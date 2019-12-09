Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не согласилась проводить двусторонние переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским до начала четырехсторонних переговоров в «нормандском формате».

Путин не стал говорить с Зеленским до начала «нормандского саммита»

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