Футбол
РИА НовостиПутин встретится с президентом УЕФА Чеферином 27 ноября в Петербурге
Президент России Владимир Путин 27 ноября в Санкт-Петербурге встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Мартином Швабом, сообщает пресс-служба Кремля.
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Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Политика
Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Шоу-бизнес
Сестра Ротару пояснила свои слова о помощи певицы ВСУ в Донбассе
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой.
Здоровье
В медучреждения Ставрополья привлекают докторов и фельдшеров
Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, на текущий год федеральное министерство утвердило заявку Ставрополья на 81 врача и 10 фельдшеров, которые получат компенсационные выплаты в размере 1 млн и 500 тысяч рублей соответственно.
Происшествия
В Тамбове автомобиль врезался в людей, есть погибшая и пострадавшие
Женщина погибла, пять человек получили травмы после ДТП с участием двух автомобилей в центре Тамбова, сообщили "РГ" в управлении МВД по региону.
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
Происшествия
Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа
Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Общество
Амстердам намерен избавиться от термина «Квартал красных фонарей»
Амстердам намерен избавиться от термина "Квартал красных фонарей", который прочно ассоциируется с предоставлением интим-услуг.
Технологии
В США 90% владельцев умных колонок пользуется OTT-сервисами
Согласно Parks Associates, наибольшей популярностью среди владельцев умных колонок и дисплеев пользуется Netflix, более 60% респондентов сообщили, что имеют подписку на данный сервис.
Происшествия
Несколько глухонемых напали с ножом на прохожего в Москве
Несколько человек напали на прохожего в Москве и нанесли ему ножевые ранения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Общество
В Великобритании начнут тестировать карты «Мир»
Карты российской платёжной системы «Мир» начнут принимать в Великобритании в рамках пилотного проекта с процессинговой компанией PayXpert.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин в третий раз стал отцом
Бывший муж трагически умершей певицы Юлии Началовой, у которой на фоне сепсиса отказали внутренние органы – футболист Евгений Алдонин, стал отцом в третий раз.
Футбол
Шевченко вошел в рейтинг лучших тренеров сборных, а Черчесова нет
Обнародован рейтинг лучших тренеров национальных футбольных сборных в 2019 году.
Происшествия
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы - тогда в документе одной из возможных причин катастрофы также была названа ошибка пилотов.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Политика
В Чехии возбудили дела против лидеров бывшей ЧССР
В Чехии возбудили уголовные дела против бывших руководителей Чехословацкой Социалистической Республики, передает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Яна Лелека.
Армия и оружие
Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету
Китай провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41), способной нести несколько ядерных боеголовок, сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на Пентагон.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Общество
Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию
Более 95% из утверждённых кабмином зарубежных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей, которые ранее не были зарегистрированы на территории страны, доставлены в Россию.
Футбол
«Локомотив» и «Байер» объявили стартовые составы на матч ЛЧ
Братья Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" на матч группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном
Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с претендентом Тони Фергюсоном, сообщил менеджер чемпиона Али Абдельазиз.
Общество
Медведев оценил возможное освобождение малоимущих россиян от НДФЛ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).