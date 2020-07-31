Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения

С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообожения (УСН) и незначительно превысивших ее лимиты. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.
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В РФ вводят особый налоговый режим при временной утрате прав на «упрощёнку»

News.ruвчера в 10:12

Для субъектов МСП, утративших право применять УСН, установлен переходный период

Гарантвчера в 10:06

МСП смягчат условия для сохранения упрощённого налогообложения

Парламентская газетавчера в 08:46

Путин подписал законы об IT, инфрастуктуре и налогах

Вести.Ruвчера в 08:53

В России вводят особый налоговый режим вводится при временной утрате прав на «упрощенку»

ПРАЙМвчера в 08:30

Путин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения

Российская газетавчера в 08:26

Путин подписал закон о переходном налоговом режиме для малого и среднего бизнеса

ТАССвчера в 08:10
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Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены

Завершен этап клинических испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции, разработанной в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
Вести.Ru 03:58
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Происшествия

Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

Петрозаводск говорит вчера в 13:16
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Происшествия

Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
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Политика

Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
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Происшествия

Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму

Киевский районный суд Симферополя арестовал организатора перевозки микроавтобусом, попавшим в смертельное ДТП в Крыму.
RT на русском 07:43
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Фигурное катание

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
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Футбол

Гунько назначен главным тренером футбольного клуба «Химки»

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Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой

Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news 30 июля в 18:06
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Общество

В городах России проходят акции солидарности с жителями Хабаровска

Жители городов Дальнего Востока вышли на акцию солидарности в поддержку жителей Хабаровска.
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Общество

Россия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами

Российская Федерация с 11 августа может полностью возобновить международное авиасообщение со всеми странами.
Главный региональный 07:49
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Шоу-бизнес

Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам

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Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии

Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
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На Украине катастрофой назвали российский «Панцирь-С1»

Evo-rus.com вчера в 03:35
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Авто

Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз

Как полагают представители ряда крупных автосервисов, в случае принятия поправок, запрещающих использование восстановленных и подержаных запчастей, средняя цена ремонта в РФ может возрасти более чем в 10 раз, а совокупные расходы автолюбителей — с 5 млрд до 35 млрд рублей в год.
SpeedMe 03:40
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Здоровье

На Украине начали действовать новые правила карантина

Новые правила адаптивного карантина введены на Украине с 1 августа, регионы страны поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.
ТАСС 03:24
Авто

Назвали пятерку автомобилей, чьи кузова практически не ржавеют

Специалисты портала «АвтоВзгляд» изучили отечественный авторынок и назвали пять автомобилей, кузова которых проявляют поразительную стойкость к коррозии.
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Технологии

В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ вчера в 04:44
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
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Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:27
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Автоспорт

Квят занял 11-е место в третьей практике Гран-при Великобритании

В Сильверстоуне завершилась третья свободная практика, предваряющая квалификацию и основную гонку в рамках этапа «Формулы-1» в Великобритании.
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В 2020 году не состоится показ продолжения сериала «Ходячие мертвецы»

Подмосковье Сегодня 29 июля в 09:05
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Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
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Общество

В Севастополе после реконструкции откроют Матросский бульвар

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Игры

Мультиплеер в Halo Infinite будет бесплатным

343 Industries подтвердила слухи о Halo Infinite. Мультиплеер Halo Infinite будет бесплатным.
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Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
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Футбол

«Спартак» требует у «Локомотива» 8 млн евро за Глушенкова

«Красно-белые» требуют за трансфер Глушенкова восемь миллионов евро - именно такая сумма отступных прописана в его трудовом соглашении.
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На Украине ликвидирован угонщик, взявший в заложники двух полицейских

Роман Скрипник, взявший в заложники двух сотрудников полиции Украины, убит при задержании в поселке Опошня Зеньковского района.
Вести.Ru 03:21
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Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
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Экономика

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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