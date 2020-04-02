Врачи, медсестры и весь персонал медучреждений в России держат оборону от наступающей эпидемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Губернатор Архангельской области объявил об отставке Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, передает ТАСС.

Общество Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка» Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.

Политика Путин объявил весь апрель «нерабочим» Путин заявил, что нерабочий режим продлится до 30 апреля включительно.

Общество Нерабочую неделю в России могут продлить Логика состоит в том, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, поэтому и период самоизоляции желательно продлить хотя бы до двух недель.

Общество Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.

Транспорт Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.

Политика Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.

Культура Слепаков записал матерную песню про коронавирус Автор песни опубликовал видео на YouTube. Семен Слепаков записал матерную песню про коронавирус.

Общество Главред пермской газеты умерла от коронавируса Скончавшаяся в пермской больнице главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова была заражена COVID-19.

Общество В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.

Происшествия На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.

Спорт Винер-Усманова заявила о заражении вирусом спортсменов в «Новогорске» На спортивной базе «Новогорск» зафиксировано два случая коронавируса. Об этом РБК сообщила заслуженный тренер Ирина Винер.

Энергетика Новак: Россия не планирует наращивать добычу нефти Россия не планирует увеличивать объемы добычи нефти, условия на рынке для этого неподходящие.

Экономика В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.

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Общество В Бергамо российским медикам сварили борщ Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.

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