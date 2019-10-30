Будет очень интересная встреча, организованная премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, это встреча с главами христианских церквей Ближнего Востока.

Президент России Владимир Путин во время поездки в Венгрию в среду планирует провести встречу с главами христианских церквей Ближнего Востока, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия В департаменте Воронежской области проходят обыски В департаменте цифрового развития Воронежской области проходят обыски, сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на собственный источник.

Армия и оружие Йенс Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море 30 октября на брифинге в Одессе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Черноморский регион имеет большое стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает свое присутствие в нем. Генсек напомнил, что три прибрежных черноморских государства являются членами альянса.

Спорт Путин пообещал работать над улучшением бизнес-климата в России "Россия сделала несколько шагов в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись на 28 место, но это не предел, будем работать дальше", - пообещал российский лидер.

Политика Facebook удалил российские аккаунты, ориентированные на Африку Компания Facebook сообщила об удалении трёх сетей российских аккаунтов за «иностранное вмешательство» в дела стран Африки, сообщает 30 октября пресс-служба компании.

Политика Мэр уральского города объявил о 300-миллионном сокращении бюджета из-за Шипулина Мэр города Краснотурьинск Свердловской области Александр Устинов заявил о сокращении финансирования из регионального бюджета из-за того, что бывший биатлонист Антон Шипулин набрал в муниципалитете недостаточно высокий процент на довыборах в Госдуму в сентябре 2019 года.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Происшествия Московский ученик открыл стрельбу в школе Ученик одной из московских школ пришел на занятия с пистолетом и начал стрелять, сообщает Telergam-канал «112».

Общество ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.

Кино Половину фильмов, профинансированных Минкультом, почти никто не увидел Россияне не смотрели больше половины фильмов, профинансированных Министерством культуры с 2015 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных господдержки кинематографа.

Политика Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.

Экономика ФРС США снизила ставку третий раз подряд Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.