В среду, 11 марта, президент Владимир Путин провел встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.

Здоровье Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом в Москве ребенка У заболевшего в Москве коронавирусом ребенка отсутствуют симптомы заболевания, а сам он является только носителем инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Политика Татьяна Яковлева назначена первым заместителем главы ФМБА Первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева освобождена от занимаемой должности и назначена первым заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой.

Общество Российских туристов перестали пускать в Италию Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.

Политика Путин установил выплату военным и семьям погибших в Аргунском ущелье Выплату получат военные, служившие в составе шестой парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявившие героизм, мужество и отвагу в ходе боя в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года при проведении контртеррористической операции.