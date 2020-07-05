Религия

ИзвестияИзвестияПутин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге. Ночную Божественную литургию проводит настоятель собора Николай Брындин.
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Путин передал Спасо-Преображенскому собору Тихвинскую икону Божией Матери

Интерфаксвчера в 17:26

Владимир Путин передал петербургскому собору икону Божией Матери «Тихвинская»

Петербургский дневник01:12

С президентом и семьей: петербуржцы встретили один из главных православных праздников

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 20:35

Владимир Путин в третий раз подряд отметил Рождество в Петербурге

АБН02:12

Путин передал собору в Петербурге икону Божией Матери «Тихвинская»

РИА Новостивчера в 17:17

Путин прибыл на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Петербурге

ТАССвчера в 16:05

Путин отмечает Рождество в Петербурге. Второй год подряд президент приходит на службу в храм, где его крестили

Фонтанка.Рувчера в 16:02
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:24, Ашберн
Политика

Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
РИА Новости вчера в 20:44
Шоу-бизнес

Степаненко отказалась работать у Петросяна

News.ru 05 января в 08:54
Армия и оружие

Армия Хафтара установила контроль над ливийским городом Сирт

Российская газета вчера в 12:40
Кино

Cтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа

Самым кассовым в истории мирового кинематографа теперь является мультфильм "Холодное сердце 2" студии Walt DIsney.
Газета.Ru вчера в 23:49
Политика

Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН

Американское заявление по Ираку, предложенное в Совете Безопасности ООН, не учитывало изменившиеся реалии, сказал российский постпред при организации Василий Небензя.
РИА Новости 00:46
Футбол

Акинфеев рассказал о своей реакции, если бы семья болела за «Спартак»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик, в котором игроки клуба ответили на вопросы юных болельщиков.
РИА Новости вчера в 07:54
Здоровье

Беременных тулячек отправят в школу

MySLO.ru вчера в 10:33
Гаджеты

Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Astera 05 января в 17:35
Армия и оружие

WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных

Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
РИА Новости 01:31
Религия

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
РБК 01:34
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
РИА Новости 01:18
Биатлон

Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Sport24.ru вчера в 09:36
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Известия вчера в 14:39
Культура

Издатели назвали самые популярные книги 2019 года

Самыми продаваемыми книгами в 2019 году в России стали романы «Нож» Ю Несбе, «Смертельная белизна» Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг) и «В метре друг от друга» Рейчел Липпинкотт, Микии Дотри и Тобиаса Иакониса.
Телеканал 360° вчера в 09:46
Космос

Обнаружено 13 блуждающих черных дыр

Ин-спейс.ру 05 января в 15:15
Происшествия

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед

Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке; никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
РИА Новости 04 января в 22:00
Политика

МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
REGNUM вчера в 21:54
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Кино

Marvel удалось вернуть себе права на Халка

Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.
OvideO.ru 05 января в 17:58
Происшествия

В Ульяновске трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки

По предварительным данным, трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки.
Российская газета вчера в 07:28
Кино

Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»

Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Российская газета вчера в 02:04
Политика

Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы

Вести.Ru 05 января в 13:59
Общество

Врач-диетолог назвала способ прийти в форму после праздников

Диетолог Наталья Герасимова посоветовала отказаться от алкоголя и забыть о тяжелой пище для того, чтобы быстро прийти в форму после новогодних праздников.
Gazeta.SPb вчера в 21:18
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано во вторник в западной части Индонезии.
ТАСС 01:35
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре под Ярославлем

«В результате пожара в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населённом пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей (2009, 2012 и 2015 годов рождения) погибли», — приводит РИА Новости слова представителя региональных экстренных служб.
RT на русском вчера в 23:18
Политика

Трамп пообещал ввести против Ирака невиданные санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что если вывод американских войск из Ирака будет проходить в не очень дружелюбной обстановке, то Вашингтон введет против Багдада "такие санкции, которых они никогда прежде не видели".
Российская газета 05 января в 21:47
Экономика

Медведчук заявил о росте долгов украинцев за ЖКУ

По данным Государственной службы статистики, на которую ссылается Медведчук, больше всего долгов за поставку газа и отопления.
Известия вчера в 12:14
Экономика

Апостроф (Украина): укрепление гривны фактически уничтожает украинскую экономику (Апостроф)

Соответственно, происходил скачок курса гривны и она девальвировала — это происходило постоянно и называлось «бюджетный курсовой фактор».
ИноСМИ 01:26
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