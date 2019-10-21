Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин включил Кирилла Вышинского в состав СПЧ

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества журналиста, исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ, включив в него Вышинского, соответствующий указ
 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Украинский журналист
Украинский и российский журналист. Главный редактор «РИА Новости - Украина». Арестован по ходатайству Службы безопасности Украины по обвинению в государственной измене 15 мая 2018 года, освобожден 7 сентября 2019 года в ходе обмена между Украиной и Россией.
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