Экономика
РИА НовостиПутин встретится с главой Минстроя Якушевым
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Футбол
Алли грозит дисквалификация за видео про коронавирус
По данным Daily Mail, дисциплинарная комиссия потребовала от англичанина объяснений относительно данного видео, футболисту грозит дисквалификация за расизм.
Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование в провинциях Сирии
Военная полиция России продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу в провинциях, сообщил РИА "Новости" глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.
Политика
В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала
Поправка, направленная на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, поступила в понедельник в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила ТАСС председатель комитета Тамара Плетнева.
Общество
В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»
Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Фигурное катание
Волосожар объяснила, почему редко даёт интервью
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Общество
Nissan приостановит производство на заводе в Японии из-за коронавируса
Кино
СМИ: просмотры «Оскара 2020» достигли нового антирекорда
СМИ сообщают, что просмотры в этом году упали на 20%, достигнув нового антирекорда.
Хоккей
Шестёркин установил два клубных рекорда «Рейнджерс»
Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал первой звездой матча, совершив 42 сейва.
Экономика
Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Экономика
Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году
Заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова займется аудитом расходования бюджетных средств на организацию первичной медико-санитарной помощи, включая проверку доступности лекарств, а также проанализирует эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года.
Армия и оружие
В Донбасс приехала делегация аппарата военного атташе США
Не исключаем, что эта активность связана с работой в зоне проведения «ООС» делегации аппарата военного атташе при посольстве США в Украине с 10 по 14 февраля этого года, - говорится в сообщении.
Хоккей
Экс-тренер «Вашингтона» рассказал, как Овечкин во время матча спрашивал о водке
Происшествия
Адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос
Адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, принял участие в следственном эксперименте, который показал, что сотрудник Росгвардии мог сломать себе нос.
Футбол
ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака
Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды.
Технологии
Ошибка Windows 7 запретила выключать компьютеры
Судя по жалобам пользователей, неизвестная ошибка Windows 7 запретила им выключать компьютеры.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Здоровье
В Астрахани у женщины случился абсцесс мозга из-за самолечения
Как сообщается на сайте минздрава Астраханской области, обследование выявило объемное образование в головном мозге женщины: абсцесс.
Здоровье
В России двое граждан Китая с коронавирусом готовятся к выписке
В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке.
Армия и оружие
Турция попросила помощи у НАТО из-за ситуации в Идлибе
Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция надеется, что НАТО поддержит её и поможет разобраться в ситуации, которая сложилась в Идлибе, пишет «МК».
Экономика
Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве
Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Армия и оружие
Эрдоган собирается шантажировать Россию поставленными С-400
С другой стороны, для Турции весьма важно обеспечить защиту террористов в Идлибе, поскольку в противном случае Эрдоган лишится возможности оккупировать часть территории Сирии, в связи с чем, он попытается надавить на Россию через поставленные на вооружение Турции системы С-400.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Общество
В Петербурге задержали Толоконникову и еще 12 человек
В Санкт-Петербурге полицейские задержали Надежду Толоконникову и еще 12 человек.