Политика

Мой БрянскМой БрянскПутин встретится с главой «Газпрома» Миллером

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, сообщает «РИА Новости». Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Путин встретится с главой «Газпрома» Миллером

РИА Новости06:31

Путин на встрече с Миллером обсудит реализацию международных проектов

ТАСС06:32

Президент России встретится с главой «Газпрома»

News.ru06:59

Путин проведет открытую встречу с главой «Газпрома» Миллером

ФАН06:30

Миллер Путину доложит об итогах зимнего периода и проектах «Газпрома»

Красная весна09:18

Путин встретится с главой «Газпрома» Миллером

Мой Брянск09:36
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Политика

Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России

Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
Что происходит 08:09
Экономика

ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки граждан и экономики

Центробанк утвердил дополнительные меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса.
Москва 24 09:01
Футбол

Бывший футболист «Аякса» вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

Футболист пробыл в коматозном состоянии 2 года 8 месяцев и 19 дней.
ГЛАС.RU вчера в 22:01
Общество

В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
РБК 08:04
Общество

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Ведомости вчера в 09:49
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Общество

Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты

В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
REGNUM 08:45
Здоровье

Вирусолог сказал, когда коронавирус достигнет пика в России

К концу следующей недели коронавирусная инфекция достигнет пика не только в Москве, но и в России в целом, после чего пойдет на спад, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Взгляд.ру 07:21
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

REGNUM 01:40
Политика

ДНР предлагала Киеву обмен пленными по формуле «10 на 8»

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) предложила 26 марта Киеву обмен пленными по формуле «10 на 8» в ходе видеоконференции Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 09:15
Общество

Глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом

По последним данным, в Великобритании коронавирусом заразились более 11 тыс. человек, более 500 умерли.
Коммерсантъ 09:33
Происшествия

В Петербурге суд продлил арест историка Соколова

В Петербурге Октябрьский районный суд продлил арест историка Соколова до 23 сентября, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:50
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
Общество

Роспотребнадзор назвал долю заражений коронавирусом внутри страны

Кремль подтвердил случай коронавируса в администрации президента Попова отметила, что каждый пятый пациент в РФ с новой коронавирусной инфекцией заразился из-зa контакта с другими инфицированными, пишет Вечерняя Москва.
Национальная служба новостей 06:44
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском 00:10
Гаджеты

Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля

В семействе настольных процессоров Comet Lake-S будут представлены модели, насчитывающие до десяти ядер и обладающие тактовыми частотами до 5,3 ГГц.
3DNews вчера в 16:07
Здоровье

Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации

Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
Вести.Ru 09:15
Общество

Maruv пожаловалась, что Украина бросила ее из-за коронавируса

Maruv рассказала, что Украина не дает ей выехать с территории России из-за эпидемии коронавируса.
Super.ru 08:13
Общество

Солист Rammstein Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Москва 24 07:29
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости 06:30
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Армия и оружие

Военные разворачивают полевые госпитали и берут пробы воздуха

Все объекты оснащены системой автономного жизнеобеспечения с аппаратурой кондиционирования и очистки воздуха, водо- и электроснабжения, отопления и вентиляции.
Российская газета вчера в 05:49
Игры

Epic Games Store бесплатно раздает новые игры

Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
iReactor 03:07
Футбол

Президент «Урала» призвал завершить сезон без определения чемпиона

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов выступил за завершение текущего сезона Российской Премьер-Лиги без определения чемпиона.
Свободная Пресса 08:26
Общество

Срок сдачи бухгалтерского баланса за 2019 год перенесен

Минфин и ФНС подтвердили перенос сроков сдачи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2019 год и соответствующих приложений в связи с объявлением следующей недели, с 30 марта по 3 апреля 2020 года, нерабочей.
GSL News 08:26
Общество

Первый положительный тест на коронавирус выявлен в Иркутской области

Первый положительный тест на коронавирус выявлен в Иркутской области.
Усолье.Инфо 09:20
Общество

«Почта России» закроет свои отделения на три дня

Москва, 27 марта 2020, 16:44 — REGNUM Руководство «Почты России» приняло решение о закрытии всех своих отделений, кроме круглосуточных, на три дня — с 30 марта по 1 апреля.
REGNUM 09:44
Наука

Удалось омолодить ткани человека с помощью белков стволовых клеток

Ученые с помощью белков и других сигнальных молекул, аналоги которых есть в эмбриональных стволовых клетках, выявили способ омолодить ткани человека.
Goroday.ru вчера в 04:55
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Политика

«МБХ Медиа»: Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии

Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии. Это подсчитало издание «МБХ Медиа».
Эхо Москвы вчера в 13:00
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Алексей Миллер
Российский экономист
Российский экономист, региональный глава, государственный деятель. Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром». Кандидат экономических наук.
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