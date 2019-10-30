Политика
REGNUMПутин встретится в Венгрии с главами церквей Ближнего Востока — Песков
Встречу с главами церквей Ближнего Востока намеревается провести во время своего рабочего визита в Будапешт президент России Владимир Путин. Об этом 30 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Будет очень интересная встреча, организованная премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, это встреча с главами христианских церквей Ближнего Востока.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельREGNUM 08:39
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Путин встретится в Будапеште с главами христианских церквей Ближнего Востока - Песков
Интерфакс Религия06:31
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