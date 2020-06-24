Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственные премии выдающимся гражданам страны. Торжественное мероприятие состоялось в Кремле после парада Победы.

Шоу-бизнес Асмус прокомментировала «диванные» теории развода с Харламовым Актриса Кристина Асмус с иронией отнеслась к версиям развода с юмористом Гариком Харламовым, выдвигаемым в социальных сетях.

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Общество Не все семьи с 16-летними подростками Оренбуржья получат по 10 тыс. рублей Президент России во время своего обращения заявил, что в июле все семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно снова получат по 10 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.

Биатлон Зайцева выдвинута кандидатом в правление СБР Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы.

Общество В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops. 512

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