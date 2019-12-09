Политика
REGNUMПутин не стал говорить с Зеленским до начала «нормандского саммита»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не согласилась проводить двусторонние переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским до начала четырехсторонних переговоров в «нормандском формате».
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Отдельная встреча Путина и Зеленского состоится до итоговой конференции «нормандского саммита»
Комсомольская правда11:16
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Политика
Путин и Зеленский начали переговоры в Париже
Политика
Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм
Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Политика
Генассамблея ООН во второй раз приняла резолюцию Украины «по проблеме милитаризации Крыма»
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.
Политика
Песков: встреча «нормандской четверки» продолжается
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры "нормандской четверки" продолжают обсуждать раннее подготовленный совместный документ.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Общество
В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов
В правительственную комиссию направлен законопроект, призванный ограничить удержание долгов с пенсий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития.
Происшествия
Соседка рассказала об умерших в Удмуртии матери и мальчике с ДЦП
Ранее стало известно, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать.
Хоккей
Перенос чемпионата мира по хоккею из России назвали невозможным
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о переносе мужского, женского и молодежного чемпионатов мира из России.
Политика
Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире
Как сообщает Служба новостей Yle, Санне Марин 34 года, что сделает ее самой молодой главой правительства в мире.
Политика
В США обнародовали доклад о слежке за штабом Трампа в 2016 году
Министерство юстиции США опубликовало доклад о начале расследования в отношении избирательного штаба Дональда Трампа из-за якобы «связей с Россией» в 2016 году.
Происшествия
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры
Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Армия и оружие
Террористы ПНС Ливии приготовились бежать из Триполи
Кино
«Холодное сердце-2» вторую неделю подряд лидирует в прокате в России
За уик-энд анимационная лента заработала 423,5 млн рублей. При этом общие сборы составили 1,47 млрд рублей.
Экономика
Изменения климата снизят капитализацию компаний на $2,3 трлн
Капитализация компаний в самых различных сферах экономики может снизиться на сумму от $1,6 трлн до $2,3 трлн из-за ужесточения нормативных требований в связи с изменением климата.
Футбол
Карпин: «Если я начну говорить про судейство, меня отстранят от футбола на всю жизнь»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о судействе в российском футболе, которое недавно жестко раскритиковал президент ЦСКА Евгений Гинер.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Экономика
Инвестиции в землю и коммерческую недвижимость вырастут до $3,8 млрд
По оценке CBRE, в недвижимость, землю и строящиеся объекты в России в этом году уже инвестировано $2,6 млрд, а к концу года объем сделок составит $3,8 млрд, что в 1,3 раза больше, чем в прошлом году, говорит руководитель отдела рынков, капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова.
Общество
Медведев потребовал объяснить неготовность регионов к реформе с ТБО
Глава правительства потребовал от губернаторов объяснить причины «плохой или даже критической» ситуации, в которой находится система обращения с твердыми бытовыми отходами в этих частях России.
Общество
В 2020 году мобильная связь в России может подорожать почти на 20%
Операторам в 2020 году предстоят расходы на реализацию «пакета Яровой» и закона о суверенном интернете, — говорится в сообщение агентства.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве
София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Политика
На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Космос
NASA отправит к Луне женские манекены
Цель трехнедельного полета – протестировать надежность противорадиационных жилетов, которые создавались специально для женщин, отправляющихся а Луне, пишет портал Space.com.
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников
Происшествия
В Москве электрички насмерть сбили двоих людей
Электрички сбили двоих людей около станции Вешняки в Москве, оба пострадавших погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления полиции на транспорте по ЦФО.