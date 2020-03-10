Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин встретился с Володиным и Медведчуком

Президент в Кремле провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Владимир Путин назвал хорошей идею парламентского измерения "нормандского формата".
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Путин убежден, что Меркель и Макрон поддержат парламентское измерение нормандского формата

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Обозначены возможные последствия падения курса рубля для жизни россиян.
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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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