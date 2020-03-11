Экономика

ВедомостиВедомостиПутин встретился с инвесторами. Главное

В среду, 11 марта, президент Владимир Путин провел встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
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Путин обсудил с Воложем и Богуславским новое технологическое предпринимательство

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Путин после обвала рубля собрал срочную встречу с инвесторами

News.ru08:25

Путин проводит встречу с инвесторами

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Путин рассказал о перспективах экономики РФ на встрече с инвесторами

Аргументы и Факты07:13

Путин встретился с инвесторами. Главное

Ведомости06:09

Путин проводит встречу с инвесторами

РЕН ТВ05:58

Владимир Путин: Россия спокойно пройдет этот турбулентный период

Комсомольская правда07:27
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Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

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Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о внесении изменений в Конституцию РФ.
Агентство Москва 03:47
Общество

«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию

Авиакомпания «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
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Правительство Украины объявило о мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, среди которых запланирован карантин в школах и других учебных заведениях сроком на три недели.
РБК 10:15
Общество

Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму

В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Lenta.ru 10:05
Армия и оружие

США начали вывод войск из Афганистана

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Московский Комсомолец 10:27
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Чемпионат мира по фигурному катанию будет отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен начаться 16 марта в канадском Монреале, с большой долей вероятности будет отменен.
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СК обвинил ректора опорного вуза Воронежа в получении взятки

Следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере ректору опорного университета в Воронеже Сергею Колодяжному, сообщила в среду РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Андрикевич.
РИА Новости 09:33
Общество

Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы

Газета.Ru 11:08
Шоу-бизнес

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Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
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Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Голубкиной не пришла на празднование юбилея матери

Актриса Мария Голубкина не пришла на празднование 80-летия своей мамы – народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной.
Аргументы недели 04:46
Здоровье

В мире второй пациент полностью излечился от ВИЧ

Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ.
ИА Север-пресс 02:34
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
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Врачи выявили новые симптомы коронавируса

Сингапурские ученые установили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 10:57
Армия и оружие

ВСУ уполномочены давать отпор «агрессору» — Зеленский

REGNUM 06:32
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Контролер в метро получила страшную травму головы из-за безбилетника

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РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0

Эксперт сайта Legalbet Ровшан Аскеров предлагает ставку на то, что забьют обе команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Побивший Голунова экс-полицейский извинился перед ним

Национальная служба новостей 05:13
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Мишустин и Румас обсудят вопросы интеграции России и Белоруссии

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин обсудит на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы взаимодействия государств, сообщает пресс-служба российского кабмина.
РИА Новости вчера в 14:35
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Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
РИА Новости 11:36
Происшествия

Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 9 годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
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В Болгарии зафиксирована первая смерть от коронавируса

В софийской больнице зафиксирован первый на территории Болгарии случай летального исхода из-за коронавируса.
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Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
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Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
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Дизайнер Марина Голомаздина объявила о смерти новорожденного сына

Обо всем дизайнер Марина Голомаздина рассказала в своем Instagram-аккаунте.
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Корвет «Гремящий» отправился на Балтфлот для госиспытаний

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корвет "Гремящий" приступит к очередному этапу государственных ходовых испытаний, которые пройдут на Балтийском флоте.
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