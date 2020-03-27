Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, сообщает «РИА Новости». Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.

Общество Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.

Здоровье Вирусолог сказал, когда коронавирус достигнет пика в России К концу следующей недели коронавирусная инфекция достигнет пика не только в Москве, но и в России в целом, после чего пойдет на спад, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Политика ДНР предлагала Киеву обмен пленными по формуле «10 на 8» Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) предложила 26 марта Киеву обмен пленными по формуле «10 на 8» в ходе видеоконференции Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Общество Глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом По последним данным, в Великобритании коронавирусом заразились более 11 тыс. человек, более 500 умерли.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.

Общество Роспотребнадзор назвал долю заражений коронавирусом внутри страны Кремль подтвердил случай коронавируса в администрации президента Попова отметила, что каждый пятый пациент в РФ с новой коронавирусной инфекцией заразился из-зa контакта с другими инфицированными, пишет Вечерняя Москва.

Общество Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

Здоровье Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.

Политика Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.

Игры Epic Games Store бесплатно раздает новые игры Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.

Общество Срок сдачи бухгалтерского баланса за 2019 год перенесен Минфин и ФНС подтвердили перенос сроков сдачи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2019 год и соответствующих приложений в связи с объявлением следующей недели, с 30 марта по 3 апреля 2020 года, нерабочей.

Общество «Почта России» закроет свои отделения на три дня Москва, 27 марта 2020, 16:44 — REGNUM Руководство «Почты России» приняло решение о закрытии всех своих отделений, кроме круглосуточных, на три дня — с 30 марта по 1 апреля.