Политика

ТАССТАССПутин встретится с Эрдоганом в Берлине

Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии. "Такая встреча планируется", - сообщили ТАСС в пресс-службы главы российского государства.
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Путин и Эрдоган встретятся в Берлине

Российская газета05:49

В Берлине вскоре начнется международная конференция по Ливии

Эхо Москвы05:00

Путин встретится с Эрдоганом в Берлине

News.ru05:41

В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана в Берлине

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Об итоговом документе конференции по Ливии говорить рано — президент Турции

Красная весна05:07

Путин прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

ТАСС06:36

Путин прибыл в Берлин на конференцию по урегулированию в Ливии

РИА Новости06:38
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Политика

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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
ТАСС 05:02
Политика

Сарадж пригрозил Хафтару привести в Ливию международные силы

Глава заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж заявил, что при продолжении наступления Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пригласит в Ливию международные силы.
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В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.
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Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

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Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
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Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Lenta.ru 05:29
Здоровье

Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств

После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Вечерний курьер 17 января в 04:58
Общество

Врач рассказала о вредных привычках перед сном

RT на русском вчера в 20:05
Общество

Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

Газета.Ru 05:09
Происшествия

При пожаре в доме престарелых в Чехии погибли восемь человек

РИА Новости 02:07
Здоровье

Число отравившихся водой в Кизляре выросло до 133 человек

Ореанда-Новости вчера в 09:38
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Apple разрешит отключать чип отслеживания местоположения iPhone 11

Сотрудники компании Apple разработали новую функцию в бета-версии iOS 13.3.1, которая разрешит отключать чип U1, предназначенный для отслеживания местоположения iPhone 11.
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Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК вчера в 02:23
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Первый полет американского беспилотника «Гремлин» сняли на видео

Американская компания Dynetics, которая при поддержке Пентагона работает над программой Gremlins ("Гремлины"), показала первый полет нового беспилотника X-61А.
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»

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В Новосибирске у самолета загорелся двигатель перед вылетом

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Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море

Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
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Политика

Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
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Армия и оружие

Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных

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Григорий Иванов — о реформе Кубка России: «Весь мир играет по понятной схеме, а мы изобретаем велосипед»

Весь мир играет по понятной схеме, мы изобретаем велосипед.
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В Петербурге арестовали обвиняемого в избиении своих детей мужчину

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Зеленский и Гончарук встретили самолет с погибшими украинцами

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Трамп назвал новую причину убийства Сулеймани

Президент США Дональд Трамп во время встречи со спонсорами Республиканской партии во Флориде раскритиковал тех, кто постоянно задает вопросы о причинах убийства иранского генерала Касема Сулеймани, назвав еще один мотив той операции, сообщает CNN.
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Карта AMD Radeon RX 5600 XT основана на чипе Navi 10 XLE

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Путин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми

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Тимошенко заявила о «процессе ликвидации» Украины

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Полицейские покатали пьяного чиновника на тележке в аэропорту Внуково

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Цзюй Вэньцзюнь сравняла счет в матче с Горячкиной за шахматную корону

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