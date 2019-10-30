Будет очень интересная встреча, организованная премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, это встреча с главами христианских церквей Ближнего Востока.

Встречу с главами церквей Ближнего Востока намеревается провести во время своего рабочего визита в Будапешт президент России Владимир Путин. Об этом 30 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин встретится в Венгрии с главами церквей Ближнего Востока — Песков

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