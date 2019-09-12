Единоборства

Lenta.ruLenta.ruПутин встретился с Нурмагомедовым и оценил удушение Порье

Нурмагомедов 7 сентября во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Порье. В третьем раунде россиянин провел удушающий прием, после которого американец сдался. Теперь в активе Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в профессиональной карьере.
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