Общество

РИАМОРИАМОПутин вручил Александре Пахмутовой орден Андрея Первозванного

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил композитора Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного — высшей наградой России, сообщает Федеральное агентство новостей. Сам президент признался, что для него большая честь вручать орден Пахмутовой.
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Владимир Путин
Великая и скромная, создавшая музыку, где звучит эпоха. Песни, ставшие достоянием нашего Отечества, написанные вместе с вашим неизменным соавтором Николаем Николаевичем Добронравовым. Они согревают душу, радуют и вдохновляют, несут надежду, оптимизм и любовь.
— Владимир ПутинВести.Ru 13:07

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Александра Пахмутова
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Советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и премии Ленинского комсомола. Кавалер двух орденов Ленина и ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Жена и соавтор поэта Николая Николаевича Добронравова.
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