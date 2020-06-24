Среди прочих лауреатом премии стал известный российский актер. В среду, 24 мая, после парада Победы в Екатерининском зале Кремля прошла церемония награждения государственными премиями за 2019 год.

Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год

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