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Шоу-бизнес Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.

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Армия и оружие Эрдоган собирается шантажировать Россию поставленными С-400 С другой стороны, для Турции весьма важно обеспечить защиту террористов в Идлибе, поскольку в противном случае Эрдоган лишится возможности оккупировать часть территории Сирии, в связи с чем, он попытается надавить на Россию через поставленные на вооружение Турции системы С-400.