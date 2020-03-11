Экономика

ВедомостиВедомостиПутин встретился с инвесторами. Главное

В среду, 11 марта, президент Владимир Путин провел встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
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Подробнее о событии

Источник анонсировал создание совета инвесторов по итогам встречи с Путиным

Интерфакс13:37

Путин обсудил с Воложем и Богуславским новое технологическое предпринимательство

Forbes08:57

Путин проводит встречу с инвесторами

ТАСС05:47

Путин рассказал о перспективах экономики РФ на встрече с инвесторами

Аргументы и Факты07:13

Путин встретился с инвесторами. Главное

Ведомости06:09

Путин проводит встречу с инвесторами

РЕН ТВ05:58

Владимир Путин: Россия спокойно пройдет этот турбулентный период

Комсомольская правда07:27
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:14, Ашберн
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N вчера в 08:35
Происшествия

В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы

РИА Новости 11:56
Футбол

Жоау Феликс выйдет в старте на матч «Ливерпуль» — «Атлетико»

Лондон, 11 марта 2020, 22:01 — REGNUM 11 марта на стадионе «Энфилд» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2019/20 встретятся коллективы «Ливерпуль» и «Атлетико» (Мадрид).
REGNUM 15:01
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:40
Здоровье

Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом в Москве ребенка

У заболевшего в Москве коронавирусом ребенка отсутствуют симптомы заболевания, а сам он является только носителем инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 12:58
Хоккей

«Локомотив» уступил «Йокериту» и вылетел из плей-офф КХЛ

В матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» проиграл финскому «Йокериту».
RT на русском 14:17
Происшествия

Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа

Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
Lenta.ru 11:43
Общество

В Москве ограничили проведение массовых мероприятий

10 марта вечером появился указ (.pdf) Сергея Собянина о запрете проводить спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек до 10 апреля 2020 года в Москве из-за опасности распространения коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:06
Политика

Глава МИД Польши заявил о главной роли СССР в разгроме фашизма

Польша признаёт главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, как и признаёт огромные жертвы народов СССР в войне.
RT на русском 12:17
Общество

В России массово скупают iPhone

Запасы могут закончиться уже в конце марта На фоне повышения курса доллара в России начали скупать технику Apple.
АМИТЕЛ 08:50
Спорт

Кубок мира впервые выиграл российский лыжник

Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
Коммерсантъ 03:11
Общество

В РПЦ призвали усиленно молиться о преодолении коронавируса

Священный Синод РПЦ призвал усиленно молиться о преодолении коронавируса.
Клопс 10:56
Кино

Universal Pictures снимет новый фильм про Дракулу

RuNews24.ru 09:54
Политика

Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Газета.Ru 09:15
Здоровье

Дочки невозврата: почему в Азербайджане рождается всё меньше девочек

"Дочка толкалась внутри" 30-летняя Латифа приехала в Баку, чтобы сделать в местной клинике третий в жизни аборт.
Известия вчера в 17:02
Футбол

Иличич установил абсолютный рекорд в матчах плей-офф Лиги чемпионов

На 82-ой минуте Йосип Иличич оформил покер и принес своей команде волевую победу, а также стал первым в истории Лиги чемпионов футболистом, который смог забить четыре мяча в выездном матче плей-офф турнира.
Евро-футбол.ру вчера в 19:26
Общество

В РФ рекомендовали сократить количество массовых мероприятий

Федеральным и региональным властям рекомендовали сократить количество массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Москва 24 13:05
Политика

Татьяна Яковлева назначена первым заместителем главы ФМБА

Первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева освобождена от занимаемой должности и назначена первым заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой.
Medvestnik.ru 11:27
Космос

Бетельгейзе «чихнула» пылью и пока не будет взрываться

Частички пыли охлаждаются, конденсируются, укрупняются и поглощают часть света, исходящего от звезды, пояснила она.
Красная весна 09 марта в 15:13
Политика

NYT: Байден гарантировал себе победу на праймериз в четвертом штате

Бывший вице-президент США Джозеф Байден гарантировал себе победу на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся во вторник в штате Айдахо.
ТАСС 01:25
Энергетика

Saudi Aramco нарастит добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco получила указание минэнерго королевства увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки.
Российская газета 03:57
Общество

Российских туристов перестали пускать в Италию

Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.
Взгляд.ру 14:52
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Политика

В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом в мире

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отслеживают ситуацию, связанную с коронавирусом, цитирует РИА "Новости".
Газета.Ru 14:58
Экономика

Акции «Лукойла» выросли на 10% из-за новостей о buyback

На 10% увеличивалась стоимость акций компании «Лукойл» из-за сообщений, что компания может осуществить обратный выкуп акций, по данным торгов 11 марта на Московской бирже.
Красная весна 13:40
Происшествия

В ДТП в Сирии погиб российский солдат-контрактник

"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий-контрактник, находившийся в кабине автомобиля", - заявили в Минобороны РФ.
Российская газета 14:01
Футбол

Александр Кокорин: «Никогда не видел, чтобы каналы показывали всю мою жизнь. Естественно, у народа реакция: „Зажрались, надо закрыть“»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, играющий в «Сочи» на правах аренды, в интервью блогеру Евгению Савину высказался об освещении в прессе инцидента в «Кофемании» в октябре 2018 года.
Sports.ru 06:23
Политика

Путин установил выплату военным и семьям погибших в Аргунском ущелье

Выплату получат военные, служившие в составе шестой парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявившие героизм, мужество и отвагу в ходе боя в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года при проведении контртеррористической операции.
Российская газета 13:00
Политика

Чехия стремится к нормализации отношений с Россией

В резолюции отмечается, что ключевым вопросом для нормализации отношений остается «достижение прогресса в имплементации Минских договоренностей со стороны РФ» Напомним, одним из каналов для разблокировки отношений между двумя странами может стать встреча президентов России и Чехии на праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Красная весна 15:07
Финансы

ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке

Банк России в рамках реализации механизма бюджетного правила с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
РИА Новости вчера в 02:24
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Леонид Богуславский
Российский бизнесмен
Один из крупнейших российских инвесторов в интернет- и ИТ-компании, основатель компании ru-Net. По состоянию на 2017 год занял 84-е место в списке богатейших россиян по версии русского издания Forbes, в 2018 году - 77-е место с состоянием 1,3 млрд долларов. В 2017 году по предложению Германа Грефа вошёл в попечительский совет «Сбербанка».
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Аркадий Юрьевич Волож
Российский предприниматель
Сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс». С сентября 2014 года занял должность руководителя группы компаний "Яндекс". В 2018 году по версии Forbes находился на 65 позиции в России с состоянием 1,5 млрд долларов.
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