Политика
ТАССПутин встретится с Эрдоганом в Берлине
Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии. "Такая встреча планируется", - сообщили ТАСС в пресс-службы главы российского государства.
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После избиения учительницы восьмиклассником уволился директор школы
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Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
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Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
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Путин пообщался с Макроном перед конференцией по Ливии
Президент РФ Владимир Путин пообщался «на ногах» с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
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Новые видеокарты от Nvidia, которые должны будут вернуть уверенное лидерство компании из калифорнийской Санта-Клары, получили названия RTX 3070 и RTX 3080.
Армия и оружие
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Минеральные воды делятся на три типа: столовые, лечебные и лечебно-столовые.
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