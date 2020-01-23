Политика
РИА НовостиПутин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар
Президент России Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой, в общении также принимает участие глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху.
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Учитывая, что Наама находится вдали от родного дома, в чужой стране, где рядом так мало родных и близких, считаю такие действия со стороны должностных лиц недопустимыми.
— Татьяна Москалькова, российский политикГазета.Ru 02:11
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Политика
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Политика
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Общество
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Политика
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Шоу-бизнес
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Политика
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Футбол
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Общество
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Экономика
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Политика
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Шоу-бизнес
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Авто
В ГИБДД разъяснили положения нового закона о регистрации ТС
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Политика
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Общество
Осуждённую в России Иссахар планируют этапировать в колонию 23 января
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Музыка