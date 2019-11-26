Футбол

РИА НовостиРИА НовостиПутин встретится с президентом УЕФА Чеферином 27 ноября в Петербурге

Президент России Владимир Путин 27 ноября в Санкт-Петербурге встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Мартином Швабом, сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин в Петербурге встретится с президентом УЕФА Чеферином

РИА Новости07:23

Путин 27 ноября встретится в Санкт-Петербурге с главой УЕФА Чеферином

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Путин 27 ноября встретится с президентом УЕФА

Sportbox.RU07:43

Владимир Путин встретится с президентом УЕФА 27 ноября

News.ru07:32
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Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

Китай провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41), способной нести несколько ядерных боеголовок, сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на Пентагон.
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Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию

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