Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду летит в Москву, чтобы сообщить президенту РФ Владимиру Путину о так называемой "сделке века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в пресс-службе Кремля. Переговоры запланированы на 30 января в Москве. Нетаньяху приедет в Россию с кратким рабочим визитом.

Происшествия Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.

Экономика Минтруд предложил снизить прожиточный минимум Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.

Политика В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.

Общество На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом Компания-перевозчик уволила водителя после того, как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.

Кино Появился дебютный трейлер анимационной адаптации Mortal Kombat Синопсис Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge не предполагает чего-то существенно нового для франшизы: Рейдену предстоит собрать вокруг себя лучших чемпионов Земли, которые сразятся в смертельном турнире против Шанг Цунга и его союзников.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия России Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.

Общество Соловьев заплакал во время эфира Телеведущий Владимир Соловьев заплакал во время эфира, рассказывая гостям передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» о своем визите на кладбище, где похоронены погибшие в ходе Великой Отечественной войны.

Общество Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.

Культура В Москве открывается выставка Сальвадора Дали Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.

Политика ЕС в ближайшее время перечислит Украине второй транш помощи в €500 млн Украина выполнила условия для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в €500 млн, эти средства будут перечислены в ближайшее время, как только будут выполнены оставшиеся условия по программе МВФ.