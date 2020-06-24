Общество

Народные новостиНародные новостиПутин вручил государственные премии в Кремле

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственные премии выдающимся гражданам страны. Торжественное мероприятие состоялось в Кремле после парада Победы.
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Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год

ТАСС08:32

Путин вручил премии за достижения в науке, культуре и благотворительности

Российская газета09:31

Владимир Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год

Говорит Москва07:28

В Кремле в эти минуты проходит церемония вручения государственных премий

Эхо Москвы07:39

Путин вручил госпремии за 2019 год

Московский Комсомолец07:33

Путин вручил государственную премию Хабенскому

Газета.Ru07:50

Путин об успехах России в науке, искусстве и образовании

RT на русском07:11
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
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Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала «диванные» теории развода с Харламовым

Актриса Кристина Асмус с иронией отнеслась к версиям развода с юмористом Гариком Харламовым, выдвигаемым в социальных сетях.
РИА Новости 09:23
Политика

Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приглашенный на парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сел на трибунах недалеко от президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 03:28
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Шоу-бизнес

Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце

После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Народные новости вчера в 04:09
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Политика

Путину объяснили, куда посылать сомневающихся в силе России

Руководитель учреждения в ходе получения госпремии в области литературы и искусства 2019 года за создание музея-усадьбы и просветительскую деятельность рассказал президенту России, куда ссылать сомневающихся в силе и мощи страны.
Smolnarod.ru 09:06
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Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня вчера в 14:30
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Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: определился фаворит матча АПЛ

24 июня в матче 31 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Шеффилд Юнайтед».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:40
Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
2,6K
Общество

Не все семьи с 16-летними подростками Оренбуржья получат по 10 тыс. рублей

Президент России во время своего обращения заявил, что в июле все семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно снова получат по 10 тысяч рублей.
1743.ru 02:38
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.
Lenta.ru 09:22
Технологии

Украина и Италия вышли из российского космического проекта

Деловое.ТВ 09:00
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
2,8K
Биатлон

Зайцева выдвинута кандидатом в правление СБР

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы.
Советский спорт вчера в 13:39
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 22 июня в 06:36
2,4K
Происшествия

Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев

Говорит Москва 02:42
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
5,9K
Общество

В трех американских штатах выявили рекордное число случаев COVID-19

Власти трех штатов США – Аризоны, Техаса и Калифорнии – зарегистрировали во вторник рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки, следует из данных местных отделений департаментов здравоохранения.
РИА Новости 04:40
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Игры

Crash Bandicoot 4: It’s About Time подешевела в PS Store

3DNews 02:02
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Шоу-бизнес

Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин в беседе со StarHit рассказал о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым.
Взгляд.ру вчера в 23:26
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Армия и оружие

Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военном округом Александру Дворникову.
Аргументы и Факты вчера в 18:56
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Политика

Посол рассказал о реакции на статью Путина в Германии

Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде.
РИА Новости 08:20
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Общество

Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
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Общество

Хабенский направит выданную Путиным госпремию на благотворительность

Народный артист России Константин Хабенский заявил, что направит полученную им государственную премию на благотворительность.
Ведомости 08:27
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Технологии

Olympus объявила о планах полностью отказаться от фотобизнеса

Японская компания-производитель фото- и медицинской техники Olympus объявила о продаже подразделения, выпускающего фототехнику и цифровые диктофоны.
Ведомости 07:14
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Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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Происшествия

Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Lenta.ru 07:24
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Политика

Александр Лукашенко с младшим сыном посетил парад Победы в Москве

Александр Лукашенко всегда с радостью посещает торжественные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.
Летидор 08:30
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