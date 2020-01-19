Президент РФ Владимир Путин в Берлине провел встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин встретился с премьером Британии и главой Еврокомиссии в Берлине

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