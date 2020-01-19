Политика
Экономика сегодняПутин встретился с премьером Британии и главой Еврокомиссии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин в Берлине провел встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 20:27, Ашберн
Авто
Ставка раздора: высокий сбор тянет автопром в утиль
Утиль в кубе С нового года в России начали действовать новые ставки утилизационного сбора, которые юридические лица обязаны уплачивать при ввозе новых автомобилей в страну.
Здоровье
Вода помогает в борьбе с лишним весом
Происшествия
Снегоуборочный поезд сошел с рельсов в Алтайском крае
18 января в Локтевском районе произошло ЧП – с рельсов сошел снегоочиститель, сообщает Barnaul22.
Общество
Красивые номера уходят с молотка
Минэкономики разработало правила продажи автомобильных госзнаков Минэкономики подготовило проект постановления правительства, позволяющее гражданам резервировать за собой и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг.
Политика
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Происшествия
Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Политика
Помпео и Эрдоган покинули конференцию по Ливии в Берлине
Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео и президент Турции Тайип Эрдоган покинули берлинскую международную конференцию, посвящённую урегулированию ситуации в Ливии.
Общество
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2018 году чиновник заработал 19 миллионов рублей, доход его жены составил 47,7 миллионов.
Экономика
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка
Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-банка).
Авто
Пикап Hyundai Santa Cruz может получить новый двигатель
Пикап Hyundai Santa Cruz может получить новый двигатель, предназначенный для приведения в действие тяжёлых конструкций.
Экономика
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Общество
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Общество
Дорожная карта благополучия: как в России приняли послание Путина
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию внимательно выслушали во всех уголках страны.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Технологии
Самый популярный в мире WhatsApp добился почти невозможного
Признанный самым популярным в мире приложением принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp достиг нового рубежа.
Религия
Крестный ход прошел в Барнауле на Крещение. Как это было
Утром 19 января в барнаульских храмах прошли божественные литургии, которые продолжились крестным ходом.
Космос
Иран запустит в космос два спутника
Власти Ирана заявили о подготовке к запуску двух новых спутников. Аппараты уже прошли предпусковые испытания.
Футбол
«ПСЖ» пока не продает Кавани в «Атлетико»
Происшествия
В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте
Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Шоу-бизнес
Айза Анохина назвала глупостью слова Водонаевой о маткапитале
Позже Водонаева заявила, что ее слова были неправильно интерпретированы.
Политика
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Россия начинает получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику, проблема заключалась в проводке платежей в долларах, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Происшествия
Два трупа обнаружили при тушении пожара в Южно-Сахалинске
При тушении пожара рухнул потолок дома. Как стало известно astv.ru, в сгоревшем доме обнаружены мертвыми мужчина и женщина.
Шоу-бизнес
Степан Меньщиков станет отцом в третий раз
Напомним, полтора назад Степан Меньщиков расстался с женой Евгений Шамаевой, с которой жил в браке пять лет.
Здоровье