Экономика
iReactorПутин ввел акцизы на многоразовые электронные сигареты
Многоразовые электронные сигареты и устройства для нагревания табака станут подакцизными. Соответствующий закон о внесении изменений в Налоговый кодекс был подписан российским лидером Владимиром Путиным. Документ был представлен на официальном портале правовой информации 29 сентября.
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Политика
Президентский комитет ПАСЕ приедет в Киев для консультаций
Президентский комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ближайшее время посетит Киев для консультаций с Украиной.
Известия 05:22
Экономика
Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты
Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре.
Российская газета 05:35
Политика
Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за Путина
Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за высказываний о президенте РФ Владимире Путине, сообщается в докладе правозащитной группы «Агора», полную версию которого публикует «Медуза».
МР7.ру 05:33
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Армия и оружие
Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе
Боевик отметил, что основная масса иностранных наёмников — это люди, прошедшие войны в Ираке и Афганистане.
REGNUM 01:53
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС 03:33
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Технологии
Телефонные мошенники берут данные россиян из баз ГИБДД и Росреестра
Мошенники для звонков клиентам российских банков используют данные, которую получают из баз ГИБДД, Росреестра и операторов парковок, сообщает 30 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах.
Профиль 05:46
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Политика
Луценко рассказал об отказах начать расследование против Байдена
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани не раз просил бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко начать расследование в отношении Джозефа и Хантера Байденов.
REGNUM 00:30
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
Российская газета 27 сентября в 07:37
Экономика
S&P подтвердило рейтинг Китая на уровне "A+"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Китая на уровне "A+", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.
РИА Новости 04:36
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Армия и оружие
Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ
Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
Российская газета 03:13
Авто
Снимки нового Hyundai Tucson появились в Сети
Обновленный южнокорейский кроссовер Hyundai Tucson рассекретили на фотографиях в Сети.
Faktom вчера в 05:49
Происшествия
Совершившего каминг-аут военного избили на Украине
Пятеро радикалов напали на украинского 41-летнего военного Василия Давыденко, который недавно рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщил ЛГБТ-активист, ветеран АТО Виктор Пилипенко.
Взгляд.ру 05:15
Политика
МИД Китая опроверг передачу денег сыну Байдена
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан опроверг поступившие обвинения от президента США Дональда Трампа в том, что сын бывшего вице-президента Америки Джо Байдена Хантер Байден получал деньги из КНР.
УтроNews 04:53
Фигурное катание
Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
Ридус вчера в 16:02
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Политика
В Кремле намерены отправить в отставку губернатора Иркутской области
В планах Кремля значится увольнение губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Газета.Ru 00:47
Авто
Опубликованы рендеры возрожденной «Оки»
32CARS.ru вчера в 07:10
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Наука
Ученые выяснили, что старение может препятствовать развитию рака
Процесс старения может препятствовать развитию онкологических заболеваний. Такой вывод сделали британские ученые из Университета Ливерпуля.
Pravda.Ru 28 сентября в 12:41
Политика
Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН
В нижней палате парламента предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт, замглавы МИД России Сергей Рябков объявил о том, что Москва поставила вопрос о переносе заседаний первого комитета Генассамблеи ООН и комиссии по разоружению ООН с территории США.
РБК вчера в 15:01