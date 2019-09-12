Единоборства
Говорит МоскваВладимир Путин встретится с Хабибом Нурмагомедовым
7 сентября российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье. За 28 встреч в своей карьере Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения. Ранее спортсмен встречался с российским лидером в октябре прошлого года после победы бойца над ирландцем Конором Макгрегором.
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Здоровье
Карантин по АЧС отменяют в Приамурье
В Амурской области снимают карантин, действовавший из-за распространения вируса африканской сумы свиней.
EastRussia вчера в 21:30
Политика
Трамп изгнал Болтона с поста советника по нацбезопасности
Сегодня, 10 сентября Трамп поделился с мировой общественностью свежей новостью о том, что минувшим вечером (девятого сентября) принял решение отказаться от услуг Джона Болтона, который занимал пост его советника по национальной безопасности США, сообщает РИА Новости.
Журналистская правда 10 сентября в 12:43
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета вчера в 07:59
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Общество
Жертвы теракта в Беслане подверглись травле
Негативные послания начали активно появляться после того, как стало известно о том, что все желающие могут пожертвовать средства на реабилитацию пострадавших в теракте в Беслане.
ФедералПресс 11 сентября в 03:57
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Технологии
Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2
Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.
Военное обозрение вчера в 02:02
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Общество
Профсоюзы Приморья возмущены постановлением губернатора
Федерация профсоюзов Приморья, как и вся приморская общественность, возмущены постановлением губернатора Приморья, снижающим районный коэффициент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 10 сентября в 23:53
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
ТАСС вчера в 21:18
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
В Брестской области двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля.
РИА Новости вчера в 13:05
Экономика
Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву
Заложенных средств на реализацию национальных проектов недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%, сказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ вчера в 12:50
Общество
Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться
Вести.Ru вчера в 03:47
Экономика
Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Как стало известно РБК, «А-Проперти», принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.
РБК вчера в 00:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 11 сентября в 15:19
Политика
Мы не одиноки
"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
Российская газета вчера в 17:00
Здоровье
Продажу вейпов и электронных сигарет запретят в ближайшие месяцы
Ожидалось, что запрет на продажу любых электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них в США введут с мая 2020 года, как обещало Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), но в итоге ограничение вступит в силу ещё раньше.
Популярная механика вчера в 03:38
Армия и оружие
Пентагон отказался комментировать отправку 150 военных в Сирию
Пентагон не стал комментировать возможность дополнительной отправки 150 военных в Сирию, однако в целом продолжает стратегию президента Дональда Трампа по сокращению контингента в этой стране, сообщил представитель американского военного ведомства.
Московский Комсомолец вчера в 21:57
Транспорт
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ вчера в 12:33
Авто
Volkswagen выпустит еще один очень маленький кроссовер
Volkswagen выпустит еще один компактный кроссовер, который окажется в самом начале линейки SUV немецкой марки.
AutoNews вчера в 06:08
Политика
Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии
Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.
Газета.Ru вчера в 22:13
Здоровье
Вопросы свердловских врачей к Минздраву пройдут цензуру
Вопросы свердловских врачей к Министерству здравоохранения России пройдут цензуру.
Твой Континент 10 сентября в 02:40
Экономика
Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС вчера в 16:31
Политика
Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского
Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
RT на русском вчера в 22:17
Политика
Трамп почтил память жертв теракта 11 сентября
В день 18-й годовщины теракта 11 сентября президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп почтили жертв минутой молчания в Белом доме.
Росбалт 11 сентября в 11:34
Политика
Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Президент России Владимир Путин в четверг в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
ТАСС 11 сентября в 17:02
Политика
США разблокировали $400 миллионов на военную помощь Украине
США разблокировали почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине, сообщило украинское посольство в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 16:16
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия вчера в 00:45
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Происшествия
Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
РИА Новости вчера в 07:53