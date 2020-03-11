Экономика

ВедомостиВедомостиПутин встретился с инвесторами. Главное

Главное из встречи президента с инвесторами: Путин отметил, что Центробанк и правительство обладают достаточными ресурсами, чтобы сохранить устойчивость экономики.
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Источник анонсировал создание совета инвесторов по итогам встречи с Путиным

Интерфакс13:37

Путин обсудил с Воложем и Богуславским новое технологическое предпринимательство

Forbes08:57

Путин проводит встречу с инвесторами

ТАСС05:47

Путин рассказал о перспективах экономики РФ на встрече с инвесторами

Аргументы и Факты07:13

Путин встретился с инвесторами. Главное

Ведомости06:09

Путин проводит встречу с инвесторами

РЕН ТВ05:58

Владимир Путин: Россия спокойно пройдет этот турбулентный период

Комсомольская правда07:27
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Происшествия

Участникам «Ключевской» ОПГ огласят приговор в Чите

Zabnews.ru вчера в 03:43
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана»

В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.
Взгляд.ру 13:57
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Общество

В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны

В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
РБК 18:38
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Здоровье

У коронавируса выявили новые симптомы

Как сообщал «Рамблер», ранее в Минздраве России назвали основные клинические симптомы нового коронавируса: это повышение температуры (около 90 процентов случаев), сухой кашель или кашель с небольшим количеством мокроты (80 процентов) и одышка (55 процентов).
Рамблер вчера в 02:48
Экономика

Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса

Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
RT на русском 22:14
Энергетика

Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%

Стоимость нефти марки Brent снижается в четверг более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 22:07
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост 21:23
Общество

Актер Том Хэнкс заявил о заражении коронавирусом вместе с женой

Накануне министерство здравоохранения Австралии сообщило, что число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 112.
Известия 21:38
Политика

США запретят въезд из Европы на 30 дней

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретят въезд из Европы на 30 дней.
RT на русском 21:39
Происшествия

Адвокат Голунова заявил, что видеозаписи задержания были уничтожены

«Все, что уже можно было уничтожить, уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Романом Феофановым и Максимом Уметбаевым при задержании Голунова», — заявил адвокат.
REGNUM 09:53
Происшествия

Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

РИА Новости 20:01
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Вести.Ru 16:27
Происшествия

Российский военнослужащий погиб в ДТП в Сирии

ТАСС 14:22
Происшествия

Под Иркутском при пожаре в жилом доме погибла семья из пяти человек

Газета.Ru 22:09
Шоу-бизнес

Дизайнер Марина Голомаздина сообщила о смерти новорожденного сына

Известный дизайнер из Екатеринбурга 33-летняя Марина Голомаздина потеряла своего новорожденного сына, которого родила 6 марта.
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Культура

Гузеева отменила финал «Давай поженимся» из-за бывшей девушки героя

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Общество

В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

Известия 08:17
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 09:54
Хоккей

Главный тренер «Автомобилиста» может покинуть свой пост

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» (Екатеринбург) Андрей Мартемьянов рассказал о дальнейшей своей работе в команде и подвёл итоги сезона КХЛ.
ИА DixiNews // Новости Екатеринбурга 05:19
Политика

Татьяна Яковлева перестала быть первым замминистра здравоохранения

С 2012 года работала заместителем министра здравоохранения, с июля 2018-го – первым замом министра.
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Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru 13:39
Политика

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
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В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

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Экономике РФ потребуются стимулирующие меры для преодоления ущерба от пандемии - эксперт

Российской экономике потребуется не только стабилизационные, но и мощные стимулирующие меры, чтобы пережить кризис, вызванный пандемией коронавируса, заявила РИА Новости руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.
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Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
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В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

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Группа «Время и стекло» заявила о распаде

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Леонид Богуславский
Российский бизнесмен
Один из крупнейших российских инвесторов в интернет- и ИТ-компании, основатель компании ru-Net. По состоянию на 2017 год занял 84-е место в списке богатейших россиян по версии русского издания Forbes, в 2018 году - 77-е место с состоянием 1,3 млрд долларов. В 2017 году по предложению Германа Грефа вошёл в попечительский совет «Сбербанка».
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Александр Владимирович Галицкий
Предприниматель
Международный венчурный инвестор и технологический предприниматель, кандидат технических наук, автор более 100 научных публикаций и обладатель 30 патентов. Основатель и президент компании «ЭЛВИС-ПЛЮС», основатель и управляющий партнёр фонда Almaz Capital Partners, а также основатель и руководитель многих технологических компаний в Европе и США. В советские годы - учёный-оборонщик в советской космической промышленности, один из главных конструкторов в НПО «ЭЛАС».
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