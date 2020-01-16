Политика
ТАССПутин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. В пресс-службе главы государства ТАСС "подтвердили намерение президента в четверг встретится с созданной рабочей группой".
Читать в источнике
Оценить1264
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Шоу-бизнес
Неймар тайно встречается с русской моделью
Бразильский нападающий Неймар пошел по стопам Джонни Деппа и закрутил тайный роман с русской Instagram-моделью.
Политика
Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Шоу-бизнес
Елена Воробей сломала руку в Ногинске
Елена Воробей сломала руку на концерте в Ногинске, о чем она рассказала в своем Инстаграм.
Происшествия
Женщина разделась догола в аэропорту и попала на видео
В США женщина разделась догола и прогулялась полностью обнаженной по зданию аэропорта.
Политика
Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине
Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
Политика
Турчак: Медведев останется председателем «Единой России»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев остается председателем «Единой России», заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак после заседания думской фракции.
Авто
АвтоВАЗ начал продажи обновленного Lada 4x4
Компания "АвтоВАЗ" сообщила о начале продаж модернизированной LADА 4x4.
Футбол
«Реал» готов предложить Хамеса и €70 млн за Кулибали
В сделку может быть даже включен колумбиец Хамес Родригес и доплата в размере €70 млн.
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина забрала внука у экс-возлюбленной сына
По словам актрисы, в начале этого года экс-возлюбленная Касаткина сама пришла к ним и попросила, чтобы ребенок некоторое время пожил в звездной семье, на что получила положительный ответ.
Политика
Мишустин попал в базу «Миротворца»
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Гаджеты
Популярные смарт-часы Honor Magic Watch 2 поступят на российский рынок
Huawei начала готовить свои смарт-часы Magic Watch 2 к выходу на российский рынок.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая
"До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней", - сказал источник.
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Армия и оружие
Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии
Политика
Мишустин раскрыл свои задачи на посту премьера
Михаил Мишустин на посту премьер-министра России собирается работать в тесном сотрудничестве с Государственной думой.
Политика
Польский профессор рассказала о причинах ненависти к России
Среди враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, блокирование газопровода «Северный поток – 2», а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.
Финансы
России предсказали курс 200 рублей за доллар
Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Энергетика
Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти
Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Происшествия
Очевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка
Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал.
Футбол
«ПСЖ» в гостях разгромил «Монако»
Центральный матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» не принёс никакой сенсации.
Общество
Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце
В перце девяти торговых марок эксперты зафиксировали превышение допустимого по нормам Таможенного союза количества бактерий, в четырех — превышения по количеству плесени, в продукции трех марок обнаружились бактерии группы кишечной палочки и в одной — сульфитредуцирующие клостридии.
Происшествия
В Ленобласти первоклассник впал в кому, захлебнувшись в бассейне
Семилетний мальчик во Всеволожске впал в кому, нахлебавшись воды на занятии в бассейне.
Экономика
В Латвии заявили о возможности поставок нефти в Белоруссию
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о ракете, сбившей «Боинг» в Иране
В интервью газете «Московский комсомолец» военный эксперт Алексей Леонков рассказал, какие, по его мнению, ракеты могли уничтожить украинский самолет в Иране.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.