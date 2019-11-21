Общество
РБКПутин вручил Пахмутовой высшую награду России
В числе награжденных была композитор Александра Пахмутова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, дирижер и скрипач Владимир Спиваков и другие. Стенограмму с церемонии опубликовала пресс-служба Кремля. Александре Пахмутовой президент вручил высшую награду России — апостола Андрея Первозванного.
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Великая и скромная, создавшая музыку, где звучит эпоха. Песни, ставшие достоянием нашего Отечества, написанные вместе с вашим неизменным соавтором Николаем Николаевичем Добронравовым. Они согревают душу, радуют и вдохновляют, несут надежду, оптимизм и любовь.
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Авто
В США представили внедорожные версии Kia Seltos
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Экономика
«Газпром» продаст свои акции более чем на 200 млрд рублей
Исходя из текущей стоимости акций «Газпрома» на Московской бирже (255,98 рублей за бумагу) пакет может быть продан за 217,7 млрд рублей.
Происшествия
Адвокат сестер Хачатурян просит проверить связи их отца в прокуратуре
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Шоу-бизнес
Лобода появилась на постере группы Тилля Линдеманна
Армия и оружие
В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
Глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч заявил, что гиперзвуковое оружие будет в начальной боевой готовности в 2022 году.
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной получил травму лица у себя дома
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров получил травму лица, находясь при этом дома. В связи с этим он обратился за медицинской помощью.
Происшествия
Танкер под флагом Молдавии сел на мель близ Одессы
Танкер "Делфи" под флагом Молдавии, который ранее терпел бедствие недалеко от Одессы, сел на мель, экипаж от эвакуации отказался, сообщает "Думская".
Политика
Госдума одобрила закон, позволяющий признавать физлица иноагентами
Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий признавать иностранными агентами граждан и организации, сотрудничающие со СМИ-иноагентом, сообщается на сайте Думы.
Футбол
«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Происшествия
Росприроднадзор проверил артель после прорыва дамбы под Красноярском
Росприроднадзор завершил проверку золотодобывающей артели ООО «Сисим», в техническом водоёме которой в октябре прорвало дамбу.
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
ЖКХ
В городе Яровое на Алтае ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением
Власти Алтайского края с 22 ноября ввели режим ЧС в городе Яровое, где с начала отопительного сезона регулярно происходят перебои с отоплением и подачей горячей воды, сообщил губернатор Виктор Томенко на своей страничке в Instagram.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Авто
Внедорожник GAC GS8 поступил к дилерам в России
Новый внедорожник GAC GS8, российские продажи которого начнутся уже в декабре, добрался до дилеров.
Политика
Россия ответила Эстонии на призыв «вернуть» часть территорий
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас на своей страничке в социальной сети написал, что Россия должна вернуть около пяти процентов аннексированных территорий.
Теннис
Российские теннисисты сыграют с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Стал известен соперник сборной России по теннису в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
Политика
Сенатор РФ: желание Украины судиться с Данией выглядит смешно
Желание Украины судиться с Данией из-за газопровода «Северный поток — 2» выглядит комично, заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров 21 ноября в комментарии Russia Today.
Общество
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
Футбол
Глушаков мечтает работать тренером «Спартака»
Глушаков выступал за Спартак с 2013 по 2019 год.
Общество
Космонавт объяснил редкие полеты россиянок в космос менструациями
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что россиянки редко летают в космос, так как созданные требования к работе ориентированы на мужчин.
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Авто
Аналитик назвала самый выгодный тип автомобилей
Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве России Ирина Сосенкина рассказала, на чем сейчас выгоднее всего ездить российским автомобилистам.
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Здоровье
«Серебряные волонтеры» рассказали министру здравоохранения о работе в больницах
Активисты старшего поколения провели встречу с главой сахалинского минздрава Владимиром Ющуком и рассказали об итогах своей работы.