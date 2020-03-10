Политика
Российская газетаПутин встретился с Володиным и Медведчуком
Президент в Кремле провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Владимир Путин назвал хорошей идею парламентского измерения "нормандского формата".
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Общество
В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 зафиксирован в Турции.
Происшествия
Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсудили меры по сохранению стабильности российской экономики.
Космос
Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе
Российский наноспутник «Лебедь» может стать первым космическим аппаратом, покинувшим земную орбиту с помощью солнечного паруса.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
По утверждению властей США, Кирилл Фирсов является создателем и руководителем платформы Deer.io, которая предоставляет площадку для продаж электронных товаров в интернете.
Футбол
Матч «Ман Сити» — «Арсенал» перенесён из-за президента «Олимпиакоса»
Матч 28-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" отложен на неопределённый срок.
Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае достигло 3136
Отмечается, что в настоящий момент в Китае коронавирусом болеют 17,7 тыс. человек, почти 4,8 тыс. из них находятся в тяжелом состоянии.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Обозначены возможные последствия падения курса рубля для жизни россиян.
Культура
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Футбол
Клопп – о матче с «Атлетико»: «Я верю, что мы смогли извлечь урок из первой игры»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча против «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Авто
Компания Tesla выпустила миллионный электромобиль
Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск сообщил о выпуске миллионного электромобиля. Юбилейным стал кроссовер Tesla Model Y красного цвета.
Космос
Ученые раскрыли новые факты о формировании Земли
Датские ученые провели исследование, результаты которого ставят под сомнение прежние теории формирования Земли.
Здоровье
Мигрантам в России ужесточат допуск к работе
В ведомстве предлагают обязать иностранцев — работников отдельных профессий и производств — проходить профилактические медосмотры для допуска к работе.
Политика
Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штате Мичиган, прогнозирует телеканал Fox News.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании и снеге
Резкое понижение температуры и осадки в виде снега ожидаются на европейской территории России во второй половине текущей недели, поэтому надеяться на завершение холодов в этом регионе пока преждевременно, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционного законодательства.
Технологии
В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в ночь на среду в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Шоу-бизнес
Степаненко на сцене впервые пошутила о разводе
Здоровье
В Хакасии сохраняется риск заражения гриппом и ОРВИ
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в республике не эпидемический, сообщают в Управлении Роспотребнадзора региона.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Политика
Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом
Италия внимательно изучает успешный опыт Китая в борьбе с эпидемией.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
Игры
Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года
Разработчики официально подтвердили выход одного их лучших эксклюзивов для PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, на персональных компьютерах.