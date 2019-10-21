с чего всё началось

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества журналиста, исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Эксгумация останков диктатора Франко назначена на 24 октября Диктатора побеспокоят Эксгумация останков испанского каудильо (диктатора) Франсиско Франко, умершего в 1975 году, начнется 24 октября в 10:30, сообщает El Pais со ссылкой на правительство страны.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».

Политика Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.

Армия и оружие Курды закидали американских военных помидорами и камнями Жители сирийского Камышлы закидали камнями и помидорами американских военных, покидавших город.

Происшествия Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом.

Общество Детей освободят от платы за вывоз мусора В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.

Технологии Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова вернулась на работу сразу после выписки из роддома Решетова тщательно следит за работой салона: она приезжала сюда до самых родов и продолжает работать, несмотря на свой новый статус молодой мамы.

Здоровье Организм жителя США начал самостоятельно вырабатывать пиво У жителя США был диагностирован так называемый «синдром автоброжения», из-за которого организм человека способен самостоятельно вырабатывать алкоголь, сообщили специалисты Университета Ричмонда.

Политика Die Welt – Путин одержал победу без войны Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.

Происшествия Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.

Общество Жертв домашнего насилия защитят на законодательном уровне Зампредседателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала о подготовке документа, защищающего жертв домашнего насилия от вероятности приближения к ним обидчиков.

Политика Бывший участник КВН стал советником секретаря Совбеза Украины «Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса», — написал Сивохо.

Кино Минкульт представил «черный список» кинематографистов Четыре новые части посвящены данным о фильмах, созданных при государственной поддержке и вышедших в прокат, списку кинокомпаний-получателей средств господдержки, проектам, получившим поддержку с 2015 года и так называемой "доске позора" – перечню проектов, получивших помощь от государства и не вернувших деньги в Минкульт или вообще не запущенных в произодство.

Общество Консорта короля Таиланда разжаловали и лишили всех титулов В заявлении отмечается, что Вонгватчирапхакди "постоянно пыталась повлиять на решение короля вступить в официальный брак и возвести в королевское достоинство Ее Величество королеву Сутхиду", а после свадьбы и коронации короля и королевы "всячески настаивала на повышении собственного статуса", после чего король принял решение возродить древний титул королевского консорта и даровать ей этот титул.

Экономика Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.

Футбол «Шахтер» Донецк — «Динамо» Загреб: ставим на «кротов» Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором 22 октября донецкий «Шахтер» принимает «Динамо» из Загреба.

Экономика У Липецкой области появилось «инвестиционное лицо» Единая точка входа для инвесторов создана в Липецкой области.

Общество Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.

Общество Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.