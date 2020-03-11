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Политика Святослав Вакарчук оставил пост главы партии «Голос» Как заявил на своей странице в Facebook сам господин Вакарчук, сегодняшний съезд партии избрал новым лидером другого представителя парламентской фракции -- Киру Рудик.

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