Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин встретится с Нетаньяху 30 января

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в пресс-службе Кремля. Переговоры запланированы на 30 января в Москве. Нетаньяху приедет в Россию с кратким рабочим визитом.
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с чего всё началось

Нетаньяху в среду сообщит Путину о «сделке века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду летит в Москву, чтобы сообщить президенту РФ Владимиру Путину о так называемой "сделке века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.
РИА Новости07:53

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В Кремле подтвердили встречу Путина и Нетаньяху в четверг

РИА Новости09:19

Кремль анонсировал встречу Путина и Нетаньяху в Москве 30 января

RT на русском09:28

Путин 30 января встретится в Москве с Нетаньяху

ТАСС09:19

Путин встретится с Нетаньяху в Москве 30 января

РБК10:50

Нетаньяху лично представит Путину план Трампа по ближневосточному урегулированию

Интерфакс07:55

В Кремле назвали дату встречи Путина и Нетаньяху

Известия09:39

Нетаньяху лично расскажет Путину о «сделке века»

Lenta.ru07:32
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Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его супругу

Ведомости 10:56
Политика

Альбом «Путин. 20 лет» пополнился новыми материалами

REGNUM 09:31
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета 10:02
Армия и оружие

В США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Причина крушения пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет, - подчеркнул представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
Комсомольская правда вчера в 13:22
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 10:42
Политика

В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
RT на русском 10:57
Космос

NASA: к Земле летит потенциально опасный астероид

Астероид с номером 163373 приблизится к Земле на минимальное расстояние 15 февраля.
НТВ 25 января в 09:43
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Общество

На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом

Компания-перевозчик уволила водителя после того, как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.
Известия 11:26
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 05:55
Кино

Появился дебютный трейлер анимационной адаптации Mortal Kombat

Синопсис Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge не предполагает чего-то существенно нового для франшизы: Рейдену предстоит собрать вокруг себя лучших чемпионов Земли, которые сразятся в смертельном турнире против Шанг Цунга и его союзников.
Игромания.ру 11:16
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия России

Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Право.ру вчера в 08:45
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Известия вчера в 20:58
Футбол

«Локомотив» подал в суд на экс-президента клуба Геркуса

«Локомотив» подал в суд на бывшего президента клуба Илью Геркуса.
ProstoProSport 09:12
Армия и оружие

В Пентагоне допустили возобновление КНДР ракетных испытаний

Северная Корея может готовить новые ракетные испытания, их проведение будет расценено властями США как провокация.
Известия 11:09
Армия и оружие

Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

Pravda.Ru 07:01
Общество

Соловьев заплакал во время эфира

Телеведущий Владимир Соловьев заплакал во время эфира, рассказывая гостям передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» о своем визите на кладбище, где похоронены погибшие в ходе Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 04:21
Общество

Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе

Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
ТАСС 05:57
Общество

Ургант извинился за шутку об Иисусе Христе

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Нашлась пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко нашлась спустя двое суток после исчезновения.
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В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Российская газета 03:12
Происшествия

В Северодвинске снова зафиксировали повышение радиационного фона

В городе Северодвинск Архангельской области было зафиксировано изменение радиационного фона, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации города.
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ЕС в ближайшее время перечислит Украине второй транш помощи в €500 млн

Украина выполнила условия для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в €500 млн, эти средства будут перечислены в ближайшее время, как только будут выполнены оставшиеся условия по программе МВФ.
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Происшествия

На Урале мать постирала младенца в стиральной машине

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В Москве задержали одного из фигурантов «дела Гайзера» Москвина

В Москве задержали фигуранта дела экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера Демьяна Москвина.
РБК 10:28
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В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай

Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
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Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
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Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

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Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться

Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
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