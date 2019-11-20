Общество

RT на русскомRT на русскомПутин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам

Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
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Владимир Путин
В сложной, аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, проявил отвагу. Они смогли посадить самолет буквально в чистом поле и спасли десятки жизней, высококлассные летчики по праву удостоены звания Героев России.
— Владимир ПутинТелеканал 360° 11:47

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