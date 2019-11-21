с чего всё началось

Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества, присуждённый посмертно, вдовам погибших во время испытаний на полигоне под Северодвинском. Встреча состоялась 21 ноября в Кремле.

Путин вручил награды вдовам погибших на полигоне под Северодвинском

Транспорт Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам Президент России Владимир Путин принял участие в открытии двух первых Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает «РИА Новости» в четверг, 21 ноября.

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Общество Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.

Общество «Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».

Общество Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено.

Спорт Дмитрий Шляхтин уйдет с поста главы ВФЛА на время расследования Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, временно отстраненный от своей должности, прокомментировал возможность отставки с поста главы федерации.

Общество Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.

Общество Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года В России утверждена антитабачную концепцию до 2035 года.

Политика В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35 Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.

Кино Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.

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Политика В ФСБ ответили на заявления Украины о состоянии переданных кораблей Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили 21 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.

Происшествия У погибших в Сегеже птиц нашли орнитоз Россельхознадзор Карелии выявил у погибших в Сегеже птиц ДНК возбудителя орнитоза.

Общество Госдума приняла закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, запрещающий продажу смартфонов, компьютеров, смарт-телевизоров и других гаджетов, признанных "технически сложными", если на них отсутствует предустановленное российское программное обеспечение.

Политика Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.

Происшествия Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.

Политика Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева прошла курс похудения и перекрасила волосы Ранее редакция uznayvse.ru рассказывала о том, что в клинике Гузеева проводила время, любуясь осенним морским пейзажем и наслаждаясь диетической едой.

Общество Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.