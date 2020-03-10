Президент в Кремле провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Владимир Путин назвал хорошей идею парламентского измерения "нормандского формата".

Путин встретился с Володиным и Медведчуком

Происшествия Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Экономика Мишустин провел совещание по экономическим вопросам Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсудили меры по сохранению стабильности российской экономики.

Общество В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными По утверждению властей США, Кирилл Фирсов является создателем и руководителем платформы Deer.io, которая предоставляет площадку для продаж электронных товаров в интернете.

Политика Госдума поддержала обнуление президентских сроков Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.

Общество Число жертв коронавируса в Китае достигло 3136 Отмечается, что в настоящий момент в Китае коронавирусом болеют 17,7 тыс. человек, почти 4,8 тыс. из них находятся в тяжелом состоянии.

Авто Компания Tesla выпустила миллионный электромобиль Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск сообщил о выпуске миллионного электромобиля. Юбилейным стал кроссовер Tesla Model Y красного цвета.

Здоровье Мигрантам в России ужесточат допуск к работе В ведомстве предлагают обязать иностранцев — работников отдельных профессий и производств — проходить профилактические медосмотры для допуска к работе.

Общество В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании и снеге Резкое понижение температуры и осадки в виде снега ожидаются на европейской территории России во второй половине текущей недели, поэтому надеяться на завершение холодов в этом регионе пока преждевременно, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Технологии В работе Twitter произошел сбой Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в ночь на среду в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Политика Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.