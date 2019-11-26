Футбол

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Президент России Владимир Путин 27 ноября в Санкт-Петербурге встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Мартином Швабом, сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин в Петербурге встретится с президентом УЕФА Чеферином

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