Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге. Ночную Божественную литургию проводит настоятель собора Николай Брындин.

Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге

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