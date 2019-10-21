Политика
Взгляд.руПутин ввел Вышинского в состав СПЧ
Президент России Владимир Путин своим указом изменил состав Совета по правам человека. В частности, туда введен журналист Кирилл Вышинский, вернувшийся этой осенью из заключения на Украине.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ, включив в него Вышинского, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.РИА Новости14:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 20:47, Ашберн
Футбол
Зинедин Зидан: «Хочу остаться в „Реале“ навсегда»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном увольнении, а также поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».
Sportbox.RU 19:13
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго»
Встреча завершилась со счётом 5:3. В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ти Джей Оши, Ник Дауд, Александр Овечкин, Том Уилсон и Ларс Эллер.
REGNUM 07:16
Здоровье
В России началась модернизация поликлиник и ФАПов
В России началась модернизация первичного звена здравоохранения - поликлиник, амбулаторий, кабинетов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, районных больниц в сельской местности и небольших городах.
Доктор Питер 11:21
Космос
Компании Under Armour и Virgin Galactic создали первый в мире скафандр для космического туризма
Planet Today 12:32
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 11:10
Общество
Обещавшая не рожать жительница Британии забеременела в 22-й раз
Многодетная мать из Британии заявила о новой беременности.
Рифей-Пермь 08:18
Политика
Цукерберг обвинил Россию во вмешательстве в выборы США 2020 года
Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что они зафиксировали попытки вмешательства России, Китая и Ирана в президентские выборы США, которые пройдут в 2020 году.
Газета.Ru 20:04
Технологии
Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.
ФедералПресс 13:12
Политика
В Кремле назвали изменения в СПЧ ротацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал кадровые изменения в составе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), назвав их ротацией.
РИА Новости 18:48
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Политика
Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции
Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео.
РБК 20:38
Происшествия
Четыре человека погибли во время протестов в Чили
Известия вчера в 18:56
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru 19 октября в 07:01
Происшествия
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Футбол
Столыпин предложил переиграть матч «Оренбурга» с «Крыльями Советов»
Член попечительского совета футбольного клуба «Оренбург» Василий Столыпин считает, что матч 13-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов» необходимо переиграть.
News.ru 15:48
Происшествия
Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском
По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.
РЕН ТВ 11:15
Общество
В России выросло число долларовых миллиардеров
RT на русском 11:44
Футбол
Стал известен полный список претендентов на «Золотой мяч»
France Football огласил полный список претендентов на «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.
RT на русском 20:43
Политика
Кремль не видит прогресса в подготовке встречи в «нормандском формате»
Киев начал делать противоречивые заявления после подписания "формулы Штайнмайера" и договоренности по разводу сил в Донбассе, поэтому подготовка к саммиту в "нормандском формате" остановилась, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Газета.Ru 17:40
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Технологии
Четки Ватикана взломали за 15 минут
Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
Территория новостей 07:00
Политика
Россия и Египет планируют возобновить авиасообщение
Псковское агентство информации 07:32
Энергетика
Цены на нефть снижаются в понедельник утром
Поданным торгов, к пяти утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent понизились на 0,32%, до 59,22 долларов за баррель.
Московский Комсомолец 02:12
Политика
Поклонской отказали в визе в Японию
Московский Комсомолец 11:44
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК 10:11
Общество
Король Таиланда отобрал у своей фаворитки титул и регалии
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн лишил свою официальную фаворитку титула консорта и всех воинских регалий.
Телеканал 360° 19:36
Общество
Названы регионы России с самым доступным газом
Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
Lenta.ru вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала помолвочное кольцо
Ольга Бузова провела уик-энд в Риме. Там же, судя по геотегам, находился и блогер Давид Манукян. Напомним, паре приписывают роман.
Srnsk 20:27
Космос
Земные зерновые культуры могут расти на Луне и Марсе
Актуальные Новости 05:48
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 08:29