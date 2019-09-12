Единоборства
Lenta.ruПутин встретился с Нурмагомедовым и оценил удушение Порье
Нурмагомедов 7 сентября во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Порье. В третьем раунде россиянин провел удушающий прием, после которого американец сдался. Теперь в активе Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в профессиональной карьере.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:00, Вашингтон
Общество
Свадебное платье Ксении Собчак выложили в Сеть
ФедералПресс вчера в 17:50
Религия
Патриарх Кирилл сменил своего пресс-секретаря
Священник Александр Волков освобожден от должности пресс-секретаря патриарха Кирилла, временно исполняющим обязанности руководителя патриаршей пресс-службы назначен Владимир Легойда, сообщает синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
РИА Новости 10:25
Политика
Сноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК 22:20
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
Наука
Квантовая телепортация вышла на новый уровень
Популярная механика 09 сентября в 08:02
Политика
Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины
Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».
Коммерсантъ 15:36
Здоровье
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда 10 сентября в 22:20
Финансы
ЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку
Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.
РБК 09:02
Авто
В России вдвое снизили пошлины на легковые автомобили
Деловое.ТВ 08:05
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:32
Музыка
Заслуженный артист РСФСР раскритиковал творчество Шнурова
Советский музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, назвав его "нецензурщиной".
РИА Новости вчера в 18:52
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 10 сентября в 06:50
Общество
Меган Маркл представила коллекцию одежды
Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru 16:31
Технологии
На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК вчера в 06:34
Транспорт
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ 12:33
Шоу-бизнес
Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли прокомментировал отношения с отцом
Совершенно недавно старший сын экс-супругов – Анджелины Джоли и Брэда Питта – Мэддокс потупил в один из престижных университетов Южной Корею.
Bimru.ru 04:11
Политика
Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии
Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.
Газета.Ru 22:13
Армия и оружие
Лавров рассказал об окончании войны в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он рассказал в интервью газете «Труд».
Lenta.ru 20:37
Политика
В ООН предупредили Нетаньяху о последствиях аннексии Иорданской долины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае победы его партии на парламентских выборах Иорданская долина (т.е. Западный берег реки Иордан) будет аннексирована, сообщается на сайте организации.
РБК вчера в 19:26
Экономика
Топилин: повышение МРОТ затронет 3,2 млн россиян
«Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях», — цитирует министра ТАСС.
RT на русском 21:50
Футбол
Алекс Крал провел первую тренировку в «Спартаке»
Вести.Ru 09:10
Здоровье
7 ежедневных привычек, которые делают жизнь длиннее
Специалисты советуют включить в этот список такие привычки, которые делают здоровье крепче, а жизнь – длиннее.
MedikForum.ru 10 сентября в 22:30
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета 07:50
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Здоровье
Томичи могут сделать прививки от гриппа на работе
Мобильные бригады начинают выезжать на томские предприятия, чтобы провести вакцинацию.
Вести-Томск 06:02
Политика
Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море
Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.
News.ru 13:55
Политика
Захарова прокомментировала слова Пушилина о вхождении ДНР в состав РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о задаче региона войти в состав России.
Свободная Пресса 11:40