В сложной, аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, проявил отвагу. Они смогли посадить самолет буквально в чистом поле и спасли десятки жизней, высококлассные летчики по праву удостоены звания Героев России.

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