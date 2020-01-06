Религия
Российская газетаПутин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Владимир Путин отмечает Рождество традиционно за пределами Москвы. В последние два года встречает праздник на своей малой родине - в храмах Санкт-Петербурга. В 2018 году - в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, а в 2019 году - в Спасо-Преображенском соборе.
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С президентом и семьей: петербуржцы встретили один из главных православных праздников
Телеканал Санкт-Петербург20:35
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