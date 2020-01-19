Политика

NewInformNewInformВстреча Путина и Эрдогана началась в Берлине

Главы государств «сверят часы» перед началом переговоров по Ливии. В немецкой столице в преддверии конференции по урегулированию ливийского кризиса началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщает пресс-служба Кремля.
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