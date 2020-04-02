Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин: врачи держат оборону от наступающей эпидемии

Врачи, медсестры и весь персонал медучреждений в России держат оборону от наступающей эпидемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Путин обратился к нации

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Путин выразил благодарность врачам и волонтерам в борьбе с COVID-19

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Дело идет к пику: Путин второй раз обратился к россиянам из-за коронавируса

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Владимир Путин поблагодарил всех за помощь в борьбе с коронавирусом

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Путин поблагодарил всех участвующих в борьбе с эпидемией

РИА Новости10:02
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Губернатор Архангельской области объявил об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, передает ТАСС.
Медиазона 09:53
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Умар Джабраилов попытался покончить с собой

Lenta.ru 10:28
Общество

Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»

Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
REGNUM 10:36
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Путин объявил весь апрель «нерабочим»

Путин заявил, что нерабочий режим продлится до 30 апреля включительно.
Neva.Today 10:00
Общество

Нерабочую неделю в России могут продлить

Логика состоит в том, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, поэтому и период самоизоляции желательно продлить хотя бы до двух недель.
78.ru 01:50
Общество

Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
ТАСС вчера в 11:18
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В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
РБК 08:36
Политика

Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России

Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Lenta.ru 10:26
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Слепаков записал матерную песню про коронавирус

Автор песни опубликовал видео на YouTube. Семен Слепаков записал матерную песню про коронавирус.
Piter.tv вчера в 05:47
Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

Скончавшаяся в пермской больнице главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова была заражена COVID-19.
BFM.ru 05:32
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Происшествия

На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус

Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
REGNUM 05:35
Спорт

Винер-Усманова заявила о заражении вирусом спортсменов в «Новогорске»

На спортивной базе «Новогорск» зафиксировано два случая коронавируса. Об этом РБК сообщила заслуженный тренер Ирина Винер.
РБК 09:12
Энергетика

Новак: Россия не планирует наращивать добычу нефти

Россия не планирует увеличивать объемы добычи нефти, условия на рынке для этого неподходящие.
Комсомольская правда 07:06
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

В Тюменской области ввели режим полной самоизоляции

Губернатор Тюменской области Александр Моор вводит в регионе режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.
Новости Тюмени 72.ru 07:20
Общество

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Энергетика

Лукашенко назвал цену российского газа для Минска с учетом логистики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в нынешних условиях цена на российский газ для республики должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики.
РИА Новости 07:18
Общество

В Бергамо российским медикам сварили борщ

Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
ТАСС 09:24
Здоровье

Стала известна стоимость лечения коронавируса в Самарской области

Стало известно, сколько денег получат самарские больницы сна лечение коронавируса у пациентов. Сегодня были утверждены тарифы.
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Политика

Евросоюз раскритиковал указ Путина о владении крымской землей

Европейский Союз не признает присоединение Крыма к РФ, а соответственно и недавний указ Владимира Путина, согласно которому иностранные граждане не имеют права владеть землей на полуострове, говорится на сайте Европейской службы внешних связей.
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Общество

Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за нарушение режима карантина, пишет РИА Новости.
Общественное телевидение России вчера в 13:03
Общество

На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян

В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
РБК 30 марта в 09:37
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал свою палату в больнице Коммунарки

Вечерняя Москва 31 марта в 03:51
Общество

В Мосгордуме рассказали о передвижении по городу во время самоизоляции

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Известия 09:49
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
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Ученые создали антибактериальное покрытие для жилых отсеков космических аппаратов

Инженер, биолог и технолог из Великобритании и Китая создали новый материал с антибактериальными свойствами, который может быть использован в космосе.
Народные новости 06:54
Здоровье

32 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Коми

Эжвинской городская больница в Коми стала очагом распространения коронавируса в Коми, 1 апреля сообщает правительство республики Коми.
ИА Красная Весна вчера в 07:32
Футбол

Смолов рассказал, чем отличаются чемпионат России и Испании

30-летний нападающий сыграл в чемпионате Испании шесть матчей и забил один гол.
Советский спорт 08:53
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