с чего всё началось

Президент России Владимир Путин своим указом изменил состав Совета по правам человека. В частности, туда введен журналист Кирилл Вышинский, вернувшийся этой осенью из заключения на Украине.

Футбол Зинедин Зидан: «Хочу остаться в „Реале“ навсегда» Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном увольнении, а также поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».

Хоккей Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго» Встреча завершилась со счётом 5:3. В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ти Джей Оши, Ник Дауд, Александр Овечкин, Том Уилсон и Ларс Эллер.

Здоровье В России началась модернизация поликлиник и ФАПов В России началась модернизация первичного звена здравоохранения - поликлиник, амбулаторий, кабинетов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, районных больниц в сельской местности и небольших городах.

Политика Цукерберг обвинил Россию во вмешательстве в выборы США 2020 года Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что они зафиксировали попытки вмешательства России, Китая и Ирана в президентские выборы США, которые пройдут в 2020 году.

Технологии Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.

Политика В Кремле назвали изменения в СПЧ ротацией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал кадровые изменения в составе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), назвав их ротацией.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.

Политика Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео.

Экономика Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.

Происшествия Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.

Футбол Столыпин предложил переиграть матч «Оренбурга» с «Крыльями Советов» Член попечительского совета футбольного клуба «Оренбург» Василий Столыпин считает, что матч 13-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов» необходимо переиграть.

Происшествия Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.

Футбол Стал известен полный список претендентов на «Золотой мяч» France Football огласил полный список претендентов на «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.

Политика Кремль не видит прогресса в подготовке встречи в «нормандском формате» Киев начал делать противоречивые заявления после подписания "формулы Штайнмайера" и договоренности по разводу сил в Донбассе, поэтому подготовка к саммиту в "нормандском формате" остановилась, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Общество «Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Технологии Четки Ватикана взломали за 15 минут Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.

Энергетика Цены на нефть снижаются в понедельник утром Поданным торгов, к пяти утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent понизились на 0,32%, до 59,22 долларов за баррель.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.

Общество Король Таиланда отобрал у своей фаворитки титул и регалии Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн лишил свою официальную фаворитку титула консорта и всех воинских регалий.

Общество Названы регионы России с самым доступным газом Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.