Политика
Вести.СевастопольПутин вручил госнаграды строителям Крымского моста
Награждены 13 отличившихся строителей. Они получили из рук президента ордена и золотые медали «Герой Труда Российской Федерации».
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Армия и оружие
Российские военные поставили боевикам в Сирии жесткий ультиматум
Отмечается, что Вооруженные силы России требуют от сирийских боевиков незамедлительно уйти со всех участков трассы M-4.
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Общество
В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек
Общество
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Политика
Путин подписал указ об отставке замдиректора ФСИН Максименко
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - говорится в сообщении.
Гаджеты
Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что свыше 70% граждан страны относятся к среднему классу.
Финансы
Курс евро на Forex превысил 90 рублей
По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Здоровье
Описан худший сценарий развития пандемии коронавируса
Известный японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро рассказал, какой сценарий распространения коронавирусной инфекции в мире стал бы наихудшим.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Политика
Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику
Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Политика
Эрдоган заявил, что мир стоит на пороге глобальных изменений
Коренные изменения в глобальном устройстве экономики, политики и общества предрек президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 марта в своем выступлении на пресс-конференции после Координационного заседания в Анкаре по противодействию коронавирусу COVID-2019.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о худшем месяце в своей жизни
Супруга рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя Денис Вайнштейн) Оксана Самойлова рассказала подписчикам о худшем месяце в своей жизни.
Шоу-бизнес
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
Бывшая жена Лимонова актриса Екатерина Волкова, которая после развода сохранила с ним дружеские отношения, переживает особенно.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова
В Сирии найдено место гибели российского летчика, майора Романа Филипова, самолёт которого был сбит террористами в небе над Идлибом.
Происшествия
В Воронежской области у двух пациентов заподозрили коронавирус
Врачи в Воронежской области в среду госпитализировали с подозрением на коронавирус двух новых пациентов, сообщает облправительство.
Общество
Названо число новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
Общество
Институт Коха предсказывает двухлетнюю пандемию Covid-2019
Глава немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер сообщил, что пандемия коронавируса Covid-2019 может затянуться на два года.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по 100 рублей
Сбербанк провёл несколько стресс-тестов, в условия одного из них закладывались нефть по $20 и доллар по 100 рублей.
Общество
Путин посоветовал россиянам не закупать продукты впрок
Ситуация с поставками товаров и продуктов в стране надежная, людям не следует тратить деньги на закупки впрок, заявил президент Владимир Путин во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.
Футбол
Новая выездная форма «Ливерпуля» будет бирюзовой
Портал Footy Headlines опубликовал изображение выездной формы «Ливерпуля» на следующий сезон.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Транспорт
На российских дорогах появится новый дорожный знак
В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
Технологии
В России собираются тестировать 5G сети
Основной проблемой развертывания сетей пятого поколения является то, что в РФ частоты 3,4−3,8 ГГц (sub6) используют для спецсвязи, в то время как во всем остальном мире именно эти частоты являются основными для строительства 5G сети.
Здоровье
Найдено лечение наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусом
Здоровье
В Саратове ищут 7,5 тысячи вернувшихся из-за границы граждан
В Саратовскую область с 5 по 16 марта прибыли 9 тыс. человек, которые побывали в неблагополучных по коронавирусу странах.