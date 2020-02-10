Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин встретится с главой Минстроя Якушевым

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Путин обсудит с Якушевым вопросы строительства

ТАСС05:22

Якушев доложил Путину о показателях по аварийному жилью

REGNUM07:01

Путин: уже можно подвести определенные итоги перехода на эскроу-счета

РЕН ТВ06:37

Якушев назвал долю строящегося по эскроу-счетам жилья

РБК07:15

Путину доложили об эффективности эскроу-счетов в строительстве

Московский Комсомолец07:33

В России за счет дольщиков строится более 100 млн «квадратов» жилья

РИА Новости07:11

Миллион «квадратов» аварийного жилья планируется расселить в этом году в России

Интерфакс06:53
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Общество

«Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.
RT на русском 04:19
Кино

СМИ: просмотры «Оскара 2020» достигли нового антирекорда

СМИ сообщают, что просмотры в этом году упали на 20%, достигнув нового антирекорда.
Игромания.ру 14:21
Кино

В Лос-Анджелесе вручили премию «Оскар»

Лучшим актером признан Хоакин Феникс, сыгравший роль Джокера в одноименном фильме.
Город55.ру 00:01
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости 12:20
Гаджеты

Samsung показала новый складной телефон на «Оскаре»

Ролик с раскладушкой Samsung показали на церемонии кинопремии во время одного из рекламных блоков.
Lenta.ru 05:19
Игры

Разработчики System Shock 3 покинули проект

В последние пять месяцев студию OtherSide Entertainment покинули все ключевые разработчики. Вероятно, релиз игры так и не состоится.
REGNUM 07:52
Культура

Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч

Арт-критик Авелина Леспер разбила работу художника на ярмарке современного исскуства Zona Maco в Мехико.
Газета.Ru 18:47
Общество

В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта

РИА Новости вчера в 22:42
Армия и оружие

В США признали мощь российских береговых ракетных комплексов

В американском издании The National Interest опубликовали материал о российских «Бастионах».
Ferra 10:45
Здоровье

Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах РФ

Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Интерфакс 20:51
Общество

Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах

BFM.ru 11:32
Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 3 млрд рублей

Российский комедийный фильм «Холоп» в прокате собрал свыше трех миллиардов рублей.
Актуальные Новости вчера в 12:05
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Футбол

Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе

Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник "Монако" Александр Головин.
РИА Новости 13:22
Технологии

Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»

Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
ГЛАС.RU 09:28
Происшествия

Российский студент умер на уроке физкультуры

В Ленинградской области студент умер во время урока физкультуры. Об этом сообщил Следственный комитет по региону.
Lenta.ru 17:03
Политика

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
РИА Новости 17:28
Шоу-бизнес

Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю

Певица Любовь Успенская пожаловалась на травлю и попытки "разрушить ее жизнь" после скандала со своей дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та покинула Россию.
РИА Новости 17:33
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Российская газета 04:46
Футбол

Сын Пеле рассказал, что его отец в депрессии и не выходит из дома

Матч ТВ 13:19
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ 19:59
Спорт

Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе Гран-при

Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
News.ru вчера в 06:20
Происшествия

Директор «Улан-УдэСтальмост» пойдёт под суд за махинации с налогами

К 1 октября 2018 года недоимка по налогам и страховым взносам на «Улан-УдэСтальмост» составила более 35 миллионов рублей.
Информ Полис online 20:39
Общество

Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный»

Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка «Восточный», который был наложен в рамках дела инвестора Майкла Калви, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 13:26
Политика

Трамп рассказал о супербыстрых ракетах для противостояния России

Вести.Ru 14:34
Общество

В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Газета.Ru 16:16
Здоровье

Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Medical Note вчера в 22:20
Хоккей

Коламбус Блю Джекетс — Тампа-Бэй Лайтнинг 1:1

Ассистентами выступили Михаил Сергачев и Брейден Пойнт. Таким образом, Кучеров набирает очки в 11 матчах подряд — 19 (9+10).
Sport24.ru 20:23
Спорт

В Норвегии заявили об уничтожении российских лыжных гонок

Норвежские журналисты считают, что российские лыжные гонки уничтожают сами себя.
ProstoProSport 10:51
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1016 человек

REGNUM 19:50
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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