Религия
ИзвестияПутин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге. Ночную Божественную литургию проводит настоятель собора Николай Брындин.
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Владимир Путин передал петербургскому собору икону Божией Матери «Тихвинская»
Петербургский дневник01:12
С президентом и семьей: петербуржцы встретили один из главных православных праздников
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 20:35
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Политика
Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать у Петросяна
Армия и оружие
Армия Хафтара установила контроль над ливийским городом Сирт
Кино
Cтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа
Самым кассовым в истории мирового кинематографа теперь является мультфильм "Холодное сердце 2" студии Walt DIsney.
Политика
Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН
Американское заявление по Ираку, предложенное в Совете Безопасности ООН, не учитывало изменившиеся реалии, сказал российский постпред при организации Василий Небензя.
Футбол
Акинфеев рассказал о своей реакции, если бы семья болела за «Спартак»
Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик, в котором игроки клуба ответили на вопросы юных болельщиков.
Здоровье
Беременных тулячек отправят в школу
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Армия и оружие
WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных
Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
Религия
Путин поздравил православных россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Культура
Издатели назвали самые популярные книги 2019 года
Самыми продаваемыми книгами в 2019 году в России стали романы «Нож» Ю Несбе, «Смертельная белизна» Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг) и «В метре друг от друга» Рейчел Липпинкотт, Микии Дотри и Тобиаса Иакониса.
Космос
Обнаружено 13 блуждающих черных дыр
Происшествия
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке; никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
Политика
МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Кино
Marvel удалось вернуть себе права на Халка
Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки
По предварительным данным, трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки.
Кино
Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»
Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Политика
Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы
Общество
Врач-диетолог назвала способ прийти в форму после праздников
Диетолог Наталья Герасимова посоветовала отказаться от алкоголя и забыть о тяжелой пище для того, чтобы быстро прийти в форму после новогодних праздников.
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано во вторник в западной части Индонезии.
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре под Ярославлем
«В результате пожара в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населённом пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей (2009, 2012 и 2015 годов рождения) погибли», — приводит РИА Новости слова представителя региональных экстренных служб.
Политика
Трамп пообещал ввести против Ирака невиданные санкции
Президент США Дональд Трамп заявил, что если вывод американских войск из Ирака будет проходить в не очень дружелюбной обстановке, то Вашингтон введет против Багдада "такие санкции, которых они никогда прежде не видели".
Экономика
Медведчук заявил о росте долгов украинцев за ЖКУ
По данным Государственной службы статистики, на которую ссылается Медведчук, больше всего долгов за поставку газа и отопления.
Экономика
Апостроф (Украина): укрепление гривны фактически уничтожает украинскую экономику (Апостроф)
Соответственно, происходил скачок курса гривны и она девальвировала — это происходило постоянно и называлось «бюджетный курсовой фактор».