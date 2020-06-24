Общество
Piter.tvПутин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год
Среди прочих лауреатом премии стал известный российский актер. В среду, 24 мая, после парада Победы в Екатерининском зале Кремля прошла церемония награждения государственными премиями за 2019 год.
Читать в источнике
Оценить75
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Российская газета 06:25
Общество
Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил в Москве
Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил России и музейный комплекс "Дорога памяти", пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru 10:43
Общество
Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год.
РБК вчера в 11:46
Происшествия
Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве
Lenta.ru вчера в 16:16
Общество
В Калининграде наградят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы
Одна из участниц парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:51
Энергетика
Аналитики предсказали Европе дефицит нефти
Нефтедобыча будет снижаться быстрее, чем Европа сможет преодолеть зависимость от ископаемого топлива, поэтому европейские страны, вероятно, столкнутся с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия.
Газета.Ru 05:54
Шоу-бизнес
Нюша в широких джинсах не смогла скрыть округлившийся живот
Поправившаяся певица Нюша на новом видео в социальной сети Instagram спровоцировала слухи о беременности.
Слово и Дело 06:07
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на версии о причинах развода с Харламовым
Актриса Кристина Асмус ответила на появившиеся многочисленные версии о причинах ее развода с юмористом Гариком Харламовым.
Слово и Дело 08:27
Шоу-бизнес
Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода
Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело вчера в 04:12
Экономика
Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года
Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ru вчера в 05:40
Происшествия
Уголовное дело обвиняемого в растрате экс-главы «Русгидро» прекращено
Уголовное дело бывшего главы компании "Русгидро" Евгения Дода, которого обвиняли в растрате, прекращено.
ТАСС 07:39
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения пятерых младенцев в Москве
Московский Комсомолец вчера в 09:29
Футбол
Вагнер Лав вместо ЦСКА перешёл в «Кайрат»
Бразильский нападающий Вагнер Лав объявил в своём Instagram о подписании контракта с казахстанским «Кайратом», когда, всего три недели назад, СМИ писали, что он вновь возвращается в ЦСКА.
DixiNews 02:42
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о выплате в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка с рождения до 16 лет.
РИА Новости вчера в 13:19
Финансы
Россияне снова стали пополнять валютные вклады
В мае россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках, внеся на депозиты в общей сложности почти 721 миллион долларов.
РИА Новости 03:47
Общество
Глава Росстата раскрыл реакцию Кремля на негативную статистику
Глава Росстата Павел Малков рассказал, как администрация президента и правительство РФ реагируют на негативные данные статистики.
НТВ вчера в 02:59
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Общество
Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что повышенные выплаты безработным гражданам продлят до конца лета.
РБК вчера в 10:42
Футбол
«Оскорбительный баннер». В «Бёрнли» осудили баннер «Жизни белых важны»
«Клуб «Бёрнли» решительно осуждает действия тех, кто несёт ответственность за самолёт и оскорбительный баннер», - процитировало издание слова руководства.
CT news вчера в 04:44
Политика
Посол рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии
Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается общественностью в ФРГ.
Известия 10:54
Общество
Эксперт рассказал об аномальном числе зарегистрировавшихся на электронное голосование в Троицке
В Троицком районе Москвы на электронное голосование записались аномальное число граждан.
Дождь 09:11
Политика
Путин публично не пожал руку Николаю Лукашенко
Инцидент, произошедший перед Парадом Победы 24 июня в Москве, заслуживает отдельного внимания, так, президент России Владимир Путин, пожимая руки офицерам, прошедшим Великую Отечественную войну, и политикам, прибывшим на мероприятие в качестве гостей, проигнорировал младшего сына Александра Лукашенко Николая.
Российский Диалог 10:05
Авто
Kia представила новый минивэн Carnival
Компания Kia представила четвертое поколение минивэна Carnival. Автомобиль существенно поменял внешность и стал больше похож на кроссовер.
Quto.ru 10:34
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Принадлежащая корпорации Билла Гейтса Microsoft стриминговая платформа Mixer прекратит свою работу 22 июля текущего года.
ПРАЙМ вчера в 02:37
Общество
Путин объявил о повторной выплате 10 тыс. рублей на детей
Москва, 23 июня 2020, 18:02 — REGNUM В июле граждане России получат ещё раз 10 тыс. рублей на детей до 16 лет.
REGNUM вчера в 11:02
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru вчера в 08:30