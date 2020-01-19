Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПутин встретился с премьером Британии и главой Еврокомиссии в Берлине

Президент РФ Владимир Путин в Берлине провел встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
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Путин встретился с главой Еврокомиссии и премьером Британии

РИА Новости13:36

Путин встретился с британским премьером Джонсоном и главой ЕК

Комсомольская правда12:20

Путин провел встречу с премьером Британии в Берлине

Газета.Ru11:59

Путин провёл в Берлине встречи с премьером Британии и главой ЕК

RT на русском12:05

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ТАСС11:59

Путин в перерыве конференции по Ливии поговорил с Джонсоном и главой ЕК

РБК11:46

Путин встретился с Борисом Джонсоном в Берлине

Московский Комсомолец11:43
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