Великая и скромная, создавшая музыку, где звучит эпоха. Песни, ставшие достоянием нашего Отечества, написанные вместе с вашим неизменным соавтором Николаем Николаевичем Добронравовым. Они согревают душу, радуют и вдохновляют, несут надежду, оптимизм и любовь.

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил композитора Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного — высшей наградой России, сообщает Федеральное агентство новостей. Сам президент признался, что для него большая честь вручать орден Пахмутовой.

Хоккей «Авангард» в овертайме уступил «Автомобилисту» «Авангард» к матчу с «Автомобилистом» понес очередную потерю – не смог выйти на лед получивший травму во встрече с «Салаватом» Роб Клинкхаммер.

Происшествия Появилось видео попытки самоубийства доцента Соколова В сети появилась видеозапись попытки самоубийства экс-доцента, историка Олега Соколова во время следственного эксперимента.

Общество Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .

Политика В МИД Белоруссии оценили налаживание связей с США Замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко заявил, что политическая воля в США и Белоруссии для улучшения отношений есть, но прорывов пока ждать не стоит.

Гаджеты Xiaomi представила в Москве новые смартфоны Цены на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro варьируются от 39990 до 44990 руб. Redmi Note 8T в зависимости от объема памяти стоить от 13990 до 17990 руб. Mi Note 10, как говорят в компании, первый смартфон, получивший 108-мегапиксельную камеру, состоящую из пяти модулей.

Общество В Госдуме приняли законопроект об установлении налога для самозанятых В Государственной думе РФ приняли законопроект, который установит в ряде регионов России налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход (НДП).

Гаджеты В России изготовили позолоченные наушники Apple за 4,3 миллиона В Российской Федерации из новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro выпустили позолоченную версию устройства под названием Caviar AirPods Gold Edition.

Политика Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Общество Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся ситуацию, назвав данные правила "чушью" и обратив внимание Минздрава, инициировавшего принятие новых правил медосмотра, что стоимость медицинских документов увеличилась до размера половины минимального размера оплаты труда.

Киберспорт В Epic Games Store готовятся бесплатно раздавать Rayman Legends Вдобавок проект есть и на консолях: PS4 — 1069 рублей Xbox One — Game Pass или 15 долларов Nintendo Switch — 1049 рублей Страница Bad North в Epic Games Store На смену тактическому «околорогалику» придёт один из лучших платформеров за последние десять лет — красочный Rayman Legends от Мишеля Анселя.

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.