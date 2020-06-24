Общество

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииПутин вручил государственные премии за 2019 год

После парада Владимир Путин в Екатерининском зале Сенатского дворца вручил государственные премии. Церемонию тоже пришлось перенести с 12 июня - Дня России. Награды получают за достижения в области литературы, искусства и за гуманитарную деятельность.
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Концертный зал планируют создать в усадьбе Рахманинова под Тамбовом

ТАСС10:56

Путину назвали подходящее место для отправки сомневающихся в силе и мощи России

Lenta.ru09:34

Видеотрансляция: Владимир Путин вручает Государственные премии РФ

Российская газета07:17

В Кремле в эти минуты проходит церемония вручения государственных премий

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Путину объяснили, куда ссылать сомневающихся в мощи России

Московский Комсомолец08:30

Путин вручил государственную премию Хабенскому

Газета.Ru07:50

Путин об успехах России в науке, искусстве и образовании

RT на русском07:11
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Общество

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

Газета.Ru 15:59
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Музыка

Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Inc-news.ru 22 июня в 12:36
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Политика

Трамп приостановил выдачу ряда категорий рабочих виз

Президент США Дональд Трамп подписал документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих.
Коммерсантъ 22 июня в 18:58
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Происшествия

Полиция начала разгонять отдыхающих на Патриарших прудах в Москве

Эхо Москвы 14:33
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
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Авто

Geely выпустил семиместный кроссовер

Компания Geely Auto представила свой первый семиместный кроссовер – новый HaoYue.
Движок вчера в 10:44
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Общество

Парад Победы в Москве сняли из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
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Экономика

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны

Глава государства обратился к гражданам Российской Федерации.
Темирхан-Шура вчера в 13:59
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Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
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Общество

Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
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Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
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Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
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Футбол

Сегодня «Ливерпуль» встретится на домашнем стадионе с «Кристал Пэлас»

Ранее ГЛАС сообщал о том, что сегодня «Манчестер Юнайтед» встретится с «Шеффилдом» в рамках 31-го тура АПЛ.
ГЛАС.RU 06:11
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
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Общество

Москвичей ждет 15-минутный салют в честь 75-летия Победы

Пиротехническое шоу в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начнется в 23.00 и продлится 15 минут, сообщили в мэрии.
Газета.Ru 08:35
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Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 08:01
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Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru 14:28
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Кино

Премьеру нового сезона «Рассказа служанки» перенесли на 2021 год

Стриминговый сервис Hulu отложил выпуск четвёртого сезона «Рассказа служанки» до 2021 года.
News.ru вчера в 11:55
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
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Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
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Космос

Ученые обнаружили объект, не вписывающийся в теорию эволюции звезд

Слияние очень легкой черной дыры и объекта, который не вписывается в современные представления об эволюции звезд, зафиксировали астрономы из проектов LIGO и VIRGO, 23 июля информацию об этом опубликовал журнал Astrophysical Journal Letters.
ИА Красная Весна 12:52
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Футбол

«Интер» упустил победу над «Сассуоло»

ProstoProSport 15:40
Армия и оружие

США перебрасывают свои войска в Польшу

Pravda.Ru вчера в 02:37
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Происшествия

Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову

Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 14:21
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Здоровье

Признак агрессивного рака желудка назвал онколог

Live24 02:41
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Политика

Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко

Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 13:33
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Шоу-бизнес

Ефремов продает дом за 50 млн, чтобы расплатиться за ДТП

Актер Михаил Ефремов продает виллу за 50 миллионов рублей под Юрмалой в Латвии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
URA.Ru 11:39
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