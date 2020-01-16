Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. В пресс-службе главы государства ТАСС "подтвердили намерение президента в четверг встретится с созданной рабочей группой".

Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

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