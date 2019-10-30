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РИА НовостиРИА НовостиПутин встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока

Президент России Владимир Путин во время поездки в Венгрию в среду планирует провести встречу с главами христианских церквей Ближнего Востока, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Будет очень интересная встреча, организованная премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, это встреча с главами христианских церквей Ближнего Востока.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельREGNUM 08:39

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