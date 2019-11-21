Великая и скромная, создавшая музыку, где звучит эпоха. Песни, ставшие достоянием нашего Отечества, написанные вместе с вашим неизменным соавтором Николаем Николаевичем Добронравовым. Они согревают душу, радуют и вдохновляют, несут надежду, оптимизм и любовь.

В числе награжденных была композитор Александра Пахмутова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, дирижер и скрипач Владимир Спиваков и другие. Стенограмму с церемонии опубликовала пресс-служба Кремля. Александре Пахмутовой президент вручил высшую награду России — апостола Андрея Первозванного.

Политика Госдума одобрила закон, позволяющий признавать физлица иноагентами Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий признавать иностранными агентами граждан и организации, сотрудничающие со СМИ-иноагентом, сообщается на сайте Думы.

Футбол «Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".

Политика Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.

ЖКХ В городе Яровое на Алтае ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением Власти Алтайского края с 22 ноября ввели режим ЧС в городе Яровое, где с начала отопительного сезона регулярно происходят перебои с отоплением и подачей горячей воды, сообщил губернатор Виктор Томенко на своей страничке в Instagram.

Политика Россия ответила Эстонии на призыв «вернуть» часть территорий Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас на своей страничке в социальной сети написал, что Россия должна вернуть около пяти процентов аннексированных территорий.

Политика Сенатор РФ: желание Украины судиться с Данией выглядит смешно Желание Украины судиться с Данией из-за газопровода «Северный поток — 2» выглядит комично, заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров 21 ноября в комментарии Russia Today.

Общество Космонавт объяснил редкие полеты россиянок в космос менструациями Космонавт Сергей Рязанский заявил, что россиянки редко летают в космос, так как созданные требования к работе ориентированы на мужчин.