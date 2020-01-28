Политика
Российская газетаПутин встретится с Нетаньяху 30 января
Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в пресс-службе Кремля. Переговоры запланированы на 30 января в Москве. Нетаньяху приедет в Россию с кратким рабочим визитом.
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с чего всё началось
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду летит в Москву, чтобы сообщить президенту РФ Владимиру Путину о так называемой "сделке века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.РИА Новости07:53
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Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Армия и оружие
В США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане
Причина крушения пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет, - подчеркнул представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Политика
В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции
Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
Космос
NASA: к Земле летит потенциально опасный астероид
Астероид с номером 163373 приблизится к Земле на минимальное расстояние 15 февраля.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Общество
На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом
Компания-перевозчик уволила водителя после того, как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
Кино
Появился дебютный трейлер анимационной адаптации Mortal Kombat
Синопсис Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge не предполагает чего-то существенно нового для франшизы: Рейдену предстоит собрать вокруг себя лучших чемпионов Земли, которые сразятся в смертельном турнире против Шанг Цунга и его союзников.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия России
Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Футбол
«Локомотив» подал в суд на экс-президента клуба Геркуса
«Локомотив» подал в суд на бывшего президента клуба Илью Геркуса.
Армия и оружие
В Пентагоне допустили возобновление КНДР ракетных испытаний
Северная Корея может готовить новые ракетные испытания, их проведение будет расценено властями США как провокация.
Общество
Соловьев заплакал во время эфира
Телеведущий Владимир Соловьев заплакал во время эфира, рассказывая гостям передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» о своем визите на кладбище, где похоронены погибшие в ходе Великой Отечественной войны.
Общество
Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе
Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
Общество
Ургант извинился за шутку об Иисусе Христе
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко нашлась спустя двое суток после исчезновения.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Происшествия
В Северодвинске снова зафиксировали повышение радиационного фона
В городе Северодвинск Архангельской области было зафиксировано изменение радиационного фона, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации города.
Политика
ЕС в ближайшее время перечислит Украине второй транш помощи в €500 млн
Украина выполнила условия для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в €500 млн, эти средства будут перечислены в ближайшее время, как только будут выполнены оставшиеся условия по программе МВФ.
Происшествия
На Урале мать постирала младенца в стиральной машине
Происшествия
В Москве задержали одного из фигурантов «дела Гайзера» Москвина
В Москве задержали фигуранта дела экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера Демьяна Москвина.
Общество
В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай
Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на сбор с основной командой «Зенита»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не едет на сбор с основной командой. Об этом 28 января сообщает издание «Подъём».
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.