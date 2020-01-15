Политика
ВедомостиПутин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля и вступил в силу с момента подписания. Путин также утвердил состав этой рабочей группы.
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Общество
После рекордного наводнения в Венеции почти пересохли каналы
Происшествия
В здании мировых судей в Новокузнецке произошла стрельба
В здании, в котором располагаются мировые судьи Новокузнецка Кемеровской области, произошла стрельба, один человек погиб.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Политика
Путин предложил организовать голосование по поправкам в Конституцию РФ
Владимир Путин, выступая в среду с обращением к Федеральному собранию, объявил о том, что следует вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию РФ.
Политика
Госдеп отреагировал на отставку Медведева
Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Здоровье
Кемеровский врач рассказал, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение
Экономика
Рубль резко снизился к доллару и евро из-за отставки правительства
Рубль резко подешевел к доллару и евро после сообщения о намерении российского правительства уйди в отставку в полном составе.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%
В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.
Технологии
Приставки Sony PlayStation 5 и Xbox Series X окажут необычное влияние
Как отметили аналитики, грядущий выпуск Sony PlayStation 5 и Xbox Series X к рождественскому сезону серьёзно повлияет на рынок.
Политика
Михаил Мишустин возглавит новое правительство
В среду, 15 января, после послания президента Федеральному собранию возглавлявший правительство последние семь лет Дмитрий Медведев сообщил об отставке своего кабинета.
Футбол
Тедеско: после отпуска удивил Айртон
Удивил Айртон, не ожидали мы, что он вернётся блондином.
Общество
Toyota инвестирует около $400 млн в производство летающих такси
Японская автомобильная компания Toyota инвестирует $394 млн в американскую компанию Joby Aviation, специализирующуюся на разработке летающего транспорта, который используется в качестве такси.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности».
Политика
Вассерман объяснил отставку кабмина
Отставка же кабинета Дмитрия Медведева случилась по двум причинам, заявил Вассерман в интервью «Федеральному агентству новостей».
Футбол
Кокорин забил первый гол за «Зенит» в 2020 году
Армия и оружие
Генерал КСИР: Заявления о том, что «Боинг» был сбит из соображений нацбезопасности – неправда
В Иране опубликовано заявление генерала КСИР Амира Али Хаджизаде по поводу сбитого украинского «Боинга».
Политика
Си Цзиньпин поздравил Трампа с наступающим китайским Новым годом
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента США Дональда Трампа и его супругу Меланию с наступающим Новым годом по лунному календарю (в этом году приходится на 25 января).
Кино
Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры
Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Политика
Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.
Происшествия
В Чите военнослужащего подозревают в убийстве двух человек
Оперативники в Чите задержали мужчину, который, по предварительным данным, является военнослужащим, его подозревают в убийстве двух человек во время совместного распития спиртного.
Хоккей
«Ак Барс» в Хабаровске выиграл по буллитам
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьера Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Политика
Трамп хотел встретиться с Путиным до своей инаугурации, сообщает СМИ
Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с российским президентом Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность после победы на президентских выборах в 2016 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отрывки из книги двух своих журналистов, которая поступит в продажу 21 января.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Космос
Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Речь идет о создании множества наземных радиоэлектронных станций, предназначенных для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на наземные пункты приема.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Здоровье
В КНР описали симптомы вируса нового типа
Китайские специалисты описали симптомы, вызываемые коронавирусом ранее неизвестного типа.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала шпагат на мотоцикле
Выполнила его балерина, сидя на мотоцикле. Наступивший 2020 год Анастасия Волочкова начала с демонстрации своих шпагатов.