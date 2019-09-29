Экономика

Взгляд.руВзгляд.руПутин ввел акцизы на электронные сигареты

Закон начинает действовать с 1 января. Прежде подакцизными были только одноразовые электронные устройства, передает РИА «Новости». Теперь акцизы вводятся на многоразовые электронные системы доставки никотина (превращают жидкость в пар) и электронные устройства для нагревания табака.
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Акцизы на многоразовые электронные сигареты введут с 2020 года

Российская газетавчера в 16:19

Путин ввел акцизы на электронные сигареты

Взгляд.рувчера в 16:43

Президент ввёл акцизы на многоразовые электронные сигареты

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Путин подписал закон о введении акцизов на многоразовые электронные сигареты

Life.ruвчера в 16:22

Путин подписал закон об акцизах на электронные сигареты и вино

ТК Звездавчера в 18:25

Путин подписал закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты

Известиявчера в 15:41

Путин подписал закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты

РИА Новостивчера в 15:26
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