Экономика
РИА НовостиПутин встретится с главой Минстроя Якушевым
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Общество
«Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.
Кино
СМИ: просмотры «Оскара 2020» достигли нового антирекорда
СМИ сообщают, что просмотры в этом году упали на 20%, достигнув нового антирекорда.
Кино
В Лос-Анджелесе вручили премию «Оскар»
Лучшим актером признан Хоакин Феникс, сыгравший роль Джокера в одноименном фильме.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Гаджеты
Samsung показала новый складной телефон на «Оскаре»
Ролик с раскладушкой Samsung показали на церемонии кинопремии во время одного из рекламных блоков.
Игры
Разработчики System Shock 3 покинули проект
В последние пять месяцев студию OtherSide Entertainment покинули все ключевые разработчики. Вероятно, релиз игры так и не состоится.
Культура
Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч
Арт-критик Авелина Леспер разбила работу художника на ярмарке современного исскуства Zona Maco в Мехико.
Общество
В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта
Армия и оружие
В США признали мощь российских береговых ракетных комплексов
В американском издании The National Interest опубликовали материал о российских «Бастионах».
Здоровье
Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах РФ
Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 3 млрд рублей
Российский комедийный фильм «Холоп» в прокате собрал свыше трех миллиардов рублей.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Футбол
Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе
Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник "Монако" Александр Головин.
Технологии
Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»
Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
Происшествия
Российский студент умер на уроке физкультуры
В Ленинградской области студент умер во время урока физкультуры. Об этом сообщил Следственный комитет по региону.
Политика
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
Певица Любовь Успенская пожаловалась на травлю и попытки "разрушить ее жизнь" после скандала со своей дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та покинула Россию.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Спорт
Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе Гран-при
Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Происшествия
Директор «Улан-УдэСтальмост» пойдёт под суд за махинации с налогами
К 1 октября 2018 года недоимка по налогам и страховым взносам на «Улан-УдэСтальмост» составила более 35 миллионов рублей.
Общество
Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный»
Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка «Восточный», который был наложен в рамках дела инвестора Майкла Калви, пишет РИА Новости.
Общество
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Здоровье
Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика
Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Хоккей
Коламбус Блю Джекетс — Тампа-Бэй Лайтнинг 1:1
Ассистентами выступили Михаил Сергачев и Брейден Пойнт. Таким образом, Кучеров набирает очки в 11 матчах подряд — 19 (9+10).
Спорт
В Норвегии заявили об уничтожении российских лыжных гонок
Норвежские журналисты считают, что российские лыжные гонки уничтожают сами себя.