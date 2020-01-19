Политика

ТАССТАССПутин встретится с Эрдоганом в Берлине

Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии. "Такая встреча планируется", - сообщили ТАСС в пресс-службы главы российского государства.
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