Единоборства
Lenta.ruПутин встретился с Нурмагомедовым и оценил удушение Порье
Нурмагомедов 7 сентября во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Порье. В третьем раунде россиянин провел удушающий прием, после которого американец сдался. Теперь в активе Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в профессиональной карьере.
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Авто
Дилеры предложили сертифицировать автосервисы
Ассоциация автодилеров РоАД выступила с предложением ввести в России систему сертификации автосервисов исходя из их оснащённости и компетентности работников.
News.ru 20:35
Экономика
ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
Как заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, предлагается заморозить досрочные переводы накоплений минимум на три года.
ТАСС 07:38
Музыка
Сергей Шнуров и Noize MC устроят баттл на стадионе
ИА InterMedia 15:01
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Армия и оружие
Лавров заявил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась", об этом он сказал в интервью газете "Труд".
РИА Новости 19:18
Шоу-бизнес
Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе.
Пятый канал 06:31
Происшествия
47 тысяч жителей Шелехова остались без света из-за аварии
Утром 13 сентября жители Шелехова остались без электроснабжения.
Твой Иркутск 21:00
Политика
Интерпол не комментирует запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
Газета.Ru 15:58
Интернет
Приложения-фонарики могут получить доступ к личной информации
Сотрудники компании по разработке антивирусного обеспечения Avast проанализировали запросы 937 приложений-фонариков.
Профиль 10 сентября в 11:35
Баскетбол
Сборная США по баскетболу во второй раз проиграла на ЧМ
Встреча команд Сербии и США завершилась со счётом 94:89. Отметим, что американцы терпят второе поражение подряд на чемпионате мира-2019.
МК-Спорт 11:23
Экономика
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России
В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
RT на русском 20:37
Хоккей
«Автомобилист» одолел в гостях «Салават Юлаев»
Победная серия екатеринбуржцев выросла до пяти матчей Екатеринбургский "Автомобилист" провел первый выездной поединок в чемпионате КХЛ.
Правда УрФО 13:40
Политика
В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
Хоккей
Обрушение «Арены Омск» попало на видео
В социальных сетях жители Омска выложили видео обрушения ледового дворца – «Арены Омск», где свои домашние матчи проводил «Авангард».
ProstoProSport 13:24
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс 20:44
Политика
В правительстве отметили невозможность отмены 8-часового рабочего дня
Вице-премьер и руководитель аппарата российского правительства Константин Чуйченко заявил, что невозможно отменить 8-часовой рабочий день.
Газета.Ru 21:12
Экономика
Переехавшим на Дальний Восток обещают до миллиона рублей
В зависимости от региона, участники программы могут получить до 1 млн. рублей, сообщает vostokmedia.com.
Properm.ru 09:08
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Футбол
Алексей Смертин вступился за школьника с прической «а-ля Ибрагимович»
Бывший футболист сборной России Алексей Смертин пригласил школьника из Сосновоборска Красноярского края Прохора Ильиных, который подвергся критике в школе за прическу в стиле форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» легендарного Златана Ибрагимовича, на матч ЦСКА — «Спартак» и встречу между сборными России и Шотландии.
Пятый канал 20:31
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Происшествия
Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе
По словам художника, в аварии виноват водитель KIA Rio, который въехал сзади в его машину.
РИА Новости 14:43
Футбол
«Зенит» и «Арсенал» откроют девятый тур РПЛ
Gazeta.SPb 18:51
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Экономика
Минтруд РФ установил размер МРОТ на 2020 год
Минтруд установил минимальный размер оплаты труда в 2020 году на уровне в 12 130 рублей.
ФАН вчера в 22:51
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 10 сентября в 06:50
ЖКХ
В Комсомольске-на-Амуре продолжается рост уровня воды в реке
По состоянию на вторник, 10 сентября, уровень воды в реке составил 829 см, что на 179 см выше критической отметки.
Байкал24 10 сентября в 17:15
Политика
Сноуден назвал условие для своего возвращения в США
В апреле Сноуден назвал задержание в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа чёрным моментом для свободы прессы.
RT на русском 20:17