Экономика
iReactorПутин ввел акцизы на многоразовые электронные сигареты
Многоразовые электронные сигареты и устройства для нагревания табака станут подакцизными. Соответствующий закон о внесении изменений в Налоговый кодекс был подписан российским лидером Владимиром Путиным. Документ был представлен на официальном портале правовой информации 29 сентября.
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Футбол
ЦСКА стал лидером чемпионата России
Lenta.ru вчера в 06:21
Происшествия
Петербуржца задержали за «раскраску» Русского музея
В Петербурге по подозрению в оскверении ограды Русского музея задержан 42-летний местный житель.
Neva.Today 01:25
Политика
Зеленский готовится к официальному визиту в США
Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить США с официальным визитом, заявил его помощник Андрей Ермак 29 сентября в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 04:30
Культура
Выход программы на «Первом канале» с участием Собчак откладывается
Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники, что Собчак должна была стать ведущей программы «Пусть говорят», но выход передачи с ее участием в эфир оказался под вопросом, поскольку стороны еще не согласовали финансовые условия.
Ведомости 06:33
Политика
Путин прилетел в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент Владимир Путин прибыл в Париж, где примет участие в церемонии прощания с бывшим главой Франции Жаком Шираком, сообщает ТАСС.
РБК 05:58
Здоровье
Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине
РИА Новости вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
В МИД назвали опасным ведение переговоров с США
В МИД РФ заявили, что вести переговоры с США стало опасно.
Рамблер вчера в 10:24
Футбол
Моуринью не планирует работать в Италии
Спорт-Экспресс 06:32
Финансы
Банк России повысил на 1 октября курс доллара до 64,64 рубля
Банк России установил на 1 октября официальный курс доллара на уровне 64,6407 рубля, что на 22,51 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС 07:06
Экономика
В центре Москвы увеличилось число пустующих торговых помещений
Вакантность торговых помещений на центральных улицах Москвы в третьем квартале 2019 года составила 6,3% по сравнению с 4,8% в 2018 году.
ТАСС 03:36
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Политика
В Раде заявили, что от Украины в ПАСЕ приехали четыре человека
Как ранее заявлял Гончаренко, Украина на два месяца может потерять возможность участвовать в работе ПАСЕ, если Рада до понедельника не отправит на утверждение состав новой делегации.
РИА Новости 04:12
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru вчера в 15:21
Общество
Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени
Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.
Вести.Ru 04:27
Политика
В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам
Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.
Lenta.ru 05:18
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Экономика
Путин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года
В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM 02:43
Экономика
Пенсионный возраст в России повысят еще на три года
Эксперт отметил, что российские власти планируют повысить пенсионный возраст в стране еще на три года: женщины будут выходить на пенсию в 63 года, мужчины – в 68 лет.
9111.ru 03:47
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Футбол
Грузинские регбисты протестуют из-за песни Меладзе на русском языке
После каждой реализованной грузинскими регбистами попытки организаторы включали на стадионе в городе Кумагая песню Валерия Меладзе на русском языке под названием "Чего ты хочешь от меня".
РИА Новости 07:04
Театры
Умер 85-летний режиссер Марк Захаров
ToDay News Ufa 28 сентября в 14:30
Армия и оружие
Операции ВКС РФ в Сирии исполнилось четыре года
Народные новости 04:05
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Происшествия
В России потушили почти все лесные пожары
«На 0.00 мск 29.09.2019 на территории Российской Федерации действовал один лесной пожар на площади один гектар, по которому проводятся работы по активному тушению», - говорится в сообщении пресс-службы федеральной Авиалесоохраны.
Комсомольская правда 28 сентября в 19:28