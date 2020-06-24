Общество
Народные новостиПутин вручил государственные премии в Кремле
Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственные премии выдающимся гражданам страны. Торжественное мероприятие состоялось в Кремле после парада Победы.
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Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала «диванные» теории развода с Харламовым
Актриса Кристина Асмус с иронией отнеслась к версиям развода с юмористом Гариком Харламовым, выдвигаемым в социальных сетях.
РИА Новости 09:23
Политика
Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приглашенный на парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сел на трибунах недалеко от президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 03:28
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Народные новости вчера в 04:09
Политика
Путину объяснили, куда посылать сомневающихся в силе России
Руководитель учреждения в ходе получения госпремии в области литературы и искусства 2019 года за создание музея-усадьбы и просветительскую деятельность рассказал президенту России, куда ссылать сомневающихся в силе и мощи страны.
Smolnarod.ru 09:06
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Футбол
«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: определился фаворит матча АПЛ
24 июня в матче 31 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Шеффилд Юнайтед».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:40
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Общество
Не все семьи с 16-летними подростками Оренбуржья получат по 10 тыс. рублей
Президент России во время своего обращения заявил, что в июле все семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно снова получат по 10 тысяч рублей.
1743.ru 02:38
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.
Lenta.ru 09:22
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Биатлон
Зайцева выдвинута кандидатом в правление СБР
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы.
Советский спорт вчера в 13:39
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия 22 июня в 06:36
Происшествия
Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев
Говорит Москва 02:42
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
В трех американских штатах выявили рекордное число случаев COVID-19
Власти трех штатов США – Аризоны, Техаса и Калифорнии – зарегистрировали во вторник рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки, следует из данных местных отделений департаментов здравоохранения.
РИА Новости 04:40
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин в беседе со StarHit рассказал о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым.
Взгляд.ру вчера в 23:26
Армия и оружие
Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военном округом Александру Дворникову.
Аргументы и Факты вчера в 18:56
Политика
Посол рассказал о реакции на статью Путина в Германии
Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде.
РИА Новости 08:20
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
Общество
Хабенский направит выданную Путиным госпремию на благотворительность
Народный артист России Константин Хабенский заявил, что направит полученную им государственную премию на благотворительность.
Ведомости 08:27
Технологии
Olympus объявила о планах полностью отказаться от фотобизнеса
Японская компания-производитель фото- и медицинской техники Olympus объявила о продаже подразделения, выпускающего фототехнику и цифровые диктофоны.
Ведомости 07:14
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Политика
Александр Лукашенко с младшим сыном посетил парад Победы в Москве
Александр Лукашенко всегда с радостью посещает торжественные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.
Летидор 08:30