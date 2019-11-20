Все мы помним историю спасения пассажирского рейса "Жуковский — Симферополь" летом этого года в Подмосковье. В сложной, аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, слаженно, проявил отвагу.

Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.

Политика Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Технологии Дуров порекомендовал удалить WhatsApp со смартфонов "Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона", - заявил Дуров.

Общество Директор центра наркологии имени Сербского подтвердила свое увольнение Стоян Васев / ТАСС Директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко подтвердила сообщения о своем увольнении.

Политика Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей "Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - добавила дипломат.

Происшествия Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.

Политика Сотрудники ФБК решили подать в суд на Путина Основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включенный в список НКО-иноагентов, подает в суд на президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Навального.

Общество Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.

Общество Запуск «Северного потока-2» перенесли Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.

Авто Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4 По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.

Кино Мединский допустил сдвиг выхода иностранных фильмов на Новый год Министр культуры Владимир Мединский не исключает возможность переноса премьер иностранных фильмов во время новогодних праздников, если они будут мешать выходу отечественных картин, передает ТАСС.

Происшествия ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную.