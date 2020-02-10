Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин встретится с главой Минстроя Якушевым

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Путину доложили об эффективности эскроу-счетов в строительстве

Московский Комсомолец07:33

Миллион «квадратов» аварийного жилья планируется расселить в этом году в России

Интерфакс06:53

Путин: уже можно подвести определенные итоги перехода на эскроу-счета

РЕН ТВ06:37

Якушев назвал долю строящегося по эскроу-счетам жилья

РБК07:15

В России в 2019 году расселили в шесть раз больше аварийного жилья, чем планировалось

ТАСС06:57

В России за счет дольщиков строится более 100 млн «квадратов» жилья

РИА Новости07:11

Якушев доложил Путину о показателях по аварийному жилью

REGNUM07:01
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Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Газета.Ru 12:22
Футбол

Алли грозит дисквалификация за видео про коронавирус

По данным Daily Mail, дисциплинарная комиссия потребовала от англичанина объяснений относительно данного видео, футболисту грозит дисквалификация за расизм.
Матч ТВ 13:39
Армия и оружие

Российские военные провели патрулирование в провинциях Сирии

Военная полиция России продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу в провинциях, сообщил РИА "Новости" глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.
Газета.Ru вчера в 15:14
Политика

В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала

Поправка, направленная на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, поступила в понедельник в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила ТАСС председатель комитета Тамара Плетнева.
ТАСС 10:30
Политика

Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

РБК 12:53
Общество

В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»

Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 15:19
Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Известия 08:53
Фигурное катание

Волосожар объяснила, почему редко даёт интервью

RT на русском 09:55
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ru 15:42
Общество

Nissan приостановит производство на заводе в Японии из-за коронавируса

Говорит Москва 06:22
Политика

Трамп рассказал о супербыстрых ракетах для противостояния России

Вести.Ru 14:34
Кино

СМИ: просмотры «Оскара 2020» достигли нового антирекорда

СМИ сообщают, что просмотры в этом году упали на 20%, достигнув нового антирекорда.
Игромания.ру 14:21
Хоккей

Шестёркин установил два клубных рекорда «Рейнджерс»

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал первой звездой матча, совершив 42 сейва.
Чемпионат вчера в 22:36
Экономика

Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка

Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 04:13
Экономика

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова займется аудитом расходования бюджетных средств на организацию первичной медико-санитарной помощи, включая проверку доступности лекарств, а также проанализирует эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года.
РБК 16:00
Армия и оружие

В Донбасс приехала делегация аппарата военного атташе США

Не исключаем, что эта активность связана с работой в зоне проведения «ООС» делегации аппарата военного атташе при посольстве США в Украине с 10 по 14 февраля этого года, - говорится в сообщении.
КП - Донецк 09:40
Хоккей

Экс-тренер «Вашингтона» рассказал, как Овечкин во время матча спрашивал о водке

RT на русском 15:42
Происшествия

Адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос

Адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, принял участие в следственном эксперименте, который показал, что сотрудник Росгвардии мог сломать себе нос.
Газета.Ru 09:47
Футбол

ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака

Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды.
Вести.Ru 14:40
Технологии

Ошибка Windows 7 запретила выключать компьютеры

Судя по жалобам пользователей, неизвестная ошибка Windows 7 запретила им выключать компьютеры.
Lenta.ru 09:21
Происшествия

В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:52
Здоровье

В Астрахани у женщины случился абсцесс мозга из-за самолечения

Как сообщается на сайте минздрава Астраханской области, обследование выявило объемное образование в головном мозге женщины: абсцесс.
Российская газета 11:00
Здоровье

В России двое граждан Китая с коронавирусом готовятся к выписке

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке.
Piter.tv 12:04
Армия и оружие

Турция попросила помощи у НАТО из-за ситуации в Идлибе

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция надеется, что НАТО поддержит её и поможет разобраться в ситуации, которая сложилась в Идлибе, пишет «МК».
Ореанда-Новости 11:39
Экономика

Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве

Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
Известия 14:43
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Пульс Хакасии 01:44
Происшествия

Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

Интерфакс 09:15
Армия и оружие

Эрдоган собирается шантажировать Россию поставленными С-400

С другой стороны, для Турции весьма важно обеспечить защиту террористов в Идлибе, поскольку в противном случае Эрдоган лишится возможности оккупировать часть территории Сирии, в связи с чем, он попытается надавить на Россию через поставленные на вооружение Турции системы С-400.
Avia.pro вчера в 22:31
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Общество

В Петербурге задержали Толоконникову и еще 12 человек

В Санкт-Петербурге полицейские задержали Надежду Толоконникову и еще 12 человек.
BFM.ru 15:09
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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