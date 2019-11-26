В среду, 27 ноября, у президента России Владимира Путина запланирована встреча с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций Александером Чеферином. Беседа лидера государства и главы УЕФА пройдёт в Санкт-Петербурге. Путин посетит город на Неве в рамках рабочей поездки.

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Происшествия В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.

Здоровье Скорцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр «Результатом встречи стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей», — говорится в сообщении.

Политика Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.

Фигурное катание Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп, соответствующим видео опубликовал в своем Instagram известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян.

Политика В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища Если Россия продолжит транзит газа в Европу по украинской ГТС без договора с Киевом, то он будет закачан в украинские хранилища, сообщили в "Нафтогазе".

Политика Зеленский назвал отношения Украины с Россией «очень сложными» Комментируя призывы Коломойского к скорейшей нормализации отношений между Киевом и Москвой, Зеленский назвал их на нынешнем этапе "очень сложными", передает РИА Новости.

Армия и оружие В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных «Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.

Спорт Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта Фетисов заявил, что есть минимальная надежда на то, что WADA не будет применять санкций к отечественным спортсменам, при этом отметив, что считает Россию самой опозорившейся страной в истории спорта.

Общество «Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны «Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.

Спорт Олимпийский чемпион Илья Захаров завершает карьеру Саратовский спортсмен Илья Захаров, ставший на Олимпиаде 2012 года чемпионом в прыжках в воду, принял решение о прекращении карьеры.