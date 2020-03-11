Главное из встречи президента с инвесторами: Путин отметил, что Центробанк и правительство обладают достаточными ресурсами, чтобы сохранить устойчивость экономики.

Происшествия В Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана» В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.

Здоровье У коронавируса выявили новые симптомы Как сообщал «Рамблер», ранее в Минздраве России назвали основные клинические симптомы нового коронавируса: это повышение температуры (около 90 процентов случаев), сухой кашель или кашель с небольшим количеством мокроты (80 процентов) и одышка (55 процентов).

Экономика Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».

Политика Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.

Происшествия Адвокат Голунова заявил, что видеозаписи задержания были уничтожены «Все, что уже можно было уничтожить, уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Романом Феофановым и Максимом Уметбаевым при задержании Голунова», — заявил адвокат.

Хоккей Главный тренер «Автомобилиста» может покинуть свой пост Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» (Екатеринбург) Андрей Мартемьянов рассказал о дальнейшей своей работе в команде и подвёл итоги сезона КХЛ.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.

Экономика Экономике РФ потребуются стимулирующие меры для преодоления ущерба от пандемии - эксперт Российской экономике потребуется не только стабилизационные, но и мощные стимулирующие меры, чтобы пережить кризис, вызванный пандемией коронавируса, заявила РИА Новости руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.