После парада Владимир Путин в Екатерининском зале Сенатского дворца вручил государственные премии. Церемонию тоже пришлось перенести с 12 июня - Дня России. Награды получают за достижения в области литературы, искусства и за гуманитарную деятельность.

Путин вручил государственные премии за 2019 год

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