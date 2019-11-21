Общество
РИА НовостиПутин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин заявил, что для него большая честь вручить известному композитору Александре Пахмутовой орден Андрея Первозванного - высшую государственную награду страны. Глава российского государства в четверг в Кремле вручает награды деятелям культуры, медицины, спорта.
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Великая и скромная, создавшая музыку, где звучит эпоха. Песни, ставшие достоянием нашего Отечества, написанные вместе с вашим неизменным соавтором Николаем Николаевичем Добронравовым. Они согревают душу, радуют и вдохновляют, несут надежду, оптимизм и любовь.
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Происшествия
Прокуратура заявила о склонности к суициду у стрелка в Благовещенске
Сотрудники призывной комиссии знали о склонности к самоубийству у 19-летнего студента, устроившего стрельбу в Амурском колледже в Благовещенске, заявил журналистам замгенпрокурора России Игорь Ткачев.
Общество
Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
Экономика
Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»
Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Транспорт
Власти Кубани хотят запустить электрички в Крым с помощью ГЧП
Кондратьев отметил, что и Крым, и Кубань - фактически один большой черноморский курорт России, и возможность быстро добраться из одного региона в другой только "подогреет" интерес отдыхающих к этому направлению.
Общество
Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта
Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Общество
Автомобилистов смогут лишать водительских прав без суда
Российских автомобилистов могут начать лишать водительских прав без суда.
Наука
Палеонтологи обнаружили скуловую кость у древней «двуногой» змеи
Исследование показывает, что почти 100 миллионов лет назад у этих змей (у которых были задние конечности) еще была скуловая кость, которая почти исчезла у их современных потомков, сообщает пресс-служба Альбертского университета.
Армия и оружие
Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»
Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Музыка
Мультяшный нацизм. Краткий курс истории Украины для маленьких украинцев
Похоже, что мультипликаторы Украины считают всех своих сограждан недорослями, ибо ваяют для них такие мульти-пульти, как "История Украины за 5 минут" Примечательно, что поделка сработана музыкальным коллективом ТНМК (Танок на Майдане Конго) при содействии Министерства информационной политики Украины.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Авто
Аналитик назвала самый выгодный тип автомобилей в России
Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина сравнила расходы на «топливо» и назвала самый выгодный тип автомобиля для россиян.
Технологии
Павел Дуров призывает удалить WhatsApp со смартфонов
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Политика
Трамп подписал очередной временный бюджет США до 20 декабря
В четверг, 21 ноября, президент США Дональд Трамп утвердил резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря.
Общество
Вскрылись новые хищения на космодроме «Восточный»
Экономика
Путин прокомментировал приобретение «Роснефтью» пакета Башнефти
Государство не вмешивается в текущую деятельность компаний, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с приобретением "Роснефтью" пакета "Башнефти".
Экономика
FT узнала об исключении крупнейших банков из IPO Saudi Aramco
Власти Саудовской Аравии приняли решение значительно сократить число глобальных координаторов IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает Financial Times со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.
Футбол
Назван абсолютный фаворит в борьбе за «Золотой мяч» 2019 года
Меньше двух недель остаётся до вручения награды «Золотой мяч» от журнала France Football.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Здоровье
Медосмотры водителей хотят проводить дистанционно
Новый правовой институт— медицинский дистанционный контроль параметров состояния здоровья работника пока что будет опробирован на водителях общественного транспорта.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль
Экономика
«Газпром газораспределение» продаст акции «Газпрома»
Сегодня стало известно, что компания «Газпром газораспределение» собирается продать на московской биржевой площадке 3,5% обыкновенных акций «Газпрома».
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Армия и оружие
Командующий Военно-транспортной авиации рассказал про задачи летчиков
Летчики Военно-транспортной авиации (ВТА) России должны быть готовы в любой момент сбросить бомбы в любой точке Земли, сообщил журналистам командующий ВТА России Владимир Бенедиктов.