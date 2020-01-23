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Президент России Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой, в общении также принимает участие глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху.

Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

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