Политика

ВедомостиВедомостиПутин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля и вступил в силу с момента подписания. Путин также утвердил состав этой рабочей группы.
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Группа по подготовке поправок в Конституцию приступит к работе 17 января

Интерфакс15:53

Первое совещание по внесению изменений в Конституцию пройдёт 17 января

RT на русском18:01

Путин встретится в четверг с группой по изменениям в Конституцию

РИА Новости16:54

Путин встретится с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию

РБК17:07

Главные новости к утру 16 января

Коммерсантъ23:00

Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию

Известия14:39

Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

ТАСС16:20
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RT на русском 21:49
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Кокорин забил первый гол за «Зенит» в 2020 году

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В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

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Политика

Трамп хотел встретиться с Путиным до своей инаугурации, сообщает СМИ

Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с российским президентом Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность после победы на президентских выборах в 2016 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отрывки из книги двух своих журналистов, которая поступит в продажу 21 января.
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Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

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Китайские специалисты описали симптомы, вызываемые коронавирусом ранее неизвестного типа.
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