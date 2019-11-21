Политика
Life.ruПутин вручил награды вдовам погибших на полигоне под Северодвинском
Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества, присуждённый посмертно, вдовам погибших во время испытаний на полигоне под Северодвинском. Встреча состоялась 21 ноября в Кремле.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества сотрудников, погибших в августе при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки под Северодвинском, сообщают «Интерфакс» и ТАСС.Ведомостивчера в 13:57
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Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
RT на русском 04:11
Транспорт
Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии двух первых Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает «РИА Новости» в четверг, 21 ноября.
Известия вчера в 06:23
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Политика
В Кремле шокированы жестоким убийством в Сирии
Коммерсантъ 06:42
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали операции по возврату Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 04:26
Армия и оружие
Путин назвал долю современного оружия и техники в армии
Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.
RT на русском 06:03
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК 04:33
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Ведомости вчера в 11:42
Общество
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом
Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено.
ТАСС 05:36
Спорт
Дмитрий Шляхтин уйдет с поста главы ВФЛА на время расследования
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, временно отстраненный от своей должности, прокомментировал возможность отставки с поста главы федерации.
Спорт день за днем вчера в 15:02
Общество
Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу
Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.
Коммерсантъ вчера в 21:36
Общество
Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года
В России утверждена антитабачную концепцию до 2035 года.
REGNUM 05:11
Политика
В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35
Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Известия вчера в 08:35
Политика
Газопровод «Северный поток-2» запустят в середине 2020 года
Запуск в работу газопроводной магистрали «Северный поток-2» состоится в середине 2020 года.
ГлобалМСК.ру вчера в 13:04
Кино
Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле
Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
Kinonews.ru 01:54
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости вчера в 17:00
Политика
В ФСБ ответили на заявления Украины о состоянии переданных кораблей
Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили 21 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.
REGNUM вчера в 03:48
Здоровье
Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет
UfacityNews.ru вчера в 07:18
Происшествия
У погибших в Сегеже птиц нашли орнитоз
Россельхознадзор Карелии выявил у погибших в Сегеже птиц ДНК возбудителя орнитоза.
Интерфакс 06:10
Армия и оружие
ВКС России и ВВС Сирии интенсивно бомбят террористов в Идлибе
Евразия Daily 03:27
Технологии
Дуров посоветовал пользователям удалить со смартфонов WhatsApp
Газета DAILY вчера в 12:22
Общество
Госдума приняла закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, запрещающий продажу смартфонов, компьютеров, смарт-телевизоров и других гаджетов, признанных "технически сложными", если на них отсутствует предустановленное российское программное обеспечение.
Газета.Ru вчера в 07:59
Политика
Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 06:58
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Политика
Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.
Коммерсантъ 04:51
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева прошла курс похудения и перекрасила волосы
Ранее редакция uznayvse.ru рассказывала о том, что в клинике Гузеева проводила время, любуясь осенним морским пейзажем и наслаждаясь диетической едой.
Uznayvse.ru вчера в 15:04
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Футбол
Сборная России сыграет матч ЕВРО-2020 с командой Дании в Копенгагене
По регламенту финальной части ЕВРО-2020, матчи группы B пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, поэтому в нее автоматически должны попасть команды Дании и России.
РИА Новости 06:37