Религия

Российская газетаРоссийская газетаПутин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Владимир Путин отмечает Рождество традиционно за пределами Москвы. В последние два года встречает праздник на своей малой родине - в храмах Санкт-Петербурга. В 2018 году - в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, а в 2019 году - в Спасо-Преображенском соборе.
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Владимир Путин отметил рождество в Петербурге

Петербургский дневниквчера в 16:38

С президентом и семьей: петербуржцы встретили один из главных православных праздников

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 20:35

Путин передал Спасо-Преображенскому собору Тихвинскую икону Божией Матери

Интерфаксвчера в 17:26

Путин принял участие в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе

78.ruвчера в 18:52

Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери «Тихвинская»

РИА Новостивчера в 17:17

Путин прибыл на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Петербурге

ТАССвчера в 16:05

Путин отмечает Рождество в Петербурге. Второй год подряд президент приходит на службу в храм, где его крестили

Фонтанка.Рувчера в 16:02
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Происшествия

Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке

RT на русском 05 января в 03:56
Происшествия

В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ

Водитель автомобиля в городе Милуоки, штат Висконсин, открыл стрельбу и ранил двух детей 12-ти и 13-лет за то, что они кинули в его машину снежком, сообщает полиция города.
РИА Новости 00:00
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По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
РИА Новости вчера в 07:21
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия вчера в 15:18
Происшествия

В Уфе пешехода в наушниках задавили насмерть сразу две машины

В Уфе молодой человек, переходивший проезжую часть в неразрешенном месте, погиб в результате наезда двух автомобилей.
Московский Комсомолец вчера в 14:17
Гаджеты

Уже в следующем году Intel снова может сменить процессорный разъём. На смену LGA 1200 придёт LGA 1700

Источники твердят, что после LGA 1200 компания Intel выпустит процессоры в исполнении LGA 1700, и случится это с выходом процессоров Adler Lake, о которых ранее мы не слышали.
iXBT.com вчера в 10:18
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Коммерсантъ вчера в 21:32
Авто

Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам

Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Автоновости дня 05 января в 10:02
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM 00:15
Хоккей

Брагин уверен, что канадского хоккеиста должны были удалить за выброс шайбы

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал эпизод, в котором канадский игрок выбросил шайбу за пределы площадки во время третьего периода финала чемпионата мира 2020 года в Чехии.
RT на русском вчера в 03:02
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Интерфакс вчера в 02:43
Политика

США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН.
Вести.Ru вчера в 21:30
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
РБК вчера в 21:25
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«Нэшвилл» отправил в отставку главного тренера Питера Лавиолетта

6 мая 2014 года Лавиолетт был назначен главным тренером «хищников».
Чемпионат вчера в 19:16
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CES 2020: ASUS обновила всю серию лёгких ноутбуков VivoBook

3DNews вчера в 17:55
Хоккей

Ковальчук отдал голевую передачу в первом матче за «Монреаль» в НХЛ

РБК вчера в 22:17
Происшествия

Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем

Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.
Известия вчера в 22:45
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

По предварительным данным, одним из задержанных является чиновник от представительства Свердловской области в Москве Александр Овчаров, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 6 января.
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Кино

«Звездные войны» снова возглавили американский прокат

Действие фильма режиссера Греты Гервиг происходит в годы Гражданской войны в США и разворачивается вокруг взросления четырех сестер.
Газета.Ru 05 января в 12:46
Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Известия вчера в 23:15
Политика

МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
REGNUM вчера в 21:54
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Здоровье

Эти три продукта стоит добавить в рацион в 2020 году

Специалисты издания HuffPost выявили три самых популярных продукта 2020 года, которые доказали эффективность в многочисленных исследованиях.
Вечерний Волгоград вчера в 08:09
Религия

Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя

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РБК вчера в 16:20
Культура

Для учреждений культуры Тверской области закуплено новое оборудование

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Роспотребнадзор рассказал о самых опасных блюдах в ресторанах

Наиболее опасными с точки зрения возникновения инфекции признаны: «многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень».
Ридус 05 января в 06:33
Общество

Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальных преступлениях

Известия вчера в 17:04
Происшествия

В Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса

RT на русском вчера в 09:33
Фигурное катание

Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
News.ru вчера в 15:00
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Финальный трейлер мини-сериала «Дракула» от Netflix появился в Сети

VSE42.RU 04 января в 04:35
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