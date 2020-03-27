Политика
Мой БрянскПутин встретится с главой «Газпрома» Миллером
Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, сообщает «РИА Новости». Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Политика
Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России
Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
Экономика
ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки граждан и экономики
Центробанк утвердил дополнительные меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса.
Футбол
Бывший футболист «Аякса» вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
Футболист пробыл в коматозном состоянии 2 года 8 месяцев и 19 дней.
Общество
В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции
В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Общество
Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты
В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
Здоровье
Вирусолог сказал, когда коронавирус достигнет пика в России
К концу следующей недели коронавирусная инфекция достигнет пика не только в Москве, но и в России в целом, после чего пойдет на спад, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Политика
ДНР предлагала Киеву обмен пленными по формуле «10 на 8»
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) предложила 26 марта Киеву обмен пленными по формуле «10 на 8» в ходе видеоконференции Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Общество
Глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом
По последним данным, в Великобритании коронавирусом заразились более 11 тыс. человек, более 500 умерли.
Происшествия
В Петербурге суд продлил арест историка Соколова
В Петербурге Октябрьский районный суд продлил арест историка Соколова до 23 сентября, пишет РИА "Новости".
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Общество
Роспотребнадзор назвал долю заражений коронавирусом внутри страны
Кремль подтвердил случай коронавируса в администрации президента Попова отметила, что каждый пятый пациент в РФ с новой коронавирусной инфекцией заразился из-зa контакта с другими инфицированными, пишет Вечерняя Москва.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Гаджеты
Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля
В семействе настольных процессоров Comet Lake-S будут представлены модели, насчитывающие до десяти ядер и обладающие тактовыми частотами до 5,3 ГГц.
Здоровье
Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации
Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
Общество
Maruv пожаловалась, что Украина бросила ее из-за коронавируса
Maruv рассказала, что Украина не дает ей выехать с территории России из-за эпидемии коронавируса.
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Армия и оружие
Военные разворачивают полевые госпитали и берут пробы воздуха
Все объекты оснащены системой автономного жизнеобеспечения с аппаратурой кондиционирования и очистки воздуха, водо- и электроснабжения, отопления и вентиляции.
Игры
Epic Games Store бесплатно раздает новые игры
Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
Футбол
Президент «Урала» призвал завершить сезон без определения чемпиона
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов выступил за завершение текущего сезона Российской Премьер-Лиги без определения чемпиона.
Общество
Срок сдачи бухгалтерского баланса за 2019 год перенесен
Минфин и ФНС подтвердили перенос сроков сдачи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2019 год и соответствующих приложений в связи с объявлением следующей недели, с 30 марта по 3 апреля 2020 года, нерабочей.
Общество
Первый положительный тест на коронавирус выявлен в Иркутской области
Первый положительный тест на коронавирус выявлен в Иркутской области.
Общество
«Почта России» закроет свои отделения на три дня
Москва, 27 марта 2020, 16:44 — REGNUM Руководство «Почты России» приняло решение о закрытии всех своих отделений, кроме круглосуточных, на три дня — с 30 марта по 1 апреля.
Наука
Удалось омолодить ткани человека с помощью белков стволовых клеток
Ученые с помощью белков и других сигнальных молекул, аналоги которых есть в эмбриональных стволовых клетках, выявили способ омолодить ткани человека.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Политика
«МБХ Медиа»: Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии
Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии. Это подсчитало издание «МБХ Медиа».