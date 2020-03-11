Главное из встречи президента с инвесторами: Путин отметил, что Центробанк и правительство обладают достаточными ресурсами, чтобы сохранить устойчивость экономики.

Энергетика Еще три страны объявили нефтяную войну России Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.

Экономика Лагард заявила об угрозе повтора экономического кризиса 2008 года Европе грозит серьезный экономический шок, если политики не примут срочных мер из-за распространения коронавируса, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе телефонной конференции с лидерами стран ЕС.

Экономика Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.

Общество В России начнут автоматически оформлять материнский капитал Минтруд объявил о начале работы новой системы с 15 апреля. В России начнут автоматически оформлять материнский капитал.

Общество Индия приостановила действие всех туристических виз Власти Индии приостановили действие всех туристических виз до 15 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства.

Общество Путин призвал готовиться к серьезной конкурентной борьбе Есть все шансы для того, чтобы "ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе".

Политика Канал НТВ выпустил программу, где Путина обвинили в госперевороте Телеканал НТВ опубликовал на своём сайте программу «Место встречи» с Андреем Норкиным, в ходе которой соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова обвинила президента Владимира Путина в государственном перевороте.

Кино Опубликован тизер «Новых мутантов» В сети появился новый тизер мрачного кинокомикса «Новые мутанты». В ролике главные герои картины показывают свои суперсилы.

Общество Главе Якутска угрожают расправой из-за скандала с животными Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что после скандала с массовым усыплением животных в муниципальном пункте передержки ей стали угрожать расправой в соцсетях.

Футбол Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол» Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение от "Атлетико" (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Энергетика Названы последствия объявления коронавируса пандемией для рынка нефти В результате объявления коронавируса пандемией может произойти дальнейшее снижение цен на нефть, которые уже достигли критических значений для отрасли, заявил бывший министр энергетики Аргентины, основатель консалтинговой компании в энергетике Apud&Asociados Эмилио Хосе Апуд.

Общество Массовые мероприятия в России рекомендовали проводить в видеоформате Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовал федеральным и региональным органам исполнительной власти сократить количество массовых мероприятий или изменить их формат.