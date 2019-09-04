Политика

ИзвестияИзвестияМоди по-русски поблагодарил Путина за визит на комплекс «Звезда»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента России Владимира Путина за совместный визит на судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье.
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Нарендра Моди
Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрестком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита.
— Нарендра Моди, индийский политикТАСС вчера в 20:12

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