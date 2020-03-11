Экономика
ВедомостиПутин встретился с инвесторами. Главное
В среду, 11 марта, президент Владимир Путин провел встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
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Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Происшествия
В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы
Футбол
Жоау Феликс выйдет в старте на матч «Ливерпуль» — «Атлетико»
Лондон, 11 марта 2020, 22:01 — REGNUM 11 марта на стадионе «Энфилд» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2019/20 встретятся коллективы «Ливерпуль» и «Атлетико» (Мадрид).
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Здоровье
Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом в Москве ребенка
У заболевшего в Москве коронавирусом ребенка отсутствуют симптомы заболевания, а сам он является только носителем инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Хоккей
«Локомотив» уступил «Йокериту» и вылетел из плей-офф КХЛ
В матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» проиграл финскому «Йокериту».
Происшествия
Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа
Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
Общество
В Москве ограничили проведение массовых мероприятий
10 марта вечером появился указ (.pdf) Сергея Собянина о запрете проводить спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек до 10 апреля 2020 года в Москве из-за опасности распространения коронавируса.
Политика
Глава МИД Польши заявил о главной роли СССР в разгроме фашизма
Польша признаёт главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, как и признаёт огромные жертвы народов СССР в войне.
Общество
В России массово скупают iPhone
Запасы могут закончиться уже в конце марта На фоне повышения курса доллара в России начали скупать технику Apple.
Спорт
Кубок мира впервые выиграл российский лыжник
Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
Общество
В РПЦ призвали усиленно молиться о преодолении коронавируса
Священный Синод РПЦ призвал усиленно молиться о преодолении коронавируса.
Кино
Universal Pictures снимет новый фильм про Дракулу
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Здоровье
Дочки невозврата: почему в Азербайджане рождается всё меньше девочек
"Дочка толкалась внутри" 30-летняя Латифа приехала в Баку, чтобы сделать в местной клинике третий в жизни аборт.
Футбол
Иличич установил абсолютный рекорд в матчах плей-офф Лиги чемпионов
На 82-ой минуте Йосип Иличич оформил покер и принес своей команде волевую победу, а также стал первым в истории Лиги чемпионов футболистом, который смог забить четыре мяча в выездном матче плей-офф турнира.
Общество
В РФ рекомендовали сократить количество массовых мероприятий
Федеральным и региональным властям рекомендовали сократить количество массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Политика
Татьяна Яковлева назначена первым заместителем главы ФМБА
Первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева освобождена от занимаемой должности и назначена первым заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой.
Космос
Бетельгейзе «чихнула» пылью и пока не будет взрываться
Частички пыли охлаждаются, конденсируются, укрупняются и поглощают часть света, исходящего от звезды, пояснила она.
Политика
NYT: Байден гарантировал себе победу на праймериз в четвертом штате
Бывший вице-президент США Джозеф Байден гарантировал себе победу на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся во вторник в штате Айдахо.
Энергетика
Saudi Aramco нарастит добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco получила указание минэнерго королевства увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки.
Общество
Российских туристов перестали пускать в Италию
Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Политика
В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом в мире
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отслеживают ситуацию, связанную с коронавирусом, цитирует РИА "Новости".
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на 10% из-за новостей о buyback
На 10% увеличивалась стоимость акций компании «Лукойл» из-за сообщений, что компания может осуществить обратный выкуп акций, по данным торгов 11 марта на Московской бирже.
Происшествия
В ДТП в Сирии погиб российский солдат-контрактник
"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий-контрактник, находившийся в кабине автомобиля", - заявили в Минобороны РФ.
Футбол
Александр Кокорин: «Никогда не видел, чтобы каналы показывали всю мою жизнь. Естественно, у народа реакция: „Зажрались, надо закрыть“»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, играющий в «Сочи» на правах аренды, в интервью блогеру Евгению Савину высказался об освещении в прессе инцидента в «Кофемании» в октябре 2018 года.
Политика
Путин установил выплату военным и семьям погибших в Аргунском ущелье
Выплату получат военные, служившие в составе шестой парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявившие героизм, мужество и отвагу в ходе боя в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года при проведении контртеррористической операции.
Политика
Чехия стремится к нормализации отношений с Россией
В резолюции отмечается, что ключевым вопросом для нормализации отношений остается «достижение прогресса в имплементации Минских договоренностей со стороны РФ» Напомним, одним из каналов для разблокировки отношений между двумя странами может стать встреча президентов России и Чехии на праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Финансы
ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке
Банк России в рамках реализации механизма бюджетного правила с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.