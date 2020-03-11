Экономика
ВедомостиПутин встретился с инвесторами. Главное
В среду, 11 марта, президент Владимир Путин провел встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
Читать в источнике
Оценить120
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:49, Ашберн
Политика
Контактная группа по Донбассу встретится в Минске 25 марта
В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что встреча контактной группы по Донбассу состоится 25 марта в Минске.
Кино
«Дизель выглядит потерянно» — появились обзоры «Бладшота»
В сети появились первые рецензии на супергеройский боевик с Вином Дизелем «Бладшот», основанном на одноимённом комиксе.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели двух котов при транспортировке
Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" огласил результаты проверки сообщений о том, что в начале 2020 года при транспортировке после рейса из Нью-Йорка якобы погибли два кота, а третий кот был обморожен.
Киберспорт
ILTW сыграет за Virtus.pro на ESL One Los Angeles 2020
Стендин Virtus.pro Заур Cooman Шахмурзаев пропустит мейджор ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 из-за визовых проблем.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Космос
Две волны солнечной радиации накроют Землю в марте
Солнечная радиация накроет Землю. В марте ожидается две волны геомагнитных возмущений.
Здоровье
Минздрав назвал реальные зарплаты врачей в Челябинской области
По словам министра, средняя зарплата врачей в регионе составляет 70 тысяч 368 рублей.
Музыка
Группа «Время и Стекло» распалась спустя 10 лет
11 марта участница солистка украинского музыкального коллектива «Время и стекло» Надежда Дорофеева опубликовала в своем Instagram пост, в котором заявила о распаде группы.
Здоровье
Экс-главврач Боткинской о пандемии коронавируса: Инфекция распространяется слишком быстро
Бывший главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев прокомментировал порталу «Доктор Питер» решение Всемирной организации здравоохранения об объявлении пандемии коронавируса, принятое 11 марта.
Политика
Мишустин освободил от должности первого замминистра здравоохранения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя министра здравоохранения России Татьяну Яковлеву и назначил ее на должность первого заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства, следует из распоряжения Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портал правовой информации.
Политика
ГД поддержала наказания за нарушения на голосовании по Конституции
Депутаты ГД приняли законопроект об уголовной ответственности за нарушения в голосовании по поправкам в Конституцию.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Энергетика
В Минэнерго назвали сроки восстановления цен на нефть
Замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что устраивающая Россию цена на нефть установится во втором полугодии 2020 года.
Общество
Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса
Украинское правительство ввело карантин по всей стране с 12 марта до 3 апреля из-за эпидемии коронавируса.
Космос
Ученые нашли жизнь на Марсе
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Энергетика
Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну
Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Происшествия
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Общество
Выставка E3 2020 официально отменена из-за коронавируса
Организаторы E3 2020 объявили об отмене выставки. Решение связано с распространением коронавируса.
Фигурное катание
Канада отменила Чемпионат мира по фигурному катанию
Правительство Канады подтвердило 8-ой случай заболевания китайским коронавирусом и оменило проведение Чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале, сообщает La Presse.
Общество
В Москве выявлены все контактировавшие с больными коронавирусом
Как сообщила Ракова, в Москве выявили всех контактировавших с заболевшими коронавирусом и поместили под медицинское наблюдение.
Политика
Святослав Вакарчук оставил пост главы партии «Голос»
Как заявил на своей странице в Facebook сам господин Вакарчук, сегодняшний съезд партии избрал новым лидером другого представителя парламентской фракции -- Киру Рудик.
Здоровье
Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за коронавируса
Во вторник, 10 марта, Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса.
Общество
Российских туристов перестали пускать в Италию
Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.
Футбол
Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Украины по футболу
Киевское "Динамо" вышло в полуфинал Кубка Украины по футболу, в четвертьфинале обыграв "Александрию".
Политика
Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев
Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.