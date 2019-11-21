Общество
Газета.RuПутин вручил звезды Героев России посадившим самолет в поле летчикам
Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили аварийный борт Airbus А321 с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
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В сложной, аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, проявил отвагу. Они смогли посадить самолет буквально в чистом поле и спасли десятки жизней, высококлассные летчики по праву удостоены звания Героев России.
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