Политика
РИА НовостиПутин встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока
Президент России Владимир Путин во время поездки в Венгрию в среду планирует провести встречу с главами христианских церквей Ближнего Востока, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Будет очень интересная встреча, организованная премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, это встреча с главами христианских церквей Ближнего Востока.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельREGNUM 08:39
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Путин встретится в Будапеште с главами христианских церквей Ближнего Востока - Песков
Интерфакс Религия06:31
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