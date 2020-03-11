Экономика

ВедомостиВедомостиПутин встретился с инвесторами. Главное

Главное из встречи президента с инвесторами: Путин отметил, что Центробанк и правительство обладают достаточными ресурсами, чтобы сохранить устойчивость экономики.
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Источник анонсировал создание совета инвесторов по итогам встречи с Путиным

Интерфакс13:37

Путин проводит встречу с инвесторами

ТАСС05:47

Владимир Путин: Россия спокойно пройдет этот турбулентный период

Комсомольская правда07:27

Путин рассказал о перспективах экономики РФ на встрече с инвесторами

Аргументы и Факты07:13

Путин встретился с инвесторами. Главное

Ведомости06:09

Путин проводит встречу с инвесторами

РЕН ТВ05:58

Путин обсудил с Воложем и Богуславским новое технологическое предпринимательство

Forbes08:57
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Культура

Съемки сериала «Сокол и Зимний Солдат» остановлены из-за коронавируса

Съемки сериала "Сокол и Зимний Солдат", которые должны были происходить в Чехии, отложены и съемочная группа эвакуирована.
Kinonews.ru 15:15
Общество

«Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Германию, Францию, Италию и Испанию

Авиакомпания "Аэрофлот" с 13 марта по 30 апреля временно приостанавливает полеты в ряд городов Италии, Франции, Германии и Испании.
Москва 24 10:45
Футбол

У защитника «Ювентуса» выявили коронавирус

РБК 19:01
Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся

Бензин в России не подешевеет, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
РИА Новости 02:39
Энергетика

Еще три страны объявили нефтяную войну России

Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 14:52
Происшествия

Посетители кафе в Бурятии напали на правоохранителя и попали под огонь

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, группа нетрезвых местных жителей напала на представителей вневедомственной охраны.
REGNUM 08:31
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Экономика

Лагард заявила об угрозе повтора экономического кризиса 2008 года

Европе грозит серьезный экономический шок, если политики не примут срочных мер из-за распространения коронавируса, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе телефонной конференции с лидерами стран ЕС.
РИА Новости 09:25
Экономика

Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо

В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.
РБК 19:53
Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv 06:24
Политика

Госдума приняла поправки к Конституции

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Коммерсантъ 03:49
Политика

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
ТАСС 18:25
Армия и оружие

Поступившие на вооружение ТОФ танки Т-80БВ провели первые стрельбы

На приморском полигоне Бамбурово провели первые боевые стрельбы танки Т-80БВ.
Российская газета 21:14
Общество

В России начнут автоматически оформлять материнский капитал

Минтруд объявил о начале работы новой системы с 15 апреля. В России начнут автоматически оформлять материнский капитал.
Piter.tv 08:11
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru 16:01
Общество

Индия приостановила действие всех туристических виз

Власти Индии приостановили действие всех туристических виз до 15 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства.
Взгляд.ру 13:05
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Что происходит 06:06
Политика

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК 15:04
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru 16:31
Политика

США запретят въезд из Европы из-за коронавируса

США запретят въезд из Европы c 13 марта в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 21:14
Общество

Путин призвал готовиться к серьезной конкурентной борьбе

Есть все шансы для того, чтобы "ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе".
Вести.Ru 08:57
Происшествия

Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

РИА Новости 20:01
Политика

Канал НТВ выпустил программу, где Путина обвинили в госперевороте

Телеканал НТВ опубликовал на своём сайте программу «Место встречи» с Андреем Норкиным, в ходе которой соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова обвинила президента Владимира Путина в государственном перевороте.
FreeNews-Volga 00:10
Кино

Опубликован тизер «Новых мутантов»

В сети появился новый тизер мрачного кинокомикса «Новые мутанты». В ролике главные герои картины показывают свои суперсилы.
Inc-news.ru 10:41
Общество

Главе Якутска угрожают расправой из-за скандала с животными

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что после скандала с массовым усыплением животных в муниципальном пункте передержки ей стали угрожать расправой в соцсетях.
News.ru 07:57
Футбол

Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение от "Атлетико" (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.
Soccer.ru 19:43
Энергетика

Названы последствия объявления коронавируса пандемией для рынка нефти

В результате объявления коронавируса пандемией может произойти дальнейшее снижение цен на нефть, которые уже достигли критических значений для отрасли, заявил бывший министр энергетики Аргентины, основатель консалтинговой компании в энергетике Apud&Asociados Эмилио Хосе Апуд.
Взгляд.ру 20:24
Гаджеты

Multi-GPU жив: Radeon RX 5600 XT может значительно увеличить производительность RX 5700

3DNews вчера в 21:47
Общество

Массовые мероприятия в России рекомендовали проводить в видеоформате

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовал федеральным и региональным органам исполнительной власти сократить количество массовых мероприятий или изменить их формат.
РБК 14:00
Космос

Углеродные выбросы станет проще отслеживать с орбиты

Вторым устройством, призванным помочь в борьбе с загрязнением воздуха, станет аналогичный прибор от NASA, который планируется запустить на орбиту на борту спутника связи уже через два года.
Машины и Механизмы вчера в 17:40
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Леонид Богуславский
Российский бизнесмен
Один из крупнейших российских инвесторов в интернет- и ИТ-компании, основатель компании ru-Net. По состоянию на 2017 год занял 84-е место в списке богатейших россиян по версии русского издания Forbes, в 2018 году - 77-е место с состоянием 1,3 млрд долларов. В 2017 году по предложению Германа Грефа вошёл в попечительский совет «Сбербанка».
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Александр Владимирович Галицкий
Предприниматель
Международный венчурный инвестор и технологический предприниматель, кандидат технических наук, автор более 100 научных публикаций и обладатель 30 патентов. Основатель и президент компании «ЭЛВИС-ПЛЮС», основатель и управляющий партнёр фонда Almaz Capital Partners, а также основатель и руководитель многих технологических компаний в Европе и США. В советские годы - учёный-оборонщик в советской космической промышленности, один из главных конструкторов в НПО «ЭЛАС».
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