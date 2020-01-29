Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса. На совещании о мерах по предупреждению инфекции он впервые прокомментировал эпидемию, передает ТАСС.
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Путин дал поручения по борьбе с коронавирусом

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