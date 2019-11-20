Общество
RT на русскомПутин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам
Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
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Все мы помним историю спасения пассажирского рейса "Жуковский — Симферополь" летом этого года в Подмосковье. В сложной, аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, слаженно, проявил отвагу.
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«Чудо на кукурузе»: героический экипаж «Уральских авиалиний» награжден в Москве
Накануне.Ruвчера в 06:23
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Общество
Минздрав отложил вступление нового порядка медосмотра для водителей
В Министерстве здравоохранения приняли решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей.
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Футбол
Донецкий «Шахтер» оштрафован за объявление на русском языке
Донецкий "Шахтер" оштрафован за объявление на русском языке, прозвучавшее во время матча 14-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо", передает "Футбол 24".
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Футбол
Алексей Миранчук станет игроком «Ювентуса»
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус".
Технологии
Дуров порекомендовал удалить WhatsApp со смартфонов
"Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона", - заявил Дуров.
Общество
Директор центра наркологии имени Сербского подтвердила свое увольнение
Стоян Васев / ТАСС Директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко подтвердила сообщения о своем увольнении.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Политика
Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей
"Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - добавила дипломат.
Происшествия
Названа причина гибели провалившихся в яму с кипятком в Пензе мужчин
Водитель и пассажир провалившегося в яму с кипятком автомобиля в Пензе умерли от асфиксии при утоплении, сказано в заключении судебно-медицинской экспертизы.
Происшествия
Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве
Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
Политика
Сотрудники ФБК решили подать в суд на Путина
Основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включенный в список НКО-иноагентов, подает в суд на президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Навального.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Общество
Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы
Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Общество
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Общество
Глава «Победы» заявил о риске аварий из-за повреждений шасси в аэропортах
Авиакомпания «Победа» обнаружила устойчивую динамику «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе в своем базовом аэропорту Внуково и в петербургском Пулково.
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Авто
Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4
По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Теннис
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в 1/4 финала обновленного Кубка Дэвиса.
Кино
Мединский допустил сдвиг выхода иностранных фильмов на Новый год
Министр культуры Владимир Мединский не исключает возможность переноса премьер иностранных фильмов во время новогодних праздников, если они будут мешать выходу отечественных картин, передает ТАСС.
Экономика
Акции «Газпрома» выросли на 3,1%
Ранее подконтрольная "Газпрому" компания "Газпром газораспределение" продала 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Происшествия
ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования
В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную.
Происшествия
Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей
Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.