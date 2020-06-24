Общество

Piter.tvPiter.tvПутин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год

Среди прочих лауреатом премии стал известный российский актер. В среду, 24 мая, после парада Победы в Екатерининском зале Кремля прошла церемония награждения государственными премиями за 2019 год.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Путин вручил государственную премию Хабенскому

Газета.Ru07:50

На вручении госпремий Путину напомнили о Чеченской войне

Московский Комсомолец11:13

Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год

ТАСС08:32

Путин вручил премии за достижения в науке, культуре и благотворительности

Российская газета09:31

В Кремле сегодня вручены государственные премии

Эхо Москвы11:29

Владимир Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год

Говорит Москва07:28

Путин об успехах России в науке, искусстве и образовании

RT на русском07:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Российская газета 06:25
651
Общество

Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил в Москве

Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил России и музейный комплекс "Дорога памяти", пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru 10:43
Общество

Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами

Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год.
РБК вчера в 11:46
2,8K
Происшествия

Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве

Lenta.ru вчера в 16:16
483
Общество

В Калининграде наградят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы

Одна из участниц парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:51
1,1K
Энергетика

Аналитики предсказали Европе дефицит нефти

Нефтедобыча будет снижаться быстрее, чем Европа сможет преодолеть зависимость от ископаемого топлива, поэтому европейские страны, вероятно, столкнутся с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия.
Газета.Ru 05:54
47
Шоу-бизнес

Нюша в широких джинсах не смогла скрыть округлившийся живот

Поправившаяся певица Нюша на новом видео в социальной сети Instagram спровоцировала слухи о беременности.
Слово и Дело 06:07
10
Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на версии о причинах развода с Харламовым

Актриса Кристина Асмус ответила на появившиеся многочисленные версии о причинах ее развода с юмористом Гариком Харламовым.
Слово и Дело 08:27
Шоу-бизнес

Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода

Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело вчера в 04:12
20
Экономика

Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ru вчера в 05:40
6,2K
Происшествия

Уголовное дело обвиняемого в растрате экс-главы «Русгидро» прекращено

Уголовное дело бывшего главы компании "Русгидро" Евгения Дода, которого обвиняли в растрате, прекращено.
ТАСС 07:39
21
Происшествия

СК возбудил дело после обнаружения пятерых младенцев в Москве

Московский Комсомолец вчера в 09:29
746
Футбол

Вагнер Лав вместо ЦСКА перешёл в «Кайрат»

Бразильский нападающий Вагнер Лав объявил в своём Instagram о подписании контракта с казахстанским «Кайратом», когда, всего три недели назад, СМИ писали, что он вновь возвращается в ЦСКА.
DixiNews 02:42
Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о выплате в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка с рождения до 16 лет.
РИА Новости вчера в 13:19
6,2K
Финансы

Россияне снова стали пополнять валютные вклады

В мае россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках, внеся на депозиты в общей сложности почти 721 миллион долларов.
РИА Новости 03:47
1K
Общество

Глава Росстата раскрыл реакцию Кремля на негативную статистику

Глава Росстата Павел Малков рассказал, как администрация президента и правительство РФ реагируют на негативные данные статистики.
НТВ вчера в 02:59
636
Происшествия

В Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи

ТАСС 11:24
1
Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
1K
Общество

Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что повышенные выплаты безработным гражданам продлят до конца лета.
РБК вчера в 10:42
32
Футбол

«Оскорбительный баннер». В «Бёрнли» осудили баннер «Жизни белых важны»

«Клуб «Бёрнли» решительно осуждает действия тех, кто несёт ответственность за самолёт и оскорбительный баннер», - процитировало издание слова руководства.
CT news вчера в 04:44
Политика

Посол рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается общественностью в ФРГ.
Известия 10:54
166
Общество

Эксперт рассказал об аномальном числе зарегистрировавшихся на электронное голосование в Троицке

В Троицком районе Москвы на электронное голосование записались аномальное число граждан.
Дождь 09:11
1
Политика

Путин публично не пожал руку Николаю Лукашенко

Инцидент, произошедший перед Парадом Победы 24 июня в Москве, заслуживает отдельного внимания, так, президент России Владимир Путин, пожимая руки офицерам, прошедшим Великую Отечественную войну, и политикам, прибывшим на мероприятие в качестве гостей, проигнорировал младшего сына Александра Лукашенко Николая.
Российский Диалог 10:05
16
Авто

Kia представила новый минивэн Carnival

Компания Kia представила четвертое поколение минивэна Carnival. Автомобиль существенно поменял внешность и стал больше похож на кроссовер.
Quto.ru 10:34
30
Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Шоу-бизнес

Разин назвал дело против Ефремова «политической расправой»

Pravda.Ru 05:34
227
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Принадлежащая корпорации Билла Гейтса Microsoft стриминговая платформа Mixer прекратит свою работу 22 июля текущего года.
ПРАЙМ вчера в 02:37
40
Общество

Путин объявил о повторной выплате 10 тыс. рублей на детей

Москва, 23 июня 2020, 18:02 — REGNUM В июле граждане России получат ещё раз 10 тыс. рублей на детей до 16 лет.
REGNUM вчера в 11:02
Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
826
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru вчера в 08:30
2,6K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное