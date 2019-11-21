Общество
РИАМОПутин вручил Александре Пахмутовой орден Андрея Первозванного
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил композитора Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного — высшей наградой России, сообщает Федеральное агентство новостей. Сам президент признался, что для него большая честь вручать орден Пахмутовой.
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Великая и скромная, создавшая музыку, где звучит эпоха. Песни, ставшие достоянием нашего Отечества, написанные вместе с вашим неизменным соавтором Николаем Николаевичем Добронравовым. Они согревают душу, радуют и вдохновляют, несут надежду, оптимизм и любовь.
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Хоккей
«Авангард» в овертайме уступил «Автомобилисту»
«Авангард» к матчу с «Автомобилистом» понес очередную потерю – не смог выйти на лед получивший травму во встрече с «Салаватом» Роб Клинкхаммер.
Гаджеты
В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с 4G
В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с поддержкой мобильной связи 4G.
Происшествия
Появилось видео попытки самоубийства доцента Соколова
В сети появилась видеозапись попытки самоубийства экс-доцента, историка Олега Соколова во время следственного эксперимента.
Общество
Российский участник Детского Евровидения выписан из больницы
Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак выписан из польской больницы.
Политика
Трамп подписал очередной временный бюджет до 20 декабря
Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом очередной временный бюджет до 20 декабря, сообщили журналисты президентского пула.
Общество
Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась
Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Политика
В МИД Белоруссии оценили налаживание связей с США
Замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко заявил, что политическая воля в США и Белоруссии для улучшения отношений есть, но прорывов пока ждать не стоит.
Гаджеты
Xiaomi представила в Москве новые смартфоны
Цены на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro варьируются от 39990 до 44990 руб. Redmi Note 8T в зависимости от объема памяти стоить от 13990 до 17990 руб. Mi Note 10, как говорят в компании, первый смартфон, получивший 108-мегапиксельную камеру, состоящую из пяти модулей.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Общество
В Госдуме приняли законопроект об установлении налога для самозанятых
В Государственной думе РФ приняли законопроект, который установит в ряде регионов России налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход (НДП).
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Космос
Космические струны, кротовые норы и черные дыры: что ученые знают о путешествиях во времени и телепортации
Кротовые норы представляют собой своего рода перемычку, соединяющую две точки пространства-времени.
Происшествия
Мощный шторм унес в море танкер под Одессой
Как сообщает издание "Думская", из-за мощного шторма судно сорвало с якоря.
Гаджеты
В России изготовили позолоченные наушники Apple за 4,3 миллиона
В Российской Федерации из новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro выпустили позолоченную версию устройства под названием Caviar AirPods Gold Edition.
Политика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Происшествия
Легковой автомобиль врезался в пассажирский поезд на севере Сахалина
Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся ситуацию, назвав данные правила "чушью" и обратив внимание Минздрава, инициировавшего принятие новых правил медосмотра, что стоимость медицинских документов увеличилась до размера половины минимального размера оплаты труда.
Политика
Вучич впервые отреагировал на сообщения о вербовщике ГРУ в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич впервые публично отреагировал на скандал, разгоревшийся из-за видео, на котором предполагаемый сотрудник ГРУ передает деньги сербскому военному.
Киберспорт
В Epic Games Store готовятся бесплатно раздавать Rayman Legends
Вдобавок проект есть и на консолях: PS4 — 1069 рублей Xbox One — Game Pass или 15 долларов Nintendo Switch — 1049 рублей Страница Bad North в Epic Games Store На смену тактическому «околорогалику» придёт один из лучших платформеров за последние десять лет — красочный Rayman Legends от Мишеля Анселя.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Армия и оружие
В МИД России пообещали следить за действиями НАТО в космосе
Заявления о признании космоса новой оперативной сферой НАТО вызывают тревогу, Россия будет внимательно следить за выполнением заверений альянса об отсутствии намерений размещать оружие в космосе.
Хоккей
Тренер «Тампы» высказался о травме Кучерова в матче с «Сент-Луисом»
Музыка
В США объявили номинантов на премию «Грэмми»
Космос
Российский космонавт раскрыл реалии на МКС
Российский космонавт Сергей Рязанский в интервью программе «Просто о сложном» раскрыл реалии происходящего на МКС.