Политика

ТАССТАССПутин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. В пресс-службе главы государства ТАСС "подтвердили намерение президента в четверг встретится с созданной рабочей группой".
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Клишас назвал место встречи Путина с группой по изменению Конституции

РБК04:44

Путин встретится в четверг с группой по изменениям в Конституцию

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Клишас анонсировал первое заседание рабочей группы по поправкам в Конституцию

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Путин встретится с участниками рабочей группы по поправкам в Конституцию

Ведомостивчера в 18:10
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
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Авто

АвтоВАЗ начал продажи обновленного Lada 4x4

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Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
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По словам актрисы, в начале этого года экс-возлюбленная Касаткина сама пришла к ним и попросила, чтобы ребенок некоторое время пожил в звездной семье, на что получила положительный ответ.
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Гаджеты

Популярные смарт-часы Honor Magic Watch 2 поступят на российский рынок

Huawei начала готовить свои смарт-часы Magic Watch 2 к выходу на российский рынок.
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Политика

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ТАСС 05:03
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
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Армия и оружие

Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии

Discover24 вчера в 06:16
Политика

Мишустин раскрыл свои задачи на посту премьера

Михаил Мишустин на посту премьер-министра России собирается работать в тесном сотрудничестве с Государственной думой.
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Среди враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, блокирование газопровода «Северный поток – 2», а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.
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Финансы

России предсказали курс 200 рублей за доллар

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Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти

Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

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Очевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка

Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал.
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«ПСЖ» в гостях разгромил «Монако»

Центральный матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» не принёс никакой сенсации.
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Семилетний мальчик во Всеволожске впал в кому, нахлебавшись воды на занятии в бассейне.
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Экономика

В Латвии заявили о возможности поставок нефти в Белоруссию

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.
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Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о ракете, сбившей «Боинг» в Иране

В интервью газете «Московский комсомолец» военный эксперт Алексей Леонков рассказал, какие, по его мнению, ракеты могли уничтожить украинский самолет в Иране.
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