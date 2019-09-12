Единоборства

Lenta.ruLenta.ruПутин встретился с Нурмагомедовым и оценил удушение Порье

Нурмагомедов 7 сентября во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Порье. В третьем раунде россиянин провел удушающий прием, после которого американец сдался. Теперь в активе Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в профессиональной карьере.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Лавров рассказал об окончании войны в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он рассказал в интервью газете «Труд».
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Топилин: повышение МРОТ затронет 3,2 млн россиян

«Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях», — цитирует министра ТАСС.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о задаче региона войти в состав России.
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Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. По состоянию на 19 августа 2019 года занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
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