Экономика

ВедомостиВедомостиПутин встретился с инвесторами. Главное

В среду, 11 марта, президент Владимир Путин провел встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
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Как Владимир Путин на встрече с транснациональными инвесторами решал, быть ли фондам фондов

Коммерсантъ15:18

Источник анонсировал создание совета инвесторов по итогам встречи с Путиным

Интерфакс13:37

Путин проводит встречу с инвесторами

РЕН ТВ05:58

Путин рассказал о перспективах экономики РФ на встрече с инвесторами

Аргументы и Факты07:13

Путин встретился с инвесторами. Главное

Ведомости06:09

Владимир Путин: Россия спокойно пройдет этот турбулентный период

Комсомольская правда07:27

Путин проводит встречу с инвесторами

ТАСС05:47
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:49, Ашберн
Политика

Контактная группа по Донбассу встретится в Минске 25 марта

В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что встреча контактной группы по Донбассу состоится 25 марта в Минске.
Национальная служба новостей 15:44
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«Дизель выглядит потерянно» — появились обзоры «Бладшота»

В сети появились первые рецензии на супергеройский боевик с Вином Дизелем «Бладшот», основанном на одноимённом комиксе.
Игромания.ру 13:39
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии

Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Ведомости 15:14
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели двух котов при транспортировке

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" огласил результаты проверки сообщений о том, что в начале 2020 года при транспортировке после рейса из Нью-Йорка якобы погибли два кота, а третий кот был обморожен.
Российская газета 02:46
Киберспорт

ILTW сыграет за Virtus.pro на ESL One Los Angeles 2020

Стендин Virtus.pro Заур Cooman Шахмурзаев пропустит мейджор ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 из-за визовых проблем.
CyberSport.ru 06:00
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости 08:43
Общество

В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 13:41
Космос

Две волны солнечной радиации накроют Землю в марте

Солнечная радиация накроет Землю. В марте ожидается две волны геомагнитных возмущений.
Вести.Ru 13:21
Здоровье

Минздрав назвал реальные зарплаты врачей в Челябинской области

По словам министра, средняя зарплата врачей в регионе составляет 70 тысяч 368 рублей.
Челябинск Сегодня 08:42
Музыка

Группа «Время и Стекло» распалась спустя 10 лет

11 марта участница солистка украинского музыкального коллектива «Время и стекло» Надежда Дорофеева опубликовала в своем Instagram пост, в котором заявила о распаде группы.
Live24 07:11
Здоровье

Экс-главврач Боткинской о пандемии коронавируса: Инфекция распространяется слишком быстро

Бывший главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев прокомментировал порталу «Доктор Питер» решение Всемирной организации здравоохранения об объявлении пандемии коронавируса, принятое 11 марта.
Фонтанка.Ру 14:25
Политика

Мишустин освободил от должности первого замминистра здравоохранения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя министра здравоохранения России Татьяну Яковлеву и назначил ее на должность первого заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства, следует из распоряжения Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портал правовой информации.
РИА Новости 09:53
Политика

ГД поддержала наказания за нарушения на голосовании по Конституции

Депутаты ГД приняли законопроект об уголовной ответственности за нарушения в голосовании по поправкам в Конституцию.
Мой Брянск 07:29
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Вести.Ru 16:27
Энергетика

В Минэнерго назвали сроки восстановления цен на нефть

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что устраивающая Россию цена на нефть установится во втором полугодии 2020 года.
Газета.Ru 16:18
Общество

Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса

Украинское правительство ввело карантин по всей стране с 12 марта до 3 апреля из-за эпидемии коронавируса.
Политика Сегодня 09:24
Космос

Ученые нашли жизнь на Марсе

Инвест-Форсайт 08 марта в 15:24
Происшествия

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Российская газета вчера в 23:24
Энергетика

Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну

Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
News.ru 14:23
Кино

Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Donday.ru вчера в 05:38
Происшествия

Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

RT на русском 12:13
Общество

Выставка E3 2020 официально отменена из-за коронавируса

Организаторы E3 2020 объявили об отмене выставки. Решение связано с распространением коронавируса.
Матч ТВ 11:51
Фигурное катание

Канада отменила Чемпионат мира по фигурному катанию

Правительство Канады подтвердило 8-ой случай заболевания китайским коронавирусом и оменило проведение Чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале, сообщает La Presse.
BFM.ru 16:42
Общество

В Москве выявлены все контактировавшие с больными коронавирусом

Как сообщила Ракова, в Москве выявили всех контактировавших с заболевшими коронавирусом и поместили под медицинское наблюдение.
Москва. Северо-Запад 09:12
Политика

Святослав Вакарчук оставил пост главы партии «Голос»

Как заявил на своей странице в Facebook сам господин Вакарчук, сегодняшний съезд партии избрал новым лидером другого представителя парламентской фракции -- Киру Рудик.
Коммерсантъ 15:59
Здоровье

Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за коронавируса

Во вторник, 10 марта, Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса.
RZN.info вчера в 06:01
Общество

Российских туристов перестали пускать в Италию

Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.
Взгляд.ру 14:52
Футбол

Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Украины по футболу

Киевское "Динамо" вышло в полуфинал Кубка Украины по футболу, в четвертьфинале обыграв "Александрию".
РИА Новости 16:13
Политика

Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев

Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Коммерсантъ 09:42
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Леонид Богуславский
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Один из крупнейших российских инвесторов в интернет- и ИТ-компании, основатель компании ru-Net. По состоянию на 2017 год занял 84-е место в списке богатейших россиян по версии русского издания Forbes, в 2018 году - 77-е место с состоянием 1,3 млрд долларов. В 2017 году по предложению Германа Грефа вошёл в попечительский совет «Сбербанка».
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Сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс». С сентября 2014 года занял должность руководителя группы компаний "Яндекс". В 2018 году по версии Forbes находился на 65 позиции в России с состоянием 1,5 млрд долларов.
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