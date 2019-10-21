Политика
РИА НовостиПутин включил Кирилла Вышинского в состав СПЧ
Президент России Владимир Путин включил в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества журналиста, исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ, включив в него Вышинского, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.РИА Новости14:15
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Общество
Эксгумация останков диктатора Франко назначена на 24 октября
Диктатора побеспокоят Эксгумация останков испанского каудильо (диктатора) Франсиско Франко, умершего в 1975 году, начнется 24 октября в 10:30, сообщает El Pais со ссылкой на правительство страны.
Газета.Ru 14:03
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 10:11
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru 14:16
Армия и оружие
Курды закидали американских военных помидорами и камнями
Жители сирийского Камышлы закидали камнями и помидорами американских военных, покидавших город.
Lenta.ru 12:40
Происшествия
Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта
При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом.
RT на русском 15:47
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
Технологии
Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.
ФедералПресс 13:12
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова вернулась на работу сразу после выписки из роддома
Решетова тщательно следит за работой салона: она приезжала сюда до самых родов и продолжает работать, несмотря на свой новый статус молодой мамы.
ГлобалМСК.ру 15:39
Здоровье
Организм жителя США начал самостоятельно вырабатывать пиво
У жителя США был диагностирован так называемый «синдром автоброжения», из-за которого организм человека способен самостоятельно вырабатывать алкоголь, сообщили специалисты Университета Ричмонда.
ФАН 10:16
Политика
Die Welt – Путин одержал победу без войны
Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.
REGNUM вчера в 17:32
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 10:18
Общество
Жертв домашнего насилия защитят на законодательном уровне
Зампредседателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала о подготовке документа, защищающего жертв домашнего насилия от вероятности приближения к ним обидчиков.
iReactor 13:43
Политика
Бывший участник КВН стал советником секретаря Совбеза Украины
«Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса», — написал Сивохо.
РБК 15:33
Кино
Минкульт представил «черный список» кинематографистов
Четыре новые части посвящены данным о фильмах, созданных при государственной поддержке и вышедших в прокат, списку кинокомпаний-получателей средств господдержки, проектам, получившим поддержку с 2015 года и так называемой "доске позора" – перечню проектов, получивших помощь от государства и не вернувших деньги в Минкульт или вообще не запущенных в произодство.
Piter.tv 14:58
Общество
Консорта короля Таиланда разжаловали и лишили всех титулов
В заявлении отмечается, что Вонгватчирапхакди "постоянно пыталась повлиять на решение короля вступить в официальный брак и возвести в королевское достоинство Ее Величество королеву Сутхиду", а после свадьбы и коронации короля и королевы "всячески настаивала на повышении собственного статуса", после чего король принял решение возродить древний титул королевского консорта и даровать ей этот титул.
РИА Новости 14:31
Экономика
Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских
Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.
РБК 14:31
Футбол
Арсенал (Тула) — Сочи 1:1
«Сочи» в гостях встречается с «Арсеналом» в матче 13-го тура РПЛ.
Sportbox.RU вчера в 15:02
Футбол
Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Советский спорт 11:46
Футбол
«Шахтер» Донецк — «Динамо» Загреб: ставим на «кротов»
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором 22 октября донецкий «Шахтер» принимает «Динамо» из Загреба.
Все про Спорт ру вчера в 18:39
Экономика
У Липецкой области появилось «инвестиционное лицо»
Единая точка входа для инвесторов создана в Липецкой области.
LipetskMedia.ru 11:53
Политика
Коломойский заявил о готовности посмеяться над самоубийством соратницы Порошенко
Lenta.ru 15:56
Общество
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Российская газета 14:00
Общество
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея
Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Взгляд.ру 08:40
Общество
В Саратове анонсировали рост тарифа на тепло
В Саратове ожидается рост тарифов на отопление.
АиФ Саратов 10:33
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44