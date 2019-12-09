Политика

REGNUMREGNUMПутин не стал говорить с Зеленским до начала «нормандского саммита»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не согласилась проводить двусторонние переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским до начала четырехсторонних переговоров в «нормандском формате».
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В Париже начались переговоры Путина и Зеленского

REGNUM13:47

Переговоры Путина и Зеленского состоятся до начала пресс-конференции по итогам саммита в Париже

Телеканал 360°11:37

Встреча Путина и Зеленского запланирована до пресс-конференции «нормандской четверки»

Взгляд.ру11:15

Путин впервые встретился с Зеленским

Газета.Ru11:20

Отдельная встреча Путина и Зеленского состоится до итоговой конференции «нормандского саммита»

Комсомольская правда11:16

Встреча Зеленского с Путиным ожидается до пресс-конференции по итогам саммита «четверки»

ТАСС11:32

Украина предложила провести встречу Путина и Зеленского до «нормандского саммита»

Lenta.ru10:59
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Политика

В Париже состоялась первая встреча Путина и Зеленского

ГЛАС.RU 13:06
Политика

Путин и Зеленский начали переговоры в Париже

Газета.Ru 13:54
Политика

Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм

Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
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Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
РИА Новости 04:13
Политика

Генассамблея ООН во второй раз приняла резолюцию Украины «по проблеме милитаризации Крыма»

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.
ТАСС 13:18
Политика

Песков: встреча «нормандской четверки» продолжается

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры "нормандской четверки" продолжают обсуждать раннее подготовленный совместный документ.
Газета.Ru 13:12
Политика

Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим

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Общество

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Как сообщает Служба новостей Yle, Санне Марин 34 года, что сделает ее самой молодой главой правительства в мире.
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В США обнародовали доклад о слежке за штабом Трампа в 2016 году

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Происшествия

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Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

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Капитализация компаний в самых различных сферах экономики может снизиться на сумму от $1,6 трлн до $2,3 трлн из-за ужесточения нормативных требований в связи с изменением климата.
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Фигуранта дела «27 июля» Малышевского приговорили к трем годам колонии

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General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
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Общество

Медведев потребовал объяснить неготовность регионов к реформе с ТБО

Глава правительства потребовал от губернаторов объяснить причины «плохой или даже критической» ситуации, в которой находится система обращения с твердыми бытовыми отходами в этих частях России.
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В 2020 году мобильная связь в России может подорожать почти на 20%

Операторам в 2020 году предстоят расходы на реализацию «пакета Яровой» и закона о суверенном интернете, — говорится в сообщение агентства.
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София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
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На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
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NASA отправит к Луне женские манекены

Цель трехнедельного полета – протестировать надежность противорадиационных жилетов, которые создавались специально для женщин, отправляющихся а Луне, пишет портал Space.com.
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Электрички сбили двоих людей около станции Вешняки в Москве, оба пострадавших погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления полиции на транспорте по ЦФО.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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