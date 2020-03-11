Экономика
ВедомостиПутин встретился с инвесторами. Главное
Главное из встречи президента с инвесторами: Путин отметил, что Центробанк и правительство обладают достаточными ресурсами, чтобы сохранить устойчивость экономики.
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Происшествия
Участникам «Ключевской» ОПГ огласят приговор в Чите
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана»
В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Общество
В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны
В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Здоровье
У коронавируса выявили новые симптомы
Как сообщал «Рамблер», ранее в Минздраве России назвали основные клинические симптомы нового коронавируса: это повышение температуры (около 90 процентов случаев), сухой кашель или кашель с небольшим количеством мокроты (80 процентов) и одышка (55 процентов).
Экономика
Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса
Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
Энергетика
Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
Стоимость нефти марки Brent снижается в четверг более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Общество
Актер Том Хэнкс заявил о заражении коронавирусом вместе с женой
Накануне министерство здравоохранения Австралии сообщило, что число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 112.
Политика
США запретят въезд из Европы на 30 дней
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретят въезд из Европы на 30 дней.
Происшествия
Адвокат Голунова заявил, что видеозаписи задержания были уничтожены
«Все, что уже можно было уничтожить, уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Романом Феофановым и Максимом Уметбаевым при задержании Голунова», — заявил адвокат.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина сообщила о смерти новорожденного сына
Известный дизайнер из Екатеринбурга 33-летняя Марина Голомаздина потеряла своего новорожденного сына, которого родила 6 марта.
Культура
Гузеева отменила финал «Давай поженимся» из-за бывшей девушки героя
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Хоккей
Главный тренер «Автомобилиста» может покинуть свой пост
Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» (Екатеринбург) Андрей Мартемьянов рассказал о дальнейшей своей работе в команде и подвёл итоги сезона КХЛ.
Политика
Татьяна Яковлева перестала быть первым замминистра здравоохранения
С 2012 года работала заместителем министра здравоохранения, с июля 2018-го – первым замом министра.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Политика
Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
Экономика
Экономике РФ потребуются стимулирующие меры для преодоления ущерба от пандемии - эксперт
Российской экономике потребуется не только стабилизационные, но и мощные стимулирующие меры, чтобы пережить кризис, вызванный пандемией коронавируса, заявила РИА Новости руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.
Энергетика
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Музыка