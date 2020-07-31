Экономика
Российская газетаПутин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения
С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообожения (УСН) и незначительно превысивших ее лимиты. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.
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Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены
Завершен этап клинических испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции, разработанной в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
Вести.Ru 03:58
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
Петрозаводск говорит вчера в 13:16
Происшествия
Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
Политика
Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
Происшествия
Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму
Киевский районный суд Симферополя арестовал организатора перевозки микроавтобусом, попавшим в смертельное ДТП в Крыму.
RT на русском 07:43
Фигурное катание
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ вчера в 12:24
Футбол
Гунько назначен главным тренером футбольного клуба «Химки»
ТАСС Спорт 06:26
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news 30 июля в 18:06
Общество
В городах России проходят акции солидарности с жителями Хабаровска
Жители городов Дальнего Востока вышли на акцию солидарности в поддержку жителей Хабаровска.
FreeNews-Volga 05:17
Общество
Россия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами
Российская Федерация с 11 августа может полностью возобновить международное авиасообщение со всеми странами.
Главный региональный 07:49
Шоу-бизнес
Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам
Клип известной исполнительницы Светланы Лободы на песню Boom Boom ставит рекорды по дизлайкам.
Территория новостей 07:14
Здоровье
Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии
Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
Evo-rus.com вчера в 02:12
Армия и оружие
На Украине катастрофой назвали российский «Панцирь-С1»
Evo-rus.com вчера в 03:35
Авто
Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз
Как полагают представители ряда крупных автосервисов, в случае принятия поправок, запрещающих использование восстановленных и подержаных запчастей, средняя цена ремонта в РФ может возрасти более чем в 10 раз, а совокупные расходы автолюбителей — с 5 млрд до 35 млрд рублей в год.
SpeedMe 03:40
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
Новые правила адаптивного карантина введены на Украине с 1 августа, регионы страны поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.
ТАСС 03:24
Авто
Назвали пятерку автомобилей, чьи кузова практически не ржавеют
Специалисты портала «АвтоВзгляд» изучили отечественный авторынок и назвали пять автомобилей, кузова которых проявляют поразительную стойкость к коррозии.
Тарантас Ньюс 04:36
Технологии
В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ вчера в 04:44
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:27
Автоспорт
Квят занял 11-е место в третьей практике Гран-при Великобритании
В Сильверстоуне завершилась третья свободная практика, предваряющая квалификацию и основную гонку в рамках этапа «Формулы-1» в Великобритании.
Metaratings 07:19
Кино
В 2020 году не состоится показ продолжения сериала «Ходячие мертвецы»
Подмосковье Сегодня 29 июля в 09:05
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Общество
В Севастополе после реконструкции откроют Матросский бульвар
Парламентская газета 30 июля в 04:09
Игры
Мультиплеер в Halo Infinite будет бесплатным
343 Industries подтвердила слухи о Halo Infinite. Мультиплеер Halo Infinite будет бесплатным.
Cyber.sports.ru 02:28
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском вчера в 10:52
Футбол
«Спартак» требует у «Локомотива» 8 млн евро за Глушенкова
«Красно-белые» требуют за трансфер Глушенкова восемь миллионов евро - именно такая сумма отступных прописана в его трудовом соглашении.
Евро-футбол.ру 04:55
Происшествия
На Украине ликвидирован угонщик, взявший в заложники двух полицейских
Роман Скрипник, взявший в заложники двух сотрудников полиции Украины, убит при задержании в поселке Опошня Зеньковского района.
Вести.Ru 03:21
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12