Общество
RT на русскомПутин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам
Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
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В сложной, аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, проявил отвагу. Они смогли посадить самолет буквально в чистом поле и спасли десятки жизней, высококлассные летчики по праву удостоены звания Героев России.
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«Чудо на кукурузе»: героический экипаж «Уральских авиалиний» награжден в Москве
Накануне.Ruвчера в 06:23
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