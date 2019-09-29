Экономика
Взгляд.руПутин ввел акцизы на электронные сигареты
Закон начинает действовать с 1 января. Прежде подакцизными были только одноразовые электронные устройства, передает РИА «Новости». Теперь акцизы вводятся на многоразовые электронные системы доставки никотина (превращают жидкость в пар) и электронные устройства для нагревания табака.
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Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 08:48, Вашингтон
Происшествия
Устинову смягчили наказание до года условно
Вести.Ru 06:14
Политика
В правительстве Иркутской области еще не знают об отставке губернатора
Слух об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко является неожиданностью для правительства региона, заявил представитель пресс-службы правительства и губернатора области, 30 сентября сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 23:50
Происшествия
В Петербурге задержали вандала, испортившего ограду Русского музея
В Петербурге вандал испортил ограду Русского музея. ЧП произошло вечером 29 сентября.
АБН 01:38
Здоровье
Врачи онкоцентра имени Блохина пригрозили массовым увольнением
Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров.
Известия 07:50
Политика
На Украине сообщили о бегстве экс-генпрокурора Луценко из страны
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко покинул страну и сейчас находится в Великобритании.
Rambler News Service 04:07
Экономика
Украинские правительства за годы нарастили рекордные долги — Гончарук
До 2022 года Украину ожидают «очень непростые времена», поскольку правительство планирует погасить значительную сумму внешних долгов.
REGNUM 07:16
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Армия и оружие
Посольство назвало сообщения о российском спецназе в Норвегии фейком
Информация на сайте Aldrimer.no о "российском спецназе в Норвегии" не соответствует действительности, говорится в сообщении российского посольства в Осло.
РИА Новости 03:21
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк
Популярная актриса Нелли Уварова, известная российскому зрителю по сериалу "Не родись красивой", побрила голову налысо в поддержку больной 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 08:54
Происшествия
Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ
Сотрудники управления «М» ФСБ РФ, курирующие работу правоохранительных и следственных органов, задержали его прямо на выходе из СИЗО и водворили обратно, добившись возбуждения против «авторитета» уголовного дела по еще более тяжкой ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Коммерсантъ вчера в 18:00
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Сомали
Инцидент произошёл в регионе Нижняя Шабелле в Сомали. После взрыва боевики начали обстреливать базу, сообщает The Associated Press.
News.ru 05:32
Авто
«Яндекс.Драйв» дополнил свой автопарк в Москве 30 электромобилями
"Яндекс" дополнил автопарк своего сервиса каршеринга "Яндекс.Драйв" 30 электромобилями.
ТАСС 07:00
Шоу-бизнес
Алена Водонаева показала третью ногу
Алена Водонаева часто делится с фолловерами откровенными и провокационными снимками.
Дни.ру 08:10
Футбол
Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира
Телеканал 360° 07:49
Космос
SpaceX показала корабль в сборке для полетов на Марс
Американская компания Илона Маска SpaceX показала прототип космического корабля, который в ближайшие годы будет осуществлять полеты на Луну и Марс.
Ридус 06:11
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Происшествия
В Петербурге подростка осудили за поджог школьницы
Подросток из Санкт-Петербурга получил 2,5 года воспитательной колонии за то, что облил горючей жидкостью и поджег школьницу, сообщается на сайте регионального ГСУСК России.
РИА Новости 06:12
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Футбол
Мамаев заявил, что его и Кокорина не били в тюрьме
Спорт-Экспресс 08:34
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Политика
МИД РФ обвинил США в развязывании «визовой войны»
На вопрос главного редактора издания Армена Оганесаяна, стоят ли Россия и США на пороге «визовой войны», Сергей Рябков ответил, что война уже идет, а развязало ее заокеанское государство.
REGNUM 06:54
Экономика
В центре Москвы увеличилось число пустующих торговых помещений
Вакантность торговых помещений на центральных улицах Москвы в третьем квартале 2019 года составила 6,3% по сравнению с 4,8% в 2018 году.
ТАСС 03:36
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду
Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.
RT на русском 02:35
Авто
Составлен топ-3 бюджетных иномарок для начинающих водителей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка назвали топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня вчера в 01:00