Нурмагомедов 7 сентября во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Порье. В третьем раунде россиянин провел удушающий прием, после которого американец сдался. Теперь в активе Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в профессиональной карьере.

Путин встретился с Нурмагомедовым и оценил удушение Порье

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