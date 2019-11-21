Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин заявил, что для него большая честь вручить известному композитору Александре Пахмутовой орден Андрея Первозванного - высшую государственную награду страны. Глава российского государства в четверг в Кремле вручает награды деятелям культуры, медицины, спорта.
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Владимир Путин
Великая и скромная, создавшая музыку, где звучит эпоха. Песни, ставшие достоянием нашего Отечества, написанные вместе с вашим неизменным соавтором Николаем Николаевичем Добронравовым. Они согревают душу, радуют и вдохновляют, несут надежду, оптимизм и любовь.
— Владимир ПутинВести.Ru 13:07

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Верность призванию

Российская газета14:53

Путин вручил Пахмутовой высшую награду России

РБК12:29

Путин вручил ордена деятелям культуры, политики, медицины и спорта

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«Смешу Россию!»: Ширвиндт и Чилингаров устроили в Кремле театр

Комсомольская правда11:18
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Александра Пахмутова
Композитор
Советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и премии Ленинского комсомола. Кавалер двух орденов Ленина и ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Жена и соавтор поэта Николая Николаевича Добронравова.
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